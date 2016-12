Carla Brugo, el arte de pintar la felicidad

Al aproximarse su cumpleaños, una niña se paró en medio del aula repleta y pidió a sus compañeros que le regalaran solamente lápices de colores. En su fiesta de ocho, recibió 38 cajas llenas de tonalidades diferentes. Pasaron varios años, y a Carla Brugo, artista plástica e ilustradora, la sigue definiendo el color. Con su amplia sonrisa y movimiento constante, también transita los caminos de la docencia. Es autodidacta. Recaló en la pintura “naturalmente”, como forma de expresión. La artista contó a AIM los detalles de su obra, la enseñanza y su vínculo con los niños.

Los cuadros de Carla Brugo se presentan principalmente en pequeños formatos. Ha ilustrado libros para niños y actualmente da clases de pintura en un taller en Oro Verde donde combina la expresión, la técnica y las historias de artistas que marcaron un hito en su época. Además de su nombre real, también es conocida como “Carla Felicidad”, seudónimo con el que firmaba su obra. Podría pensarse que esa palabra elegida como apellido refleja el estilo “casi naif” de sus pinturas, como ella misma lo define.

Últimamente comenzó la búsqueda de un nuevo camino: “Cuando empecé a tratar de entrar en un mercado o en concursos, tuve que ir dejando ese nombre, esa la dualidad, para formar parte de nuevos lugares”.

La definición de dedicarse a la pintura llegó con una decisión tajante: “Empecé varias carreras referentes al diseño y al arte, pero no me recibí de ninguna. Me mudé a Córdoba y trabajé de otra cosa hasta que un día dije ´basta´, renuncié y me dediqué a pintar”, explicó. “Empecé haciendo remeras. Cuando me vine a Paraná un local en la feria de Salta y Nogoyá. De mañana pintaba y a la tarde, me puse a dar clases”.

En diálogo con esta Agencia, la artista explicó: “Poco después de que abrí el taller sentí la necesidad de pintar en otro formato porque eso ya no dejaba que me exprese. Tenía que encontrar otra cosa que me dejara fluir más. La técnica no era un problema, entonces pasar al bastidor fue fácil. Nunca estudié pintura”. Hoy los principales materiales que utiliza son la tela y el papel.

Con el tiempo, su camino la fue acercando a la docencia, uno de los lugares donde más cómo se siente: “Siempre me encantó. Salió muy naturalmente y hoy es gran parte de mi vida. Es decir, amo la docencia, pero desde la educación no formal”.

La vinculación con la niñez puede verse a lo largo de su obra, como así también la propuesta de un salto a la imaginación y a otros mundos: “De manera natural me fui encontrando por el lado de la ilustración y creció mi vínculo con los chicos. Me encanta la fantasía y mis pinturas tienen ese toque naif, muy para ellos. Ahora estoy saliendo un poco de eso, pero fue así durante muchos años”, recalcó.

Carla también expresó que en su rol como docente son los chicos su fuente de inspiración: “Creo que ellos me enseñan más a mí, que yo a ellos. La naturalidad con que eligen los colores por ejemplo. En innato, intento imitarlos constantemente. Siempre les remarco que hay muchas posibilidades para hacer lo que a uno lo hace feliz. Todos los chicos pueden aprender un montón de cosas, pero lo más importante que a mí me gusta transmitirles es que pueden hacer lo que ellos quieran”, indicó.

La artista plástica presentó su obra en el Centro Experimental del Color en Santa Fe y el año que viene estará en una galería de la misma ciudad.

De la Redacción de AIM.