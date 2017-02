Los procedimientos de Europa en América. Segunda parte

AIM publica hoy la segunda parte de la respuesta del profesor Juan José Rossi (*) a dos ex alumnos que le piden a su maestro una reflexión sobre la persistente ausencia del genocidio americano en la conciencia europea y también en la nuestra.

En el texto, el profesor, escritor e investigador explica a sus ex alumnos que Hitler y los alemanes “no eran africanos ni de Abya Yala (¡lejos de ellos, por favor!), eran europeos del siglo XX, eran cristianos aristotélico-tomistas como lo fueron todos los invasores de nuestro continente antes, desde el siglo XV, hasta ahora. Aunque a veces lo nieguen con su palabrerío, en los hechos, tanto los auto-llamados cristianos como los ateos, siguen pensando y actuando como aristotélico-tomistas que suponen tener derecho a apropiarse de todo para sobrevivir en un subcontinente que se agota. O viven a costa de los demás o perecen hundidos en el Atlántico y los mares de sus alrededores.

Las cosas por su nombre: invasión

Rossi señala además que con su clásico imperialismo (‘colonialismo’ o ‘neocolonialismo’ se dice eufemísticamente: no entiendo por qué los intelectuales, docentes y políticos no traducen el eufemismo por lo que es: invasión), desde Alejandro, Julio César, y antes también (realidad digna de estudiarse ¿por qué lo son tan empedernidamente hasta hoy? ¿Será porque de lo contrario desaparecerían en esa pequeña especie de península, que es Europa, pegada al continente asiático y de la maravillosa África? ¿o por otros motivos? De todos modos, son invasores congénitos y además euro-céntricos y creídos en que ‘ellos’ son los que filosofan; ellos ‘los’ artistas, políticos, creyentes verdaderos, etc., (pero no dicen: “somos esclavistas” auténticos y empedernidos ‘invasores’…, por supuesto, cambiando de método con el paso del tiempo); con su clásico feudalismo y ‘principados’ cristianos, con su monarquismo esclavizante y ‘cortesiano’; con su chauvinismo y, en general, con su tendencia innata a invadir al resto de la humanidad (sea África, Medio Oriente, Asia Menor, Lejano Oriente, Abya Yala), al menos desde la época de sus primeros imperios (tan valorados y meticulosamente tenidos en cuenta por ellos mismos en su sistema educativo ¡y también en el nuestro!) y político, al mismo tiempo que relajan y menosprecian a los nuestros (si es que los hubo: en realidad no hubo ‘imperios’ sino confederaciones con ciertas exigencias autoritarias) y los vituperan para, de ese modo, justificar su desinhibición invasora. Tal como hizo el hijo dilecto de Inglaterra (EE.UU. con el apoyo de Europa) con Irak y demás víctimas”.

¿Cambió la historia? Ellos no

Además, el profesor agrega: “Dicen que una carta del recontra europeo austríaco-alemán Hitler cambió la historia… mientras todos ellos siguen en lo mismo. Intentan decir que habría cambiado la historia porque una masa alemana, austríaca, suiza y etc. conscientemente todos (no Hitler, sino la mayoría, aunque ahora traten de disimularlo) perpetraron el increíble genocidio de millones de judíos viviendo en Europa, según ellos no como europeos, sino como judíos en la diáspora (en general, desde su perspectiva, una diáspora voluntaria).

Ahora bien, pensemos ¿qué pasó en el siglo XV-XVI y ahora con nosotros?: los europeos mancomunada y solidariamente, aunque haya algunas vocecitas que disientan o pretendan sacar las castañas del fuego, arrasaron y desarticularon alegremente lo más preciado de la humanidad de nuestro continente (cosmovisiones, organización social, filosofía de vida) y lo vaciaron hasta donde les fue posible mientras su tramposa ley cristiana (no es tal sino ‘europea’) se los permitía y permite (o sea siempre, hasta hoy, cuando el vaticano recoge descaradamente prebendas, limosnas –en la Argentina también sueldos y subsidios permanentes del Estado, es decir, de la gente, se diga o no cristiana), esclavizaron, ‘genocidaron’ (voz aceptada por la real academia guaraní y quechua), destruyeron o fundieron maravillas y se robaron todo con absoluta conciencia de lo que hacían, a pesar de oírse siempre la clásica e ‘ingenua’ excusa ¡Claro!, pero ¡hay que contextuar los hechos!!!, ¡pobrecitos ellos, eran ignorantes de que hubiera hombres en África y en Abya yala… ¡¡¡después de 1.500 años de ser miembros de su publicitado y acomodaticio e hipócrita catolicismo imperial (“en nombre de su dios”) que tiene la caradurez típicamente europea de recordar a sus huestes que, según su líder Jesús, su única ley es el amor al prójimo!”.

El progreso occidental arrasa

Rossi destacó que “Europa se permitió, incluido en primer lugar el poderoso catolicismo, hasta hace muy poquito, poner en práctica el pensamiento occidental del progreso y civilización (como decía Bosco) en la Patagonia y en el Gran Chaco de la Argentina (¡hasta 1920!) arrasando todo, desertizando un espacio palpitante de culturas milenarias.¡Pero aquí no pasó nada! Aquí no hubo genocidio premeditado y meticuloso de millones y millones de personas, de gente como nosotros, pero de cultura diferente, durante 300 años que duró la pesadilla infernal de la presencia europea! Es cierto, genocidio de pueblos y etnocidio de cultura diferentes, pero, en todo caso, con la misma base: especie Homo sapiens, creadores de estrategias admirables, con lenguaje, música, escritura, matemáticas, astronomía, agricultura, arquitectura, hijos bien educados y libres ─no a merced del dogmatismos ‘religiosos’─, bien alimentados, defecaban, hacían el amor y morían sin tanto dramatismo como en occidente. Pero los europeos invasores eran cristianos impolutos y tenían filósofos que le explicaban la vida y se iban al cielo ‘confesados’, es decir, justificados para hacer lo que se les antojara cuantas veces quisieran con la excusa de la confesión! Sus filósofos eran la madre del borrego: soberbios, eurocéntricos al mango, despreciativos –todavía hoy– de lo que no sea de ellos. Pensaban sí, pero también aquí y en los demás continentes”.

