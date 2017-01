El PRO intima a Lousteau para que defina si es aliado

Los reproches de Martín Lousteau a Horacio Rodríguez Larreta, porque supuestamente no quiere conformar Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires y disputar las PASO próximas con su grupo, recibieron ayer el reto del jefe del bloque porteño de legisladores del PRO, Francisco Quintana. El legislador, a su vez, se sumó a los elogios que el Gobierno porteño le viene propinando a Elisa Carrió, a quien Mauricio Macri preferiría de candidata en la Capital Federal, más que en la provincia.

Esa jugada inquieta al embajador en Estados Unidos, que no sabe qué hará en las elecciones, si quedarse en la embajada (cargo que tiene por integrar Cambiemos a nivel nacional) o regresar para zambullirse en la política porteña y seguir en carrera para intentar disputar la Jefatura de Gobierno en 2019. El dato más sensible es que, a Lousteau en la Ciudad, lo anima el radicalismo, socio clave en la alianza Cambiemos de Macri. Un rival amigo. Tampoco la Coalición Cívica de Carrió es aliada de Larreta en la Capital, pero el PRO ve en su bloque un grupo más amigable.

El domingo pasado, Lousteau había dicho que Larreta no quiere conformar Cambiemos en la Ciudad, como él pretendería para postularse en las Paso. Su tropa, además, no cuenta con un plan alternativo para que el sello ECO se presente en la contienda electoral si Lousteau no encabeza la lista.

Como sea, con o sin Cambiemos, ya se lanzó la interna entre el PRO y sus medio socios.

Así, Quintana, lanzó ayer por las radios, que “Lousteau deberá definir si es opositor o aliado” y condimentó explicaciones sobre el trabajo legislativo, diferenciando la posición del bloque Suma+ (que anima al economista) y el de Carrió.

“El espacio de Lousteau ha votado en contra de proyectos que consideramos claves para la Ciudad”, reprochó el macrista y consideró que esa posición “no es constructiva”.

“En la Ciudad planteamos un espacio amplio pero ellos deberán decidir”, indicó Quintana, para quien “la actitud de la Coalición Cívica, aún con críticas, es constructiva” y entonces el legislador consideró que “Carrió es un buen ejemplo de que el PRO acepta las críticas”.

“Para mí, Cambiemos es una coalición con voces distintas y no con voces que se anulan. No querían tener una discusión sobre un montón de cosas y por eso no hubo primarias”, sostuvo Lousteau acerca de su postura de opositor a Larreta.

“Larreta dijo claramente que no va a haber Cambiemos en la Ciudad. Decir que nuestro bloque no vota igual que el oficialismo en la Ciudad es una excusa que demuestra en el fondo que Larreta no quiere Cambiemos”, reprochó el embajador y, también por las radios, dijo que eso era “una excusa porque la Coalición Cívica tampoco le vota las mismas cosas, pero hay un elogio de la colaboración de la Coalición Cívica y una crítica a nuestro espacio”.

El principal dilema de Larreta es por ahora la fecha electoral. De convocar a las elecciones locales junto con las nacionales, el debate sobre el voto se centrará en la gestió de Macri, mientras que, en días distintos, la votación porteña, creen en el PRO, se concentrará en valorar la gestión del jefe de Gobierno.