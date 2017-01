Colominas: “Hay que discutir fuertemente la importancia de la situación política en Estados Unidos”

El programa del presidente de Estado Unidos, Donald Trump, “fracasará o implicará una flexibilización aún mayor del trabajo”, afirmó a AIM Marcelo Colominas, referente entrerriano del Partido Obrero (PO), quien apuntó que la izquierda debe observar atentamente el desarrollo de las fuerzas políticas en el país.

El fenómeno de Trump, “no sólo su victoria sino que su mera irrupción es producto de la crisis mundial; no se podría imaginar la aparición de una figura como Trump sin tremendas crisis financieras y sociales en el mundo, cuyo epicentro es Estados Unidos”, indicó a esta Agencia Colominas, quien precisó: “Ocurre en Estados Unidos una situación social muy delicada, donde hay un desempleo muy importante, donde el desempleo real es del 9,5 por ciento (más allá de que las cifras oficiales dicen el 4,8 por ciento); hay un 35 por ciento que recibe asistencia alimentaria y hay una pérdida importante de puestos de trabajo, debido a que capitales estadounidenses mudaron gran parte de su producción a países con mano de obra más barata como India, China y México, lo que produjo una situación social muy delicada que permitieron la aparición de Trump, que vienen fuera del mundo político y no se preocupan por lo políticamente correcto y confrontan la situación, describe la situación y lo hace de manera correcta, sus contrincantes políticos no tienen argumentos para debatir la descripción que realizó y propuso salidas demagógicas que son de muy difícil aplicación, al margen de la cuestión xenófoba y racista”.

En ese sentido, indicó que el discurso del empresario “interpeló más a los ciudadanos de la zona central (Wisconsin, Míchigan, Ohio y Pensilvania), sobre todo sobre los ex obreros industriales y sus hijos”, ya que salió a contraponer esta situación real que existe, “que es una pérdida de empleo producto de la crisis mundial, porque el capitalismo para recomponer su tasa de beneficio busca reducir sus costos trasladando sus fábricas con mano de obra más barata y Trump dice que hará frente a este problema gravando fuertemente los productos fabricados fuera del país y castigando fuertemente a las empresas estadounidenses que tengan fábricas en el exterior y no le den trabajo a los estadounidenses. Entonces hay una suerte de proteccionismo en el siglo XXI, que es, de alguna manera, irrealizable”, ya que recordó que el proteccionismo del siglo XIX pretendía desarrollar industrialmente los países que lo aplicaban, entonces, el primer beneficiado era la burguesía nacional, que pedía el cierre de las fronteras y no invadan productos de otros países y, de manera indirecta, la clase obrera era beneficiada en términos relativos ya que tenía trabajo”. En ese marco, indicó que lo que ocurre ahora es que quienes producen afuera son los mismos capitales estadounidenses, es decir, no es un blindaje de las fronteras de lo que produce Alemania o Japón sino que es sobre lo que el mismo capital estadounidense produce afuera porque tiene una mano de obra más barata, por lo que este proteccionismo Trump lo presenta ya no como beneficioso de la burguesía sino de la clase obrera, lo que choca con los intereses de las empresas”.

“Lo que pretende Trump hacerle creer al electorado estadounidense es que Apple dejará de realizar sus productos en China, lo que es impensable o que General Motors y Ford dejarán de producir en México, lo que también es impensable, e inclusive, hay periodistas que se mofan de esto porque la misma hija de Trump produce su ropa en China, Indonesia y Vietnam, por lo que es algo irrealizable, ya que intenta ir para atrás con la rueda de la historia, porque la conquista del mercado mundial es, de alguna forma, uno de los hechos de los cuales se vanagloria el capitalismo y la burguesía de los países centrales”, detalló.

En base a este diagnóstico, se puede inferir que Trump “chocará rápidamente con la base electoral que lo eligió, porque la burguesía no reducirá la tasa de ganancia”, pero aclaró que la trampa está en un punto fundamental que implicaría que “los obreros estadounidenses resignen su salarios y estén dispuestos a ganar lo mismo que un obrero mexicano o chino y de esa forma forzará que el salario estadounidense baje aún más y pondrá a la clase obrera en la dicotomía (a la que estamos acostumbrados en Argentina) de salario o trabajo, como dijo Triaca y Macri mismo”.

El desafío de la izquierda

En ese marco, Argentina deberá “discutir fuertemente la importancia de la situación política en Estado Unidos, hay que debatir si allí es posible o no un gobierno de los trabajadores, ya que hay una idea de que allí no podría haber un gobierno de los trabajadores y esta campaña demostró que no es así porque apareció una figura como Bernie Sanders, quien interpeló fuertemente a la juventud con aquello que podríamos catalogar como un discurso progresista, de ‘centro-izquierda’”.

“Existe el germen del desarrollo político independiente que, sin embargo, encontró limitaciones, ya que decidió meterse dentro del partido Demócrata para conseguir la nominación y ganó en los sectores clave que, después, Trump le ganó a Hillary Clinton”, màs allà de que “Sanders renunció al desarrollo de su perspectiva que, al margen de no haber ganado, hubiera sentado un precedente de una propuesta con una perspectiva por fuera de los dos grandes partidos con un programa ‘progresista’”.

Para el militante del PO “Hay que tomar nota de las limitaciones de la centro izquierda y lo que falta en ese país es el desarrollo de un partido de los trabajadores y a partir de ahí hay que pensar de que si en ese país existen las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una propuesta independiente cómo no va a existir en Argentina, donde tenemos un Frente de Izquierda que ha captado la atención de una parte de la clase obrera, y donde se ha demostrado que la izquierda no tiene que ir detrás de ninguna variante patronal, como única manera de superar las contradicciones del capitalismo””.