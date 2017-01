Volvió el cassette

La venta de cassettes aumentó un 76 por ciento en Estados Unidos y cada vez más álbumes se editan en este extinto formato que regresa con fuerza.

Todos sabemos del fenómeno de ventas y popularidad que está teniendo en vinilo en los últimos años. Pero hay otro viejo formato que quiere darle pelea en este boom de nostalgia musical: el querido cassette.

Sólo en Estados Unidos, las ventas de cassettes aumentaron un 74 por ciento en 2016, según un estudio de Nielsen Music publicado por Billboard. Claro que lo que parece mucho en porcentaje es poco en cantidades: apenas 129.000 unidades (por sobre 74.000 comercializadas en 2015), un número apenas apreciable si se lo compara con los más 13 millones de vinilos que se despacharon el año pasado.

Pero, aun así, el fenómeno es contundente si se tiene en cuenta de que hablamos de un formato que estaba completamente extinto. Otra de las curiosidades es que los cassettes más vendidos corresponden a artistas jóvenes que, paradójicamente por su edad, seguramente no conocieron el cassette.

Ediciones en este formato de álbumnes como Purpose, de Justin Bieber, y Beauty Behind the Madness, de The Weeknd, alcanzaron las 1.000 unidades. Otros títulos populares son The Slim Shady LP de Eminem, Yeezus de Kanye West; I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It, de The 1975, y el famoso Purple Rain, de Prince.

En 2016, hubo 25 discos que vendieron al menos 1.000 ejemplares en cassette, una marca que solo habían logrado ocho álbumes el año anterior. Y el gran impulsor de este revival de la cinta fue la banda de sonido del film Guardianes de la Galaxia, que se lanzó en 2014 y que ya lleva vendidas más de 11.000 unidades.

El regreso del cassette tiene hasta su propio día, ya que el próximo 8 de octubre se realizará en diversas ciudades de Estados Unidos y el mundo el Cassette Store Day, equivalente del Record Store Day que ya se celebra desde hace años, fecha que sirve para promocionar estos nuevos viejos formatos musicales.

Fuente: TN