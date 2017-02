Bob Dylan editará un disco triple en marzo

El 31 de marzo se conocerá ‘Triplicate’, que reúne 30 nuevas grabaciones del Nobel de Literatura. El adelanto es “I Could Have Told You” de Frank Sinatra.

Hay nuevo material de Bob Dylan a la vista: Triplicate, un disco triple con 30 nuevas grabaciones de clásicos estadounidenses, se editará el 31 de marzo. El single es “I Could Have Told You”, la canción compuesta por Carl Sigman y James Van Heusen que hizo popular Frank Sinatra.

El Nobel de Literatura entró a los estudios Capitol en Hollywood con la banda que lo acompaña en las giras para registrar temas de Charles Strouse y Lee Adams (“Once Upon A Time”), Harold Arlen y Ted Koehler (“Stormy Weather”), Harold Hupfield (“As Time Goes By”), y Cy Coleman y Carolyn Leigh (“The Best Is Yet To Come”). La producción estuvo a cargo de Jack Frost.

Cada parte del disco tendrá un título individual y contará con diez canciones. El primero es ‘Til The Sun Goes Down, el segundo, Devil Dolls y el tercero, Comin’ Home Late.

Este es el tercer lanzamiento consecutivo en el que Dylan se mete con el cancionero americano. En 2016 presentó Fallen Angels y en 2015, Shadows in the Nights.

Fuente: Rolling Stone, Bs. As.-