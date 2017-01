Casa Blanca ya no habla de calentamiento global ni de diversidad sexual

La página oficial de la Casa Blanca ya no tiene ningún contenido acerca del calentamiento global, ni sobre la comunidad sexualmente diversa, por orden expresa del nuevo presidente Donald Trump.

El cambio se dio pocas horas después de haber asumido el mando, dejando claro que su administración no hará mucho para revertirlo.

Al ingresar en www.whitehouse.gov, lo primero que se ve es una foto con las caras sonrientes de Donald Trump y Mike Pence, Presidente y vice, respectivamente. Un pequeñísimo vínculo que dice “continuar al sitio web” lleva al internauta hasta la página web completa. O más bien, casi completa, pues toda mención al cambio climático, derechos de la comunidad LGBTI y hasta la versión en español de todo el contenido, han sido eliminados.

Durante la administración Obama, el vínculo whitehouse.gov/energy/climate-change, llevaba hasta un sinfín de artículos sobre el cambio climático y descripciones de políticas gubernamentales que estaban siendo aplicadas para reducir la emisión de gases contaminantes y poner algún grano de arena en el asunto. Después del pasado 20 de enero esa página no existe.

En un twit de 6 de enero de 2012, Trump aseguró que “el concepto del cambio climático fue creado por y para los chinos, con el fin de hacer que la manufactura de EE.UU. no sea competitiva”.

No les tomó mucho tiempo

Parece que el equipo de trabajo de Trump ya tenía todo listo desde hace varios días para hacer click en “borrar” cualquier plan de Obama que no les fuera grato, en el primer momento en que tuvieran control sobre la web de la Casa Blanca.

Dicha página ahora contiene, como artículo principal, el “America First Energy Plan” (Plan Energético Los Americanos Primero) propuesto por la administración de Trump.

“Durante mucho tiempo hemos sido retenidos por regulaciones muy severas con nuestra industria energética. El presidente Trump se compromete a eliminar las políticas dañinas e innecesarias [de la administración Obama, claramente] tales como el plan de acción climática”.

Entre otras medidas, el Gobierno de Trump pretende extraer los miles de millones de dólares en reservas de petróleo que se encuentran dentro de los territorios federales de Estados Unidos, y que “le pertenecen al pueblo estadounidense”.

Los derechos de los Lgbt no existen más

Como si no hubiera problema alguno para la comunidad sexualmente diversa, Trump también mandó eliminar cualquier indicio de información sobre los derechos de estas personas, que aún sufren discriminación de distintas formas en todo EE.UU.

George Takei, famoso actor de Star Trek y activista por los derechos de las personas Lgbti, también denunció el hecho en su cuenta de Twitter.

The White House removed its climate change web page. And the healthcare, civil rights and LGBT sections. Just thought you should know.

Trump había aseguró en una entrevista con el programa de televisión 60 Minutes, de la cadena CBS, que no tenía ningún problema con la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de avalar el matrimonio igualitario, y ha afirmado ser un supuesto defensor de la comunidad LGBT. Paralelo a estas declaraciones, su vice presidente, Mike Pence, se declaró cristiano evangélico, bandera que ha portado de forma férrea desde que fue gobernador del Estado de Indiana, cuando aprobó su polémica “Ley de restauración de la libertad religiosa”. Esta legislación encontró oposición entre los miembros moderados de su partido, el sector empresarial y activistas LGBT, quienes argumentaban que la ley permitía la discriminación a las personas Lgbt.

Toda la información relacionada al gobierno de Barack Obama ha sido respaldada en el archivo web de la Casa Blanca.