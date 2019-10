20 de octubre: Día internacional del Chef

Print This Post

El Día del Cocinero (International Chef Day) se celebra todos los años el 20 de Octubre. Esta conmemoración tiene por objeto desear un feliz a día a todos los chefs y cocineros del mundo. Durante esta jornada se realizan concursos culinarios, eventos benéficos y exhibiciones, constató AIM.

En esta fecha más de 10 millones de chefs celebran su profesión, compartiendo sus conocimientos y pasión por la cocina con los demás. Los cocineros unas personas dotadas de una notable sensibilidad para estimular la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Son unas sensaciones que se transmiten a través de los sentidos y permanecen con nosotros en el recuerdo.

El Día Internacional del Chef se viene celebrando desde el año 2004. La fecha elegida del “20 de Octubre” fue propuesta por la Asociación Mundial Culinaria (WACS) con el objetivo de crear conciencia de esta profesión en la sociedad.

Curiosidades

Los grandes cocineros que se dedican a esta profesión lo hacen por devoción y no por obligación.

Cada vez más la gastronomía está siendo reconocida como debe ser, en casi todos los países.

En todo el mundo se conmemora el Día del Chef el 20 de Octubre, salvo en México, donde se festeja el día 26 de Enero (día del chef mexicano).

Los chefs y todos los profesionales dedicados a la gastronomía tienen grandes cualidades que poco son agradecidas pues muchas veces cuando la comida no está bien, todo el mundo se entera pero cuando es algo excelso no siempre sabemos retribuir como quizá deberíamos.

Preparar un platillo elaborado con excelentes ingredientes, con los mejores estándares de calidad, con innovación de sabores y que además le pueda gustar a una variedad de comensales no es una tarea sencilla.

Ante este panorama, se estableció un día para celebrar a los chefs y, por que no, incluir también a todos los profesionales de la cocina que se esfuerzan para degustar nuestro paladar.

¿Qué es ser un chef?

Chef es un término que procede del francés y que hace referencia al jefe de cocina. El concepto se utiliza, en el lenguaje cotidiano, para nombrar a la persona cuya profesión u oficio consiste en cocinar. Por ejemplo: “Mi hijo quiere estudiar para convertirse en chef y trabajar en un restaurante de alta cocina”, “Voy a invitarte a cenar a un nuevo restaurante que tiene un chef francés”, “Todos los platos han estado horribles: voy a quejarme ante el chef”.

Es posible establecer una jerarquía dentro de las cocinas, con cargos que tienen diferentes responsabilidades y obligaciones. Así podemos hablar del ayudante de cocina, el cocinero, el segundo jefe de cocina o sous chef (quien asiste al chef principal) y el jefe de cocina o chef.

La carrera de chef ha ido cambiando con el tiempo. Antes un cocinero no tenía estudios formales, sino que su competencia estaba dada por los conocimientos adquiridos con la práctica o por el legado familiar. En la actualidad, existen varias carreras profesionales vinculadas a la gastronomía, lo que equipara a esta disciplina con una ciencia o un arte.

Tal es el valor que ha ido ganando con el paso del tiempo el chef, que, en estos momentos, existen diversos galardones a nivel internacional que vienen a dar nombre, prestigio y reconocimiento a los profesionales de este tipo que se consideran mejores, tanto por sus descubrimientos y avances como por su exquisita cocina.

Entre los más importantes premios se encuentran los llamados The World´s 50 Best Restaurants que, como su propio nombre indican, vienen a determinar los mejores restaurantes del mundo y, por tanto, a sus chefs.

Es importante destacar que el chef no suele ser el responsable directo de los platos en una cocina. El chef diseña las recetas, elige ingredientes y dirige a las personas que se encargan de elaborar cada plato. Si un comensal pide un plato de ñoquis en un restaurante, no será el chef quien arme cada ñoqui, ponga a hervir el agua, etc., sino alguno de sus ayudantes.

Además de todo ello, hay que resaltar que en los últimos años se ha experimentado un notable crecimiento del interés de la población por la gastronomía. De ahí que hayan surgido programas de televisión muy importantes en todo el mundo como “Master Chef” o “Top Chef”.