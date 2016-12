El Miércoles: experiencia de periodismo y gestión cooperativa

El Miércoles es un medio que, con idas, vueltas y evolución en los formatos, logró tener en Concepción del Uruguay un sello propio ligado al periodismo crítico e independiente. En 2009, su ex propietario, el periodista y referente del socialismo entrerriano, Américo Schvartzman, convocó a un grupo de colegas para poner a andar el medio nuevamente con la figura de una cooperativa. El periodista Jorge Díaz, uno de los que integran el portal uruguayense, contó a AIM sobre su contribución al mapa de medios de comunicación provincial, y señaló que “principalmente, aportamos independencia porque no seguimos la línea editorial de un empresario determinado. Nosotros también tenemos nuestra línea editorial, pero la definimos en forma colectiva”.

El camino ha sido sinuoso para El Miércoles. Primero surgió el semanario, luego el sitio digital que reflejaba los contenidos de la publicación impresa, como solían hacer todos los medios por esos años, y a partir de 2005 se transformó en una web de referencia en materia de noticias. Para 2007 las dificultades financieras hicieron que el medio cerrara su edición en papel y su equipo se desarma. “Concepción del Uruguay aún tiene la característica de ser una ciudad grande pero tener mucho de pueblo. Por ahí las notas hablaban de un vecino, comerciante o funcionario relacionado a un tema, y después conseguir que alguien auspiciara era complicado”, afirmó Díaz.

En diálogo con esta Agencia, el periodista relató que “hace casi siete años, el fundador del antiguo semanario, impulsó la idea de conformar una cooperativa y convocó a varios colegas. “En ese momento no me sumé porque mi trabajo en un diario no me lo permitía. Pero así dieron vida a la Cooperativa El Miércoles Comunicación y Cultura Ltda. En cuanto al medio de comunicación, la edición papel comenzó a salir cada 10 días, y después cada mes. También pusieron en marcha el portal web que se hacía como podían, mayormente en sus ratos libres porque la realidad es que no había gente que estuviese viviendo de la cooperativa”, explicó.

Más que comunicación

Para diferenciarse de otros medios que contaban con personal y estructura, se fue dando al sitio un perfil crítico, como ellos lo definen. Desde 2013, año en que fue despedido del medio en el que trabajaba, Díaz se ocupó de actualizar el sitio digital, siendo el único empleado de la Cooperativa: “Ese mismo año conseguimos la personería jurídica, pasamos a ser una cooperativa formal. Creemos que es un paso fundamental porque pasamos a existir para el Estado. Eso significó poder gestionar pautas a los estados provinciales y municipales, ya que hay leyes que así lo avalan”. Y aclaró: “podría resumirse en que los medios cooperativos deben tener una cierta pauta de parte del Estado provincial”.

Con el paso del tiempo, la cooperativa se fue transformando: “Se integró gente nueva que le dio un perfil cultural. Un grupo de gente que se llama `Los gatos locos`, que son artistas. Se sumaron y empezaron a trabajar en la edición de libros”. El primero de ellos vio la luz en noviembre de este año. Se trata de la novela “Tonito” de Javier Alejandro Gauna. “El Miércoles va tomando otro perfil, no sólo periodístico, sino también cultural, donde estamos tratando de hacer, de alguna manera, una diferencia”, destacó Díaz.

El aporte de los medios cooperativos

En Entre Ríos son pocos los medios de comunicación cooperativos, lo que hace a El Miércoles un caso particular. Más allá de que algunos se identifican bajo este funcionamiento, la gran mayoría no cuenta con los pasos legales completos para tener una personería jurídica. El periodista cuenta que hubo intentos de conformar una federación, pero que era inviable porque “no pueden ser reconocidos ante el Estado porque está faltando lo primordial”.

Consultado sobre cuál considera que es el aporte que realizan este tipo entidades al mapa de medios de la provincia, Díaz respondió: “Principalmente, independencia, porque no seguimos la línea editorial de un empresario determinado. Nosotros también tenemos nuestra línea editorial, pero la definimos en forma colectiva. La discutimos de manera grupal, entre otras cosas que hacen al funcionamiento. No estamos atados a nadie. Lo que no quita que nos manejemos con responsabilidad, eso no es una habilitación para ser unos irresponsables o a dar información falaz detrás de un interés. Porque se pierde credibilidad ante tus propios lectores”.

Además, expresó lo que ellos consideran el corazón de su funcionamiento: “Uno observa que los colegas en los medios de comunicación están condicionados por el Estado o los empresarios que les aportan, incluso por autocensura. Que es comprensible, porque para ellos puede significar no tener el pan en la mesa”, dijo y señaló: “ojalá experiencias como éstas pudieran multiplicarse, sería bárbaro que crecieran cooperativas comunicacionales porque nos haría más fuertes y más personas entenderían el espíritu cooperativo, pero generalmente no se entusiasma a los comunicadores y a los periodistas a trabajar de este modo”.

De la Redacción de AIM.