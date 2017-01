Murió el actor John Hurt

Murió el artista británico John Hurt, a los 77 años. Así lo anuncian varios diarios en Inglaterra y The Hollywood Reporter lo respalda.

El actor tuvo una enormísima carrera, y varios lo recordarán por su rol hiper premiado de El Hombre Elefante, de David Lynch. Las generaciones más jóvenes lo pudieron recordar por ser Ollivander, el dueño de la tienda de varitas en tres de las películas de Harry Potter.

Todavía no hay comunicación oficial de su círculo más íntimo.

Hurt estudió y se graduó como profesor de arte, pero, por suerte para nosotros, no se contentó con lo que le esperaba en la carrera y decidió seguir por el camino de la actuación. Sus primeros trabajos se dieron en la TV y el teatro, hasta 1962, cuando debutó en su primera película, The Wild and the Willing. Años más tarde, participaría de El Hombre de Dos Reinos (A Man for All Seasons, 1966), película que cosechó muchas nominaciones a los Oscars y le dio un gran salto de popularidad al actor.

Desde entonces, apareció en una gran cantidad de películas y pasó por enormes franquicias aparte de Harry Potter, como Hellboy, Indiana Jones, Doctor Who y hasta la versión de 1978 de El Señor de los Anillos.

Hurt mantiene el récord mundial de mayor cantidad de muertes en pantalla con 43 totales, siendo la más recordada la de Alien, El Octavo Pasajero (Alien, 1979). “Llegué a un punto en el que mis hijos no me preguntan si voy a morir o no en mi próxima película, sino que van directo a preguntar cómo voy a morir”, comentaba el actor en una entrevista.

Con más de 200 trabajos en toda su carrera, entre los últimos se encuentra Jackie (2016) y otras tres películas que se encuentran en etapas de post-producción. En estos momentos se encontraba filmando Darkest Hour junto con Ben Mendelsohn y Gary Oldman, entre otros. No sabemos si pudo completar su trabajo, pero estaba interpretando a Neville Chamberlain en esta historia sobre Winston Churchill, encabezada por Oldman.

Después de haberle ganado al cáncer en 2015, John Hurt volvió al trabajo como si nada y siguió haciendo lo que amaba. Hoy se nos fue y el mundo entero lo recuerda por todo lo que dio.