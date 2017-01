Neoliberales, héroes de novela

Los neoliberales suelen sostener que el neoliberalismo no existe, que el nombre es invento de los socialistas, los “enemigos de la libertad”.

Sin embargo, a pesar de su convicción entrañable de que todo mal proviene del socialismo, les resulta difícil refutar que el inventor de la palabra es nada menos que un padre fundador, Ludwig von Mises. En uno de los libros de von Mises aparece la palabra “NeuLiberalismus”, cuya traducción castellana, por otro liberal, fue “neoliberalismo”, y es difícil concebir otra más adecuada. Acá por lo menos, la conspiración socialista está ausente.

La libertad bajó a la tierra

En “Los caminos de servidumbre”, del discípulo de von Mises, Friedrich von Hayek, se explica cómo el socialismo esclaviza y empobrece y se aprende que es el enemigo de la libertad. Queda la impresión de que no hay libertad fuera del liberalismo, es decir, nunca hubo antes de ser traída a la tierra desde las nebulosas metafísicas por los grandes filósofos empiristas, como Hume y Locke. No obstante las opiniones racistas de ambos y de haber sido el segundo propietario de negros en América y redactor de las constituciones esclavistas de las Carolinas, son los héroes libertarios de la humanidad, por lo menos de la blanca europea.

La mayor filósofa de la historia

Las doctrinas modernas del liberalismo reconocen en los orígenes una filósofa que algunos liberales exaltan como la mayor de toda la historia, con cierto exceso que los caracteriza y en parte los perjudica, porque los avecina al fanatismo, que toma en ellos la forma de fundamentalismo del mercado.

Ayn Rand -ese es el pseudónimo de la filósofa- era una rusa de origen judío llamada Alisa Zinóvievna Rosenbaum, que abandonó la Unión Soviética y se radicó en Estados Unidos, donde escribió sus obras magnas, novelas de escaso valor literario, donde los personajes exponen los puntos de vista doctrinarios de la autora. En particular, “La rebelión de Atlas” fue un best seller muy elogiado, el segundo libro más vendido en los Estados Unidos después de la biblia, que llenó de dólares a la autora y le permitió abandonar sus intentos en Hollywood.

Los personajes de Atlas pasean por las páginas de la novela el “objetivismo”, la doctrina de que Ayn se confiesa autora y por la que ha obtenido tan alta consideración de sus devotos.

La autora ofrece una descripción de este máximo, el objetivismo: «La Naturaleza, para ser comandada, ha de ser obedecida o lo que es lo mismo, desearlo no lo hará realidad. No puedes tener tu pastel y comértelo a la vez. El Hombre es un fin en sí mismo. Dadme la libertad o dadme la muerte». Un poco intrincado, pero asoma que la finalidad es comandar (dominar) la naturaleza, como se propuso la ilustración y también el socialismo. Luego viene la táctica para lograr el comando: obedecerla, y ella cederá a nuestra voluntad, como los que dicen “a mí, por las buenas me sacan cualquier cosa”.

No basta con desear el comando, no se puede tener algo por nada (comer el pastel y seguir teniéndolo en la mano). El tópico del hombre como fin y no como medio fue en otros tiempos el argumento del clero católico contra Maquiavelo, al que atribuía la frase “el fin justifica los medios”, que no aparece en sus escritos. Y “libertad o muerte” es una consigna para murales, una síntesis de fácil asimilación para mentes prácticas.

Nada extraordinario, salvo que Ayn Rand es seguida con entusiasmo por los sustentadores de la moderna religión neoliberal, y por eso la elevan más de lo que conviene a la moderación.

