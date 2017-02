Agenda de actividades para el fin de semana en Entre Ríos

Fiestas, eventos gastronómicos, recreaciones de acontecimientos históricos, recitales y, por supuesto, mucho carnaval, son parte de las propuestas que tienen los entrerrianos y los turistas para disfrutar este fin de semana en la provincia.

El viernes 3 en el Campamento Calá, ubicado a escasos kilómetros de Rocamora, en el departamento Uruguay, se realizará una rememoración histórica de la batalla de Caseros y una visita guiada al campamento donde el general Justo José de Urquiza reunió a los más de 20 mil hombres que formaban sus tropas, antes de emprender ese combate crucial para la historia argentina. Será a las 17 y los interesados en obtener más información pueden comunicarse con la oficina de Turismo de Basavilbaso.

La localidad de Las Cuevas realiza su Fiesta del Pueblo Isleño, en el campo Eulogio Acosta. El sábado las actividades comenzarán a las 14 con destrezas criollas y la actuación de Los Chamarriteros. Y el domingo desde las 8:30 habrá jineteada con tres grandes tropillas y se presentarán Los del Gualeyán, Los Tatas del Chamamé y Los Majestuosos del Chamamé.

Lucas González vivirá este sábado la 39° edición de la Fiesta de la Cerveza. Desde las 17, se realizará una concentración de carruajes adornados, vehículos antiguos, agrupaciones tradicionalistas y distintos ballets de danzas alemanas de diversas localidades de la provincia y provincias vecinas, que desfilarán por los amplios y pintorescos boulevares de la ciudad. Por la noche y a partir de las 20:30 en el predio de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga, se podrá disfrutar de las comidas típicas alemanas, venta de choripanes, tortas, bebidas, etc. y de los cinco grupos musicales que actuarán durante toda la noche. Quienes concurran a la fiesta con vestimenta típica alemana completa, no tendrán que abonar la entrada. También Urdinarrain vivirá una fiesta de similares características, vinculada a la inmigración alemana.

En Concordia continuarán este fin de semana los “Eventos culturales en el lago”. El sábado desde las 16 en Termas del Ayuí habrá taller de bachata a cargo de Leo Alanís; desde las 17 en Punta Viracho se presentará el músico Facundo Gambini y en el mismo lugar pero a las 18:30 se presentará la obra “Los pretendientes”. El domingo el programa contempla un nuevo taller de bachata en Termas de Ayuí y desde las 17 música y teatro en Punta Viracho (Diego Perichón y Los pretendientes). Además, el domingo en el barrio Nébel se realizará el cuarto desfile del Carnaval de los Pequeños Duendes y el sábado en el corsódromo será la tercera noche del Carnaval de Concordia.

Concepción del Uruguay inicia sus festejos de carnaval y además es escenario del 3º Festival de Costa a Costa, que se realizará entre el viernes y el domingo en la Defensa Sur, donde se presentaran más de 40 números artísticos de la provincia de Entre Ríos, provincias limítrofes y la República Oriental del Uruguay.

En Paraná habrá el sábado una propuesta interesante, que propone un recorrido guiádo y gratuito por túnel de la Bajada de los Vascos, la antigua cervecería, la boca de mina frente al ex boliche Excandalo y la casa de Menenando. Arranca a las 10 de la mañana en la Bajada de los Vascos.

Gualeguay tiene un variado menú de opciones. El viernes desde las 23 habrá tres bandas de reggae en un pub de la ciudad. Y el mismo día, pero a las 20:30 y en la Casa de la Cultura se tendrá lugar una exposición de trabajos del artista Rocambole y se presentará el libro “De regreso a Oktubre – Lo que quedó en el tintero”. Y el sábado, claro, habrá una nueva noche del “carnaval más divertido del país”.

En Santa Elena, mientras tanto, se realizará la Fiesta Provincial de la Chamarrita. Más de 30 números artísticos harán vibrar el escenario mayor de este encuentro de la entrerrianía que este año vuelve a recuperar las tres lunas festivaleras y congrega a lo mejor del folklore local, regional y nacional. Será en el anfiteatro municipal “Fidel Olivera”.

Crespo vivirá este fin de semana la edición número 17 de su Fiesta de la Pizza, con múltiples espectáculos al aire libre y, por supuesto, muchas variedades de pizza para degustar. El sábado actuarán el Ballet All Uso Nostro, el grupo de danzas del Hogar Nuevo Amanecer, Los Inmigrantes, Los Reyes del Merengue y Los Príncipes. Y el domingo se presentarán Los Nuevos Waigandt, Maravillas Alemanas y Omar Herdt.

En Gualeguaychú este viernes comenzarán los tradicionales corsos populares “Matecito”, en Avenida Parque entre las calles España y Montevideo. Y por supuesto, en el Corsódromo se realizará la quinta noche del “Carnaval del país”. En tanto, en el anfiteatro (B. Roldán entre 3 de Febrero y Brown) continuará durante todo el fin de semana la Feria de las Colectividades, con la presencia de 40 stands, representando diferentes países que ofrecerán platos y tragos típicos, cervezas artesanales, artesanías y shows en vivo.

San José de Feliciano vivirá una nueva noche de Carnaval, y lo mismo sucederá en ciudades entrerrianas como Victoria, Hasenkamp, Santa Elena, Caseros, Villlaguay y Villa Domínguez, entre otras.

Federal pone en marcha el sonido chamamecero, con el inicio de las peñas en el predio Cancha Unión. El sábado y el domingo desde las 20 los amantes de la música del Litoral darán rienda suelta a sus ganas de bailar.

En tanto, en Maciá se realizará el domingo 5 una bicicletada solidaria, que partirá a las 18 del predio de la Expo. La propuesta consiste en un paseo en bicicleta con 9 paradas en sitios históricos de esa localidad del departamento Tala.

Villa Clara, en el departamento Villaguay, celebrará este fin de semana sus 115 años y lo hará con música. El viernes desde las 21 se presentarán Los Quebrados, Rubén Darío, Lucía Orzuza, Julio y La Romantik, Cuarteto Gigante y Otro rumbo; y el sábado 4 lo harán Toto Chas, Mario López y Adriana Abrigo, Mauro Maidana, La Vuelta, Aliados, Los Moros y Natalia Martínez.

En Santa Anita, departamento Uruguay, habrá un recital de música country. El sábado 4 desde las 18 en el balneario municipal se realizará el “Santa Anita Country Fest”, con la actuación de Giselle and the Mahogany’s, Orlando Curti and The Groove Seekers, Alabama Line Dance, Gus DB and The Angels Band, Pasto Loco, Atún Blue, Music RidersHoly Cows y Bronco, Además, habrá comidas típicas, cerveza artesanal y “mucha bota y sombrero”, según prometen los organizadores.

En Rosario del Tala, el sábado desde las 21 en el balneario municipal se realizará el “Tala Rock”, con la presentación de bandas como Liluon Rit, Ysteria, As de espadas, Meelito y D-molición. Y el domingo desde las 18 se realizará la presentación de los corsos, también en el balneario municipal (fue postergada la semana pasada).

En Villa Paranacito se realizará el “Complejo Fest”, en el complejo municipal, el sábado desde las 22:30. Actuarán Federico González, Mardi Grass y La Segunda Agrupación. Y en Piedras Blancas el municipio organiza para el domingo un festival de música en la playa El Saucedal, con la actuación de Grupo Cali y El Sueño.