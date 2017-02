Jairo Mío: “el humor es nuestra herramienta de supervivencia”

Si hablamos de Stand Up en Paraná, hay un nombre ineludible que se cuela en nuestras cabezas: Jairo Federico Mío. O Jairoskita, el avatar con el que aparece en las redes sociales. Con una trayectoria de shows en diferentes puntos del país y una productora que trae artistas de este género a Paraná, afirma que el humor siempre fue su vía para enfrentar la vida. Lidia con una discapacidad producto de un accidente en su niñez, afirma que eso le permite tomarse “licencias humorísticas”, y en ese marco está preparando su primer unipersonal. En diálogo con esta Agencia, afirma que “los argentinos somos un pueblo bastante manso, y en general, ante las cosas que pasan preferimos esa forma de indignación creativa que es el humor”.

Parece estar siempre atento y en movimiento. La creatividad en cada respuesta lo caracteriza, una mezcla de humor, motivación e ironía. Se acercó al Stand Up por un gusto personal y terminó encontrando un camino que compatibiliza con su profesión elegida: le quedan apenas unos pasos para ser comunicador social. Hoy no sólo es un humorista reconocido en la región, sino también productor. Esta Agencia se comunicó con él para hablar acerca de este presente que lo encuentra preparando por primera vez un unipersonal.

“Estoy tratando de darle una vuelta de rosca a los materiales que tengo con la idea de hacer un unipersonal de stand up, que es un comediante solo, en un espectáculo que dura más o menos una hora y media. Tengo todo el material pero estoy buscando un hilo conductor para hablar de las cosas que me pasan a mi. Quiero cerrarlo con algún tipo de reflexión, una especie de charla TEDx de lo que es ser discapacitado y cómo luchar contra eso con el humor”, explica Jairo.

Además, cuenta que con su productora de stand up están llevando adelante un ciclo de verano que continúa en febrero, donde se presentaron comediantes de renombre de Buenos Aires. “Esto que comenzó conmigo trayendo otros comediantes para no presentarme solo, porque cuando empecé no había mucho, terminó siendo la tesitura que tuvo la productora. Invitar comediantes para mostrar “lo mejor” de la escena del stand up en Argentina”. El próximo show previsto es la presentación, el sábado 18 de febrero de Roberto Pettinato y un tributo a Sumo.

El humor y el stand up

El descubrimiento del humor como mecanismo de interacción llegó por medio de un blog que Jairo tenía hace varios años, según cuenta, en un momento determinado cayó a la cuenta de que los posteos humorísticos tenían mejor llegada y a la gente les gustaban más. “Siempre me gustó el humor como consumidor, y empecé a jugar con eso, por diversión. Después en la era de las redes sociales empecé a hacer chistes cortos en twitter, en Facebook, y tuve un breve paso por el humor gráfico. Llegué al stand up por consumirlo, me divertía y un día dije: hey, creo que puedo hacer esto”, afirma.

Un cuatrimestre libre en la facultad por incompatibilidad de correlatividades fue determinante, “encontré por internet un curso, con Pablo Molinari, que finalmente fue mi docente y además es un gran comediante. Así que iba todos los lunes a Buenos Aires, lo cual era una locura porque iba y volvía en el día. Pero en ese curso pulí un poco la estructura del humor. Viste que parece que es hablar ante otras personas de lo que a uno le pasa solamente, pero en realidad hay toda una estructura detrás, o debería haberla en el mejor de los casos. Y bueno, pude comprarme libros, conocer colegas, me fui embebiendo en la materia”.

Llegaron nuevas preparaciones y técnicas escenicas, la escritura de nuevo material y las presentaciones, “me di cuenta de que acá no había stand up y que lo que venía, llegaba empaquetado porque eran todos artistas de