Liberalismo de verdad

Cuando leyó sus trabajos, el primer liberal del siglo XX, Ludwig von Mises, que era su amigo personal, le mandó esta felicitación: “Usted tiene el coraje de decirle a la multitud lo que ningún político se atreve a decir: que sois inferiores y que cualquier progreso en vuestras vidas que consideráis normal, se lo debéis al esfuerzo de los hombres que son mucho mejores que tú”. En palabras de Rand: “Estos hombres excepcionales, estos creadores, estos gigantes sublimes, son los miembros de una minoría excepcional, empujan hacia arriba a toda una sociedad libre hasta su propio nivel de logros, sin dejar de elevarse más y más, más y más”. Se entiende que La Rebelión de Atlas sea la biblia de Wall Street.

Los capitanes de la usura

En ella se sienten entendidos y justificados los especuladores, los accionistas amantes de la usura, los vendedores de hipotecas basura y de los CEO con salarios de varios millones de dólares, que de forma para nada “correcta” se sienten héroes del espíritu emprendedor, de la empresa privada y del individualismo.

Con un poco de imaginación, fertilizada por la lluvia de oro, los sacerdotes del moderno templo de Mammon pueden verse como intrépidos capitanes de la industria, aunque hayan socializado las pérdidas y mantenido privadas las ganancias, jamás hayan pisado una fábrica ni inventado nada y sean expertos solo en la timba a escala planetaria.

Rand les propone volver al heroísmo, pero no del granjero que se rebeló contra los ingleses, sino al patrón que lucha contra el intervencionismo estatal y crea riqueza con su solo esfuerzo.

Un credo con mucha fortuna

El economista chileno Algemesi MZ, en su conferencia “El mundo en rumbo de colisión”, sospecha que el neoliberalismo es una religión, con sus libros sagrados, sus ritos, sus dogmas, su fe y su fuerte intención proselitista y expansionista. Dice que mientras el cristianismo demoró 2000 años en expandirse por el mundo sin conseguirlo del todo, el neoliberalismo lo consiguió en 30 años y le anota ese porotazo.

Pero lo atribuye a la condición religiosa del neoliberalismo. No obstante, esa explicación no es suficiente, porque si bastara ser religión para conseguir un efecto de “blitzkrieg” como obtuvo el Islam en sus inicios, el cristianismo también lo hubiera conseguido, sobre todo porque se lo propuso.

El pensamiento de Rand

Ayn Rand distingue en su doctrina tres espacios psíquicos: intra, inter y transubjetivo.

El espacio intrasubjetivo son las representaciones del yo con relación a sí mismo, lo que en otro lenguaje se llama autoconciencia (Selbstbewusstsein).

El espacio intersubjetivo es la representación inconsciente de los otros dentro del psiquismo, que incluye a los acuerdos y pactos inconscientes. Es lo que en otros lenguaJes se denomina “conciencia moral” o “superyo”.

El espacio transubjetivo son las representaciones del mundo externo real, en sus dimensiones social y física.

Pobres ricos

En la rebelión de Atlas, Rand se explica que las víctimas no son los desvalidos, los pobres ni los ignorantes ni los indecisos: esos merecen lo que tienen por “inferiores”, como celebró von Mises. A diferencia de otros doctrinarios de la libertad, que concebían la sociedad sin juez y sin gendarme, los liberales se resguardan en la buena policía, quizá para evitar sorpresas con los pobres. Para Ayn las verdaderas víctimas son los dotados de capacidad creadora, los “duros” que no permiten verse afectados por sentimientos, los que no esperan nada gratis sino conseguir todo con esfuerzo y tenacidad.

Pero el sistema del mundo, dice recordando quizá su Unión Soviética natal, los rechaza y se cuelga de ellos porque son los que más pueden, como le pusieron el mundo sobre los hombros a Atlas. Rand le pide a Atlas que se rebele, porque está infravalorado y tiene derecho a cansarse.

Las cosas como son

Para Rand la realidad es el mundo exterior, la existencia independiente de cualquier conocimiento, creencias, sentimientos, deseos o temores, y es absoluta. Es una afirmación indemostrable, un dogma, si consideramos que todo lo que se nos aparece como “mundo exterior” es nuestra representación, y no hay objeto sino para un sujeto. “A es igual a A, los hechos son hechos y las cosas son lo que son”. Si bien estas tautologías no dicen nada, nadie se atreve a cuestionar semejantes verdades.

