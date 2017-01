La citricultura sigue barranca abajo

Los bajos precios en el mercado interno, el freno en las exportaciones y la falta de políticas oficiales para el sector son factores que inciden y complican cada vez más el panorama de los productores de citrus, confirmó a AIM el presidente de la Federación del citrus de Entre Ríos (Fecier), Fernando Borgo. “La situación de la citricultura no mejora, vamos barranca abajo”.

En diálogo con esta Agencia, Borgo señaló que, si bien las lluvias que cayeron durante enero no afectaron los cítricos, la situación sigue siendo compleja para los productores. “En la cuestión climática, la lluvia no nos afectó demasiado, solo tuvimos las complicaciones de humedad o anegamiento de terrenos. Y, afortunadamente, en nuestra zona no hubo problemas de inundación en la gente que tiene quinta cerca del rio”.

Sin embargo, Borgo encendió la alerta roja para el sector: “Los precios siguen decayendo cada vez más en el mercado interno, y seguramente no alcanzaremos a sacer toda la fruta este año; la industria está sobrepasada, y el mercado externo no se reactiva. Hasta que no empiece la nueva zafra, no habrá signos de mejoramiento”.

Una valiosa economía

El presidente de Fecier agregó que la economía de la citricultura es la base del desarrollo y del sustento de los pueblos, pero la realidad es que no hay políticas ciertas para el sector. “Hace rato que reclamamos al gobierno la apertura de las exportaciones y corregir los desfasajes de la comercialización, pero no hay signos de que eso vaya a ocurrir a corto plazo. Esperamos que, si alguna vez lo hace, no sea demasiado tarde”.

El citricultor repasó cuáles son los factores que complican más a esta economía: “la presión tributaria es la más importante, luego se ubica el costo de fletes, y después el valor que tiene en los productos lo laboral. Es imprescindible buscar una manera de reducir el costo laboral, sin perjudicar a los trabajadores”, exigió, y reclamó al gobierno avanzar en la exportación y corregir los desfasajes de comercialización.

Hasta ahora, naranja pal´cantor

Aunque la Fecier se encuentra “esperanzada y expectante” por las negociaciones que lleva adelante en Estados Unidos el gobierno de Entre Ríos, para abrir la importación de cítricos dulces, Borgo aclaró que hasta ahora “no hubo avances concretos. La apertura de Estados Unidos a los limones argentinos es una medida que sólo favoreció a Tucumán y no a nuestra provincia, porque son cuestiones que llevan tiempo”.

La posibilidad de abrir una ventana de comercialización de cítricos entrerrianos a Brasil “fue una promesa que el gobierno nos hizo en diciembre pasado, pero hasta ahora, no hay nada concreto. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, nos había dicho que, en febrero, Brasil estaría listo para recibir nuestro producto, pero hoy no hay negocios previstos con ese país por su situación económica. Y para los demás mercados, no somos competitivos porque hoy no dan los números. Por eso vamos barranca abajo”, se quejó.

De la Redacción de AIM.