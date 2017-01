Diez consejos para evitar el desperdicio de comida en tu casa

Se han acabado las fiestas, y en muchos de nuestros hogares empieza además de la vuelta a la normalidad, en cuanto a trabajo se refiere, la vuelta a la rutina de comidas sanas. Y es en este punto donde debemos prestar especial atención y no generar más residuos de los estrictamente necesarios. Así que desde aquí quiero aportar mi pequeño granito de arena a la campaña no tires la comida de la OCU.

Porque aunque no te lo creas en España un hogar tira una media de 1,3 kg de alimentos en buen estado a la semana. Por este motivo la OCU ha puesto en marcha la campaña #stopdesperdicio, contra el deshecho abusivo de alimentos y desde la que se exige a las instituciones una nueva ley para poner freno al desperdicio de comida y se incentive la donación por parte de todos los agentes de la cadena.

1. Haz zumos y batidos

Este es el truco que yo más llevo a la práctica. Normalmente compro la fruta los sábados y el viernes antes de volver a ir a la frutería hago zumo o batidos con toda la fruta que ha sobrado de la semana. Además de que es una merienda de lo más sana, de esta manera no tiro ni una sola pieza de fruta.

2. Pan rallado

Otro de los trucos que llevo a diario a la práctica, es hacer pan rallado con el pan sobrante del día. En la Thermomix es muy fácil hacer pan rallado, pero si tienes un molinillo de café puedes hacerlo igual, o en su defecto puedes utilizar sin problemas un rallador de mano.

3. Ensaladas variadas

Otro plato que me gusta para aprovechar restos de comida, son las ensaladas variadas. Si me ha sobrado carne o pescado, los desmenuzo y los añado a una rica ensalada. 4. Cocina arroces y pasta con los restos de tu nevera Otros de mis platos favoritos y que admiten también casi cualquier ingrediente son el arroz y la pasta. Así que te animo a preparar en casa arroces y pasta de todo tipo y así aprovechar el excedente de alimentos de tu nevera. El arroz y la pasta, admiten desde carnes hasta verduras, por lo cual es un plato ideal para preparar y dar una buena limpieza a tu frigorífico. 5. Siempre voy a comprar con una lista de la compra Pues sí, soy bastante organizada y para cocinar entre semana, suelo tener unos menús ya preparados, así que no me cuesta nada ir a la compra el sábado con la lista hecha. 6. Congela las raciones sobrantes Cuando me sobra una ración de comida, la congelo y listo. De esta manera hay siempre algún día que me evito tener que cocinar. 7. Haz caldos y purés caseros El fin de semana, si tengo tiempo y estoy en casa, me planifico y hago caldos y purés caseros, que congelo en dosis individuales y disfruto durante la semana. Esta es una manera de que no me sobren verduras de caldo, así las utilizo todas el mismo día y sé mejor lo que he comprado. Te aseguro que las cremas y caldos congelados saben igual que si estuviesen hechos en el momento y además de la comodidad, consigo no desperdiciar nada de verduras. Una de las cremas que más nos gustan en casa es esta crema de calabaza light. 8. En los restaurantes pide el resto de comida

Hace tiempo esto me daba un poco de mal rollo y no lo hacía, pero desde que tengo niños, que muchas veces cuando comemos fuera, se piden más de lo que en realidad van a comer, pues nada, que amablemente le pido al camarero que me lo prepare para llevar.

9. Elabora con antelación tu menú semanal Sé que quizás esto cuesta un poco, pero te aseguro que viene genial durante la semana. En casa por lo menos entre semana, vamos con prisas y no tenemos mucho tiempo para pensar en la comida, así que con los menús lo tenemos bastante claro y así que el que primero llega, es que se pone a preparar la cena y sabe en todo momento qué es lo que toca hacer.

10. Hacé cubitos de hielo con la bebida sobrante En muchas ocasiones compramos bebidas en botellas grandes y después acabamos por no consumirlas del todo. Si a ti te pasa como a mí, te aconsejo hacer cubitos de hielo con la bebida sobrante y así la próxima vez que vayas a beber y necesites cubitos aprovecha y añade el hielo de sabores. Este truco te sirve igual para el café sobrante y añadir los cubitos cuando vayas a hacer un café con hielo.

Fuente: Hogar Diez, España.-