La tarea del hombre es percibir la realidad, no crearla o inventarla. Así, el objetivismo, rechaza toda creencia en lo sobrenatural, porque la realidad entra por los sentidos.

La realidad, el mundo exterior de hechos, absoluta, se puede conocer por la razón, que identifica e integra el material de los sentidos. El hombre tiene una sola elección, un único grado de libertad: pensar o no pensar, que determina toda la vida.

La razón es solamente una cualidad individual. Rand no entra en sutilezas a lo Platón, ni a considerar la “inteligencia agente” de Aristóteles ni menos la “apercepción transcendental” de Kant. De ella deriva la “acción correcta”, expresión cara a los liberales, que afirman tener la doctrina correcta sobre esta base endeble.

Los demás existen, pero deben abstenerse de molestar ni de interferir. Cada uno debe sacar adelante su propio propósito, y debe considerar que su valor más alto es su felicidad hedonista, tenazmente egoísta, totalmente ajena al altruismo Queda así retratado el ideal liberal, y claro lo que podemos esperar de él.

La policía es real

Y lo que podemos esperar es la intervención de la policía, la institución estatal que Rand más quiere y respeta, siempre y cuando acuda cuando cualquier individuo limite la libertad de otro. Sin embargo, si las cosas son como son y no estamos para inventar la realidad sino para percibirla, la percepción de cómo y cuándo interviene ese mínino estatal que es la policía, no va de acuerdo con Rand. Este es el “gobierno correcto” para Rand (este sobrenombre deriva de “Remington Rand”, la máquina de escribir con la que ella escribía)

Y la policía actúa sin dudar al reclamo liberal. En Indonesia una gran fábrica norteamericana produce zapatillas pagando a cada operaria-esclava 10 centavos de dólar la hora. Las condiciones de trabajo son terribles, los suicidios frecuentes y los amagos de huelga, a pesar de estar prohibida la agremiación, también. Entonces los industriales, que producen cada pieza a cinco dólares y la venden a 140 en los Estados Unidos, llaman a la policía, que hace razzias que apuran el tránsito por este mundo de las que todavía no han elegido libremente renunciar a él.

Notablemente, la policía no actúa para defender el derecho de las trabajadoras, violentadas por donde se mire, sino el de la empresa, lo que al parecer es el procedimiento “correcto” a pesar de que nadie debe usar la fuerza contra otros para lograr sus fines, y si en Indonesia hay dictadura, es cosa de ellos.

La tragedia es caer de las alturas

Una demostración, que a esta altura no hace falta, del estado de pudrición ontológica a que ha llegado el mundo es otra frase de Rand en sus exposiciones del “objetivismo”. Los hombres deben tratarse entre sí como comerciantes, dando valor por valor, en acuerdos consentidos. Acá llegamos al punto: ¿qué sistema asegura este trato óptimo? El capitalismo del laissez faire, el libre comercio. En esa decadencia ontológica está la explicación de la aceptación de las obras de Rand, la glorificación del individualismo y la usura y el triunfo fulgurante del neoliberalismo. Y también que Rand, a pesar de su poco mérito literario y filosófico, haya sido puesta absurdamente a la altura de Aristóteles o Kant.

Rand elimina con su apelación a la razón la influencia de los genes, de los dioses, del destino, del sexo pero sobre todo de las condiciones económicas y del prójimo, que queda reducido a casi nada, en todo caso a un peligro. Posiblemente por eso, a alguien que se vanagloriaba de no deber nada a nadie y de haberse hecho a sí mismo le objetaron: “eso se ve, porque estás tan mal hecho por dentro como por fuera”.

Otra tríada de Rand es la formada por la razón, el propósito y la autoestima. Son las armas del individuo, que ha de mantener siempre afiladas, en buenas condiciones, sin esperar nada de nadie, ningún altruismo. Debe ser egoísta para lograr su propia felicidad sin pensar en la del prójimo.

Cuando alguien le reprochó a Rand su valoración del egoismo, contestó: “usted tiene derecho a ser feliz”. Aceptemos la felicidad como un derecho individual y no como un estado natural. Pero ¿por qué la felicidad se debe restringir a la atención exclusiva de la propia individualidad? ¿Y si la felicidad fuera el resultado de de la transcendencia de la propia individualidad, de ayudar o amar a otro, a otros, a todos, más: a todo? Llegado a este punto incluso el individuo y su autoestima desaparecen en la beatitud, que no es ya un propósito ni un logro racional, sino lo que estuvo desde siempre en nosotros mismos, apagado justamente por el ego promocionado por Rand, que más que fuente de felicidad es causa de incesantes sufrimientos.

Cuidado con los bloques

En una conferencia en Boston, Rand expuso el objetivismo ejemplificando con la oposición entre otras dos tríadas: el conflicto entre dos actitudes opuestas hacia la vida. “Como forma breve de identificarlas, las llamaré el eje “razón-individualismocapitalismo” versus el eje “misticismo-altruismocolectivismo”.

Estas designaciones encierran una trampa: una palabra presentada como un bloque compacto puede generar la idea de que aquella “realidad” a que se refiere es igualmente compacta, y volver la mente incapaz de separar los constituyentes con facilidad. Es como si “misticismo-altruismocolectivismo” fueran una sola cosa que siempre se presentara entera, como un individuo, como si cada uno de sus miembros no tuviera su propia historia y no pudiera pasar a la tríada antagonista jamás. Algo que hubiera que tomar como se presenta, sin análisis.

Por ejemplo: la palabra “Jesucristo” une al hombre Jesús de Nazaret, que habría predicado en Galilea hace 2000 años, con Cristo, el Mesías, el Ungido, una idea muy anterior y que con dificultad y con el tiempo se unió a la humanidad de Jesús transformado en hombre dios.

Separar una cosa de la otra no es fácil, sobre todo para los creyentes que pueden suponer que el intento está teñido de irreligiosidad y ser sacrílego.

El místico, en los momentos en que entiende estar unido a la totalidad, ya no es un individuo. Pero el altruista nunca deja de serlo, solo tiende a los demás a costa de sí mismo. Y el comunitarismo apenas se puede poner en relación con el misticismo. Los bloques no son “correctos” pero la finalidad de hacer prevalecer todos los elementos de uno sobre el otro está a la vista y es más política que filosófica.

Se ha dicho que “Las flores del mal” de Baudelaire, es una Divina Comedia con solo el infierno, sin purgatorio ni cielo. Y que Dante en la Comedia puso ejemplos terrenos muy concretos en el infierno y en el purgatorio, pero no pudo hacer lo mismo en el cielo, donde abundan más los símbolos que los hechos y las anécdotas.

Volver a ver las estrellas

Leyendo a Rand se tiene la impresión de un paseo por el infierno “libremente elegido” por la autora. Es el resultado de mutilar la totalidad humana, constituida por dimensiones visibles e invisibles, por posibilidades realizadas y por realizar, conocidas y no conocidas, por extensiones de la experiencia y de la conciencia actual que parecerían imposibles, a una sola de sus funciones, la razón, que es obligada, como Atlas, a llevar todo el peso.

Para Rand el individuo no linda con las estrellas; está íntegramente en su piel, y solo debe velar por él mismo. Es una mutilación dictada por la realidad actual, apropiada a ella, al mundo “tal como es” ahora, con el agregado de la suposición usuraria que así debe ser. Por eso con ella nos sentimos agobiados y buscamos con Dante la salida del infierno para repetir con él: ” e quindi uscimmo a riveder le stelle” (y entonces salimos a ver de nuevo las estrellas).

