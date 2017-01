Los procedimientos de Europa en América

Dos ex alumnos de la cátedra de Historia Americana I, de Concepción del Uruguay, hicieron llegar al profesor Juan José Rossi, ya jubilado pero siempre presente, una observación sobre una carta divulgada hace poco, atribuida a Adolf Hitler, en que recomienda matar a todos los judíos. Los que divulgaron la carta aseguraron que ese texto “cambió la historia”. Los ex alumnos le piden a su maestro una reflexión sobre la persistente ausencia del genocidio americano en la conciencia europea y también en la nuestra.

Según los historiadores, la carta de Hitler, de 1919, deja entrever que, detrás del “antisemitismo de la razón”, se incita a poner en marcha un plan a gran escala que exige la participación de un gobierno.

En su escrito, Hitler esboza un ideario que exige un gobierno implacable que tenga el coraje de eliminar a los judíos por completo; es decir, lo que él mismo puso en práctica cuando fue conductor de ese “gobierno implacable”.

La respuesta de Rossi a sus ex alumnos, que conoció AIM, no se hizo esperar:

Cuando uno lee una carta como la del europeo Hitler, con quien el catolicismo cumbre estuvo de acuerdo (algo parecido a lo que sucedió con la jerarquía católica en la Argentina durante la dictadura militar y en la época de nuestra organización nacional a costa de los habitantes preexistentes) dan ganas de colgar los guantes o las zapatillas y dedicarse a vegetar hasta que llegue el final de una humanidad metida en el corsé de la ‘globalización’.

Un solo globo, y todos adentro

Es decir ‘en un globo’, el globo de los designios del pseudo primer mundo, en nuestro continente desde que entró ‘el dinero’ y la corrupción a partir de 1492.

Uno, desde Abya yala (nombre que los pueblos originarios propusieron para América), está tentado de bajar los brazos y acomodarse en alguna matriz, como mínimo en la matriz que nos convoca a aceptar la realidad, lo que pasa, como si no hubiera otra salida, como si no existiera ‘otro’ pensamiento, filosofía o capacidad de reflexionar; otro estilo de vida y respuestas propias que no sean precisamente las occidentales (por más cosas lindas que tengan, o que digan tener, para mí las tiene tanto o menos que los demás continentes, incluido, obviamente, el nuestro, sobre todo para los habitantes de cada uno de ellos).

¿Cómo viene la cosa? Así:

Yahoo, con uno de sus títulos dirigidos a “enganchar” lectores, decía: “La carta de Hitler que cambió la historia” (cada uno interpretará si para bien o para mal o para cualquier cosa, porque a mí me parece que el mundo, sobre todo el llamado ‘primer mundo’, sigue igual o peor, aunque con variantes, como es el caso de la esclavitud: hoy la gente se cree más libre que los africanos esclavizados de la invasión porque todos o casi todos tenemos un celular que te hace marcar el paso; o un salario fijo que te encierra definitivamente en lo que los poderosos de hoy te marcan para que puedas seguir trabajando y consumiendo (como en la mina del Cerro Rico de Potosí en la que daban de comer a los trabajadores esclavizados como para que no se derrumbaran y mantenerlos débiles como para que no pudieran rebelarse), para que no seas libre, aunque algunos se creen más libres porque ganan un poquito más que otros o hacen ‘lo que les gusta’ para un patrón.

¿No hace pensar en algo este atrevimiento del título, como muchos otros de los multimedia y propaganda última generación, tanto de medios propiamente dichos como de los gobiernos ‘democráticos’ (para los poderosos)?

En el artículo sobre la carta de Hitler ─en la que sostiene abiertamente que los judíos son inferiores a los no-judíos y que se debe pensar en hacerlos desaparecer─ se afirma sin atenuantes que a partir de ella el mundo cambió.

Los nazis nacieron en Europa, no cayeron del cielo

Si bien continúan omitiendo que Hitler, los nazis y los fascistas son ‘emergentes de Europa’ (no ‘caídos del cielo’ ni extraterrestre), es decir, ellos mismos, es bueno que lo reconozcan y empiecen a mirarse hacia adentro y no como acostumbran desde tiempo inmemorial: estudiar a los de ‘afuera’, a los primitivos, salvajes, incivilizados y finalmente invadirlos previa matanzas para dejar libre el camino del despojo. Es bueno que reconozcan el genocidio perpetrado por ellos mismos en sus propias narices que, por supuesto, no fue el primero. Es decir, “sería bueno”.

Pero todavía “se” ocultan, o se hacen los distraídos porque les conviene, que ya antes, a partir del siglo XVI, el mundo cambió sobre todo ‘para ellos’ (en un sentido de abundancia sin límites) y ‘para nosotros’ (en el peor de los sentidos despojo casi total) cuando determinaron arbitrariamente (más bien por conveniencia) que los africanos y nativos de nuestro continente para lo único que servimos era y es ser esclavizados (empleados, obreros, dependientes en general). Recordemos aquel emblemático párrafo del emblemático teólogo y obispo de Darién, Tomás Ortiz, miembro del emblemático catolicismo europeo implantado por la fuerza en nuestro continente, o sea, excusa y vanguardia estratégica de la sociedad europea como tal, porque todos eran ‘cristianos’, desde el papa (que se arrogó el derecho de ‘regalar nuestro continente: no dejen de releer Bula Inter Caetera rerum: “Entre otras cosas” y los reyes (‘chorros’ ellos, con su perdón) hasta el último chanchero (insaciables ellos).

Europa: tanta barbarie como pretensiones

El texto: Los nativos son siervos a natura (es decir, por naturaleza) teniendo en cuenta su incapacidad, con tantos vicios y torpezas que se les hace beneficio en quererlos domar, tomar y tener por esclavos. Exactamente igual pensaba el ‘teólogo’ de la corte de aquellos tiempos, Juan de Sepúlveda.

O aquel otro de la Ley nacional 947: “Someter cuanto antes, por la razón o por la fuerza, a ese puñado de salvajes (se refiere a los del Sur mientras Roca los aniquilaba) que destruyen nuestra principal riqueza y nos impide ocupar definitivamente en nombre de la Ley y del progreso y de nuestra seguridad, los territorios más ricos y fértiles de la República”.

O el testimonio de Juan Bosco desde Italia: “Sólo a la iglesia católica le está reservado el honor de amansar la ferocidad de esos salvajes. Para alcanzar tan noble fin, se ha convenido con el inmortal (aunque se pudrió bajo tierra, aclaro yo) Pío IX y con el eximio metropolitano argentino el plan siguiente: fundar colegios y hospicios en las principales ciudades de los confines y rodear, por así decirlo, con estas fortalezas la Patagonia; recoger a los jovencitos indígenas en esos asilos de paz y caridad, atraer principalmente a los hijos de los bárbaros e instruirlos, educarlos cristianamente; y luego por su medio y con ellos, penetrar en aquellas regiones inhóspitas (…) y abrir así la fuente de la verdadera civilización y del verdadero progreso”.

Continuará.

De la redacción de AIM.