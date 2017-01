Investigan supuestos mensajes escritos por María Cash

La justicia de Santa Cruz investiga dos mensajes de auxilio que aparecieron en baños de estaciones de servicio de la localidad chubutense de Garayalde y la santacruceña de Cañadón Seco y que podrían haber sido escritos por la desaparecida María Cash.

Según informó el portal El Patagónico, la patente DEN 232, una de las indicadas en los mensajes, pertenece a un automóvil Fiat Uno que tiene pedido de captura en la localidad bonaerense de San Isidro.

En un principio se había barajado que el vehículo podría ser una Renault Sandero pero las patentes comenzadas con D pertenecen a coches del año 2003, época en la que no se fabricaba tal auto, por lo que se estima que podría haber sido adulterado.

Por otra parte, fuentes policiales dijeron a Télam que “se está trabajando en conjunto con la Policía de Chubut, porque un mensaje había aparecido primero en el baño de una estación de servicio de Garayalde, y en Cañadón Seco”.

El Superintendente de Seguridad de Santa Cruz, Comisario Dante Jattar, informó que los mensajes dicen: “ayuda soy Maria Cash me llevaron a un pueblo de Las Heras en auto blanco sandero DEN 232 avisen auxilio 16/01/17 13:00pm”, y que el mensaje apareció escrito en Garayalde y en Cañadón Seco.

La Unidad Regional Norte de la Policía de Santa Cruz trabaja sobre esa ruta que estaría siguiendo, “en bajada desde Chubut”.

Jattar dijo que la causa está en plena investigación y con reservas, y que como parte de los procedimientos, la jueza emanó un oficio disponiendo la observación de las secuencias fílmicas de la estación de servicio de Cañadón Seco, lo que quedó en manos de la Brigada de Investigaciones de Caleta Olivia.

Por su parte, María del Carmen Gallego, madre de la joven, expresó: “Ojalá sea ella. La letra no la reconozco, puede que la haya escrito otra chica que estaba viajando con ella. No sé, sólo espero novedades y no se pierden las esperanzas”.

En esa línea, la mujer se refirió al trabajo mancomunado que realiza su familia junto a las fuerzas de seguridad y dijo: “Ya le enviamos la información a Gendarmería de Salta que es la que está a cargo de la investigación”.

Además, Gallego cargó contra las autoridades afirmando que “en Argentina, no se busca a las personas desaparecidas, a ninguna, no sólo a María si no que a cualquier persona desaparecida.”

“Acá lo único que hacen es activar las causas cuando aparece un hecho como éste. Hace un tiempo atrás apareció un mensaje similar, yo le reconocí la letra de ella, pero la justicia lo negó”, prosiguió la mujer.

Por último, afirmó: “Nosotros contratamos a una perito caligráfica y también nos dijo que era de ella, pero eso quedó en el olvido. Ahora esperamos, como esperamos todo este tiempo que la justicia trabaje y que la encuentren”.

La diseñadora porteña María Cash desapareció cuando tenía 29 años, tras partir el 4 de Julio de 2011 desde la terminal de ómnibus de Retiro hacia Jujuy, y fue vista por última vez 4 días después

