La Comunidad Homosexual de Entre Ríos repudió los dichos del chaqueño Palavecino

La Comunidad Homosexual de Entre Ríos (Cher) repudió “los dichos homofóbicos, discriminadores del cantante folclórico, El Chaqueño Palavecino”, señaló a AIM el representante de la entidad, Juan Carlos Fernández, quien subrayó que “no se pueden hacer chistes con una enfermedad”. Recordemos que el músico dijo sobre el escenario la frase: “Dale, venite para acá, ¿por qué estás tan lejos vos? Si no tenemos la peste rosa nosotros…”.

En diálogo con esta Agencia, Fernández expresó su repudio a “los dichos homofóbicos, discriminadores del cantante folclórico, El Chaqueño Palavecino, en un festival en Corrientes”.

“Como comunidad homosexual repudiamos lo que dijo, ya que no se puede hacer chistes con una enfermedad”, dijo y agregó: “esto nos hace pensar en todo lo que falta trabajar en el tema de la discriminación, la homofobia, los derechos humanos. Este tipo de frases, de “bromas”, son un ataque a la comunidad gay”.

Añadió que “el VIH no discrimina y puede afectar a cualquiera, por lo que todos deberíamos tratar de conocer que es lo que sucede con esta enfermedad, como se contagia, que puede hacerse para prevenir, etc.”. Asimismo apuntó: “algún día la sociedad tomará conciencia que no debe haber prejuicios con respecto a esta enfermedad. Nada te garantiza no tener Sida, estar enfermo, solo la prevención y el conocimiento”.

“Siempre hay personas con prejuicios que piensan que la comunidad gay tiene VIH, que estamos enfermos, pero queremos que toda la sociedad sepa que esto no es así”, reiteró y agregó que “hay muchos que tenemos la suerte de no tener que convivir con este virus, pero nuestro objetivo es trabajar para que todas las personas tomen conciencia que esta enfermedad no discrimina”, reiteró.

De la misma manera recordó: “Esta enfermedad no respeta sexo, ni edad, ni posición social, el VIH Sida nos afecta a todos y por eso la gente debería respetar una temática así”.

Los dichos de El Chaqueño

El músico brindó un recital en la Fiesta Nacional del Chamamé. Y entre canción y canción, distendido y sirviéndose una copa de vino, bromeó sobre “la peste rosa”, y se refirió al cuerpo de una espectadora que fue invitada a subir al escenario: “¡Más gorda tiene que ser todavía!”

“¡Salud Corrientes, gracias! ¡Gracias, querido, por todo!”, arengaba el Chaqueño Palavecino desde el escenario de la 27º Fiesta Nacional del Chamamé, levantando una copa de vino para un brindis simbólico con el público: 16 mil personas habían colmado el anfiteatro Cocomarola, de Corrientes. Pero nadie imaginaba lo que vendría segundos después. “‘Hacemos lo que podemos’, decía una vieja, y estaba mirando pa’ arriba”, agregó el cantante, quizás buscando la complicidad de sus seguidores, en un alto del recital que se inició después de las 2 de la mañana.

Y entonces se dirigió a uno de los músicos de Los Alonsitos, Ariel Báez. “Dale, venite para acá, ¿por qué estás tan lejos vos? -le reprochó el Chaqueño, siempre en tono jocoso-. Si no tenemos la peste rosa nosotros…”. Una vez a su lado, Báez buscó dos cosas: una mujer del público, y la complicidad de Palavecino: “Necesito conseguir una guaina. Yo sé cómo le gustan al Chaqueño. Bueno, últimamente le gusta todo…”.

“¿Cómo? ¡No, pará!”, se defendió el referente del folclore, quien en agosto pasado cantó en ShowMatch. Acto seguido, se refirió a la mujer que ya subía al escenario: “Esa está buena. ¡Más gorda tiene que ser todavía! ¡Tiene que tener esa cola así, que junta agua atrás!”, dijo el Chaqueño, cerrando por esa noche sus polémicas declaraciones.