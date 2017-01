Referente gremial del Copnaf advierte falacias y demagogia en torno a la edad de imputabilidad

A partir del asesinato de Brian Aguinaco en manos de un menor se reforzó desde los medios hegemónicos una campaña para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, situación que fue aprovechada por el gobierno para impulsar cambios legislativos. “En ningún lado da resultado tomar por el lado del último eslabón de toda una cadena. Es una medida demagógica, oportunista, que se asienta sobre un verdadero dolor, pero no toma las medidas de fondo”, dijo a AIM Norma Alonso, trabajadora del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), que cuestionó la falta de inversión en salud educación y políticas de protección niños y jóvenes.

El debate por la baja de la edad de imputabilidad ya está instalado y los medios hegemónicos parecen haber convertido el clamor por la baja de la edad de imputabilidad en una batalla propia.

Aunque no es la primera vez que se intenta una medida de este tipo -de hecho ya se bajó antes de los 18 a los 16-, sin resultados en cuanto a disminución de los índices delictivos, lo cierto es que la persistencia es fuerte y a partir del comprensible dolor y las legítimas demandas de los familiares de las víctimas, el gobierno -además de tener lineamientos ideológicos que confluyen con la criminalización de la juventud- no pasa por alto que no le sería redituable en un año electoral ir en contra de lo que pide una porción importante de la población.

Sin embargo, cuando un menor llegó a delinquir, hay una sucesión de acciones y omisiones que se cometieron -durante décadas- desde el Estado de las que nadie, en posiciones de poder, quiere asumir los costos ni hacerse cargo.

Año electoral, medidas demagógicas

Para Normal Alonso, esta propuesta del Ejecutivo nacional “tiene que ver con la política reaccionaria que lleva adelante el gobierno de Macri que lo hace como desembozadamente”, aunque admite que hay “un abandono de la niñez y la adolescencia que se viene implementando desde la dictadura para acá”.

De todas maneras, más allá de lo que suele denominarse como “la herencia”, Alonso considera que el gobierno actual podría haber tomado otro tipo de medidas que apunten a atacar el problema desde sus raíces, aunque no está en esencia política: “Hubiera sido bueno que desde el gobierno hubieran anunciado más inversión en educación, en salud pública, en espacios seguros para los niños y los jóvenes”.

“Está demostrado que en ningún lado soluciona el problema de la delincuencia bajar la edad de imputabilidad, porque además, estos jóvenes que delinquen, antes de delinquir son víctimas de las bandas delictivas, de su propio barrio, porque no han ido a la escuela, porque su papá no tiene trabajo o no tiene la cultura del trabajo”, advirtió a esta Agencia

La vocal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostiene que en el organismo donde se desempeña laboralmente, que precisamente está involucrado en la atención de niños y jóvenes, observan que que “los jóvenes están cada vez más en riesgo con este tipo de políticas, que no hay inversión, que realmente no hay una atención de los jóvenes que están cada vez más expuestos a la droga, a las bandas narco, a las bandas delincuenciales y que el gobierno no tiene ningún programa alternativo para atender esto, solamente el encierro”.

Frente a esa situación se pregunta: “¿Qué van a hacer? ¿Van a construir más cárceles para encerrar a los niños y a los jóvenes? ¿Va a bajar cada vez más la edad de imputabilidad?”. Y aunque si se analiza el tema con algo de profundidad la respuesta seguramente tendería a ser negativa, las políticas ensayadas desde el gobierno avanzan en ese sentido.

Un debate instalado a fuerza de manipular el dolor

Alonso advierte que hay sectores del periodismo que son cómplices de esta ofensiva punitiva: “En los titulares de Clarín, particularmente, a partir de la situación de Brian, que es dolorosa, terrible, ocupan ese espacio para culpabilizar a los jóvenes, cuando vemos que estadísticamente los jóvenes no son responsables de ese tipo de delitos, sino de delitos menores”.

“Nosotros lo vemos en el Copnaf, que entran por robar en forma ocasional o porque son víctimas de las bandas que los utilizan. ¿El gobierno no sabe quiénes son esas bandas? Si todos sabemos en los barrios quienes son los narcos, que pasan de tener una casa precaria a casas de dos pisos, autos de alta gama, en connivencia con las fuerzas de seguridad. El gobierno lo sabe, ¿por qué no se ocupa de esas cosas?”, se preguntó.

Por eso sostuvo que “indigna mucho” como se enfoca el tema, porque a su vez ven que esos jóvenes no van a la escuela, no tienen atención de salud, están en condiciones precarísimas. No tienen presupuestos para pagar dignamente a los trabajadores de salud, educación, minoridad y sí tienen plata para transferir a los grandes grupos”.

Baja de la edad: destinada al fracaso

La trabajadora del Copnaf alertó que “en ningún lado da resultado tomar por el lado del último eslabón de toda una cadena”. Por eso consideró que se trata de “una medida demagógica, oportunista, que se asienta sobre un verdadero dolor, pero no toma las medidas de fondo, porque en realidad no les interesa, porque tendría que destinar presupuesto”.

Y dejó en claro que no es exclusividad del actual gobierno: “Es una continuidad desde la dictadura hasta acá, porque no fue casual que durante toda la gestión de (el ex gobernador, Sergio) Urribarri haya estado al frente Copnaf una persona totalmente inepta (por la ex presidenta, Mercedes Solanas) y que parte de los funcionarios de esa gestión ahora estén ocupando cargos en la justicia”.

“El problema del delito no lo van a solucionar porque el problema son las mafias organizadas. Lo que tiene que hacer es abordar ese tema, porque tiene los nombres y saben quienes son”, insistió.