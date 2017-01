Dlugovitzky: “Si no hay justicia para Nisman no podemos esperar que la haya para nosotros”

En Entre Ríos como en diferentes puntos del país comenzó la vigilia a dos años de que apareció muerto el fiscal Alberto Nisman, quien acusó a la ex presidenta Cristina Kirchner, y a otros funcionarios, de encubrir a los ciudadanos iraníes imputados en la causa por el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia). En Paraná hubo un acto en la plaza central. “Si no hay justicia por Nisman no podemos esperar que la haya para nosotros”, afirmó a AIM el presidente del Consejo Federal de la institución, Diego Dlugovitzky.

Pasaron ya 730 días de la muerte de Nisman, pero el pueblo no lo olvida. Las velas se fueron encendiendo en diferentes puntos del país. En Paraná, se realizó un encuentro frente al monumento que recuerda a las víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y de la Amia, y los cirios iluminaron el monolito. Como un símbolo, la luz se esparció ante la oscuridad e impunidad y encendió la esperanza de que la justicia llegará para el fiscal y para quienes murieron en los atentados terroristas.

El emotivo acto superó las expectativas de los organizadores por la convocatoria de ciudadanos, entre los que se encontró el intendente de Paraná, Sergio Varisco, y el diputado provincial de Cambiemos Esteban Vitor.

“Es importante estar presentes, no ser indiferentes y salir de la comodidad, ya que como ciudadanos tenemos que reclamar justicia por Nisman, porque si no la hay para él no podemos esperar que haya para nosotros”, afirmó a esta Agencia Dlugovitzky.

Para el referente, “es una vergüenza para toda la sociedad que a dos años de que haya aparecido un fiscal muerto, después de la denuncia que realizó, no esté claro si lo mataron o no, lo que a todas luces fue un asesinato, pero la justicia no lo respondió, por lo que representa una cuenta pendiente”.

En ese marco, apuntó que esta semana se conocieron en la esfera pública audios relacionados con la denuncia de Nisman “que permitirán investigar por qué lo mataron, ya que está conectado uno con otro; si se puede determinar que fue un homicidio y el por qué, claramente los audios que aparecieron se podrán vincular con la denuncia y con lo que él estaba trabajando, por lo que es muy importante que se pueda avanzar”.

Por su parte, Varisco señaló tres causas importantes desde el retorno de la democracia: el juicio a la Junta, la Amia y, ahora, la de Nisman, las dos últimas impunes. En ese marco, realizó un llamado a obtener justicia.