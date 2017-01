Oscar 2017 / Y los nominados son…

Después de meses de incógnita y de teorías, finalmente hoy la Academia de cine de Hollywood anunció sus nominados para la próxima entrega de los Oscar 2017 . El film con más nominaciones resultó ser La La Land con 14 seguida detrás por Moonlight y la Llegada con 8.

Mejor película

La llegada

Fences

Hasta el último hombre

La La Land

Un camino a casa

Sin nada que perder

Manchester frente al mar

Moonlight

Talentos ocultos

Mejor actriz

Emma Stone, por La La Land

Natalie Portman, por Jackie

Amy Adams, por La Llegada

Meryl Streep, por Florence

Isabelle Huppert, por Elle

Mejor actor

Casey Affleck , por Manchester frente al mar

Viggo Mortensen , por Capitán Fantástico

Andrew Garfield , por Un camino a casa

Ryan Gosling , por La La Land

Denzel Washington , por Fences

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, por Moonlight

Jeff Bridges , por Sin nada que perder

Lucas Hedges, por Manchester frente al mar

Dev Patel, por Un camino a casa

Michael Shannon, por Animales nocturnos

Mejor actriz de reparto

Viola Davis, por Fences

Naomie Harris, por Moonlight

Nicole Kidman, por Un camino a casa

Octavia Spencer, por Talentos ocultos

Michelle Williams, por Manchester frente al mar

Mejor director

Denis Villeneuve, por La llegada

Mel Gibson, por Hasta el último hombre

Damien Chazelle, por La La Land

Kenneth Lonergan, por Manchester frente al mar

Barry Jenkins, por Moonlight

Guión original

Sin nada que perder

La La Land

The Lobster

Manchester frente al mar

20th Century Women

Mejor guión adaptado

La llegada

Fences

Talentos ocultos

Un camino a casa

Moonlight

Mejor fotografía

La llegada

La La Land

Un camino a casa

Moonlinght

Silence

Mejor película extranjera

Land of mine (Dinamarca)

A man Called Ove (Suecia)

The Salesman (Irán)

Tanna (Australia)

Toni Erdmann (Alemania)

Mejor Documental

Fire at Sea

I am not your negro

Life, animated

O.J: Made in America

13 Th

Mejor documental corto

Extremis (Dan Krauss)

4.1 Miles (Daphne Matziaraki)

JOe´s Violin (Kahane Cooperman y Raphaela Neihausen)

Watani: my homeland (Marcel Mettelsiefen)

The White Helmets (Orlando Von Einsedel y Joanna natasegara)

Mejor corto

Ennemis Intérieurs

La femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Mejor corto animado

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider an Cigarettes

Pearl

Piper

Mejor película animada

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Mejor edición de sonido

La llegada

Deepwater Horizon

Hasta el último hombre

La La Land

Sully

Mejor mezcla de sonido

La llegada

El último hombre

La La Land

Rogue One: a Star Wars Story

13 hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Mejor diseño de producción

La llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Salve, César!

La La Land

Pasajeros

Efectos visuales

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: una historia de Star Wars

Mejor Montaje

La llegada (Joe Walker)

Hasta el último hombre (John Gilbert)

Sin nada que perder (Jake Roberts)

La La Land (Tom Cross)

Moonlight (Nat Sanders y Joi McMillon)

Mejor vestuario

Aliados

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Mejor maquillaje

A Man Called Ove

Star trek: sin límites

Escuadrón suicida

Mejor banda sonora

Jackie

La La Land

Un camino a casa

Moonlight

Pasajeros

Mejor canción original

“Audition (The Fools who dream)”, de La La Land

“City of Stars”, de La La Land

“Can´t stop the Feeling“, de Trolls

“The empty chair”, de Jim: the James Foley Story

“How far I´ll go“, de Moana

Fuente: La Nación, Bs. As.-