Nosotros, los primeros responsables

El catedrático afirma que “ante esa realidad compleja y aplastante, no deberíamos ocultar que hoy somos responsables de nuestro propio problema, es decir, por causa de su acción invasora de largo alcance, casi no pensamos por nosotros mismos y para nosotros. Seguimos sometidos epistémicamente, en el pensamiento que genera e impulsa la acción, la cultura en general, de la humanidad.

Permanentemente nos sacamos el sombrero y bajamos la cabeza ante la menor mención del ‘genocidio judío’ o ‘Armenio’, por nombrar dos de sus genocidios internos. Está bien, fueron genocidios perpetrados por europeos contra europeos (o con judíos y Armenios viviendo en Europa: para mí no queda claro ese aspecto, quizá digan judíos y no europeos porque en el fondo son todos antisemitas y diciendo ‘judíos’ no se sienten fratricidas) y hay que repudiarlo y hacer memoria de esa masacre que se consumó a más de 10.000 km de nuestra tierra. Tierra y humanidad que jamás, por su filosofía propia, hubieran podido ejecutar semejante aberración”.

Un genocidio de 300 años, festejado como hazaña

El catedrático pregunta: “Pero ¿’con’ nosotros y ’entre’ nosotros no pasó nada…? Todavía la mayoría de los políticos, de ‘filósofos’ o pensadores y ‘educadores’, de la gente en general… sigue diciendo ‘descubrimiento’ o ‘conquista’ de América, ‘conquista’ del desierto, etc., como si se tratara de hazañas que debemos celebrar. No hay conciencia de que el genocidio ―muchísimo mayor que el de los judíos― perduró por 300 años como algo que sucedió con ‘otros’ y no con nosotros mismos. Quizá debamos reflexionar y tratar de tener claro que en nuestro continente, como en Europa, nunca hubo ni habrá ‘indios’ sino hombres, personas, humanidad, gente como la de Eurasia, África, Oceanía… tanto hoy, siglo XXI, como ayer, desde hace no menos de 40.000 años (y si fuera menos ¿qué importa?)

Quizá sea éste, sobre todo, un tema simbólico o un trampolín (por supuesto, hay trampolines de distintas medidas y alturas) a través del cual podamos quizá vislumbrar o captar la enorme dicotomía y distorsión que el occidente asiático ha logrado meternos en nuestra médula ―o ‘en el alma’ diría el ferviente catolicismo, proa de la invasión política, cultural, económica y, sobre todo, epistémica, esto último lo más difícil de percibir, porque es, precisamente, lo que hace sentir a nuestra gente más de Europa que de Abya Yala”.

Un minuto de silencio

“¿Cuándo la comunidad argentina y continental sentirá y hará memoria solidariamente del genocidio perpetrado infamemente por europeos y criollos europeizados contra nuestros antepasados de esta tierra? ¿Cuándo los presidentes y ministros, en las canchas y en las escuelas harán minutos de silencio y actos para memorar la desaparición, no de “los indios” sino de cientos de culturas, de millones de mujeres y varones como nosotros durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX? ¿Cuándo…?

Mi intención es aportar un granito de arena para pensar juntos, si vale la pena, y sacar conclusiones propias como contenido, proyecto y método de nuestro trabajo hoy y en el futuro para superar un sistema político-religioso que nos tiene atados como burros de carga al carro del “primer mundo”, del dinero (decía mi amigo músico, lutier y decidor Kolla Anastasio Quiroga en sus andanzas por el mundo como embajador de nuestra cultura: “cuando ingresó el dinero a nuestro continente Abya yala… ingresó la corrupción… y se quedó”).

Pensar desde nosotros mismos

“Cuando observamos la realidad y el sistema en que vivimos, imaginamos que es una utopía el intento de un cambio profundo, más humano e igualitario. Nos sentimos impotentes. Pero no nos atrevemos a pensar un sistema distinto al que introdujo Europa; a pensarlo desde experiencias y paradigmas filosóficos surgidos y cristalizados a través de miles de años en organizaciones sociales, políticas y simbólicas de Abya yala. Nos han puesto un seguro inviolable para que no pensemos por nosotros mismos. ¿Cómo lo logran todavía? Nos hacen creer, sobre todo por nuestro propio sistema educativo, que nuestra historia empieza con el arribo casual de Europa (y si no, analicen con lupa los textos escolares y ensayos de historia). Más aún se piensa que somos europeos porque, precisamente, “pensamos como europeos” (lo cual es cierto, todavía) y que “nuestros antepasados son europeos”… ya que antes del comienzo de la invasión iniciada en 1492 (que ellos llamaron “conquista amorosa”).

Juan José Rossi (*) es profesor egresado de Humanidades Clásicas, Filosofía y Teología de la Facultad Pontificia de Buenos Aires (1946-1958, ex Seminario Metropolitano). Investigador y docente en diversos centros de estudios del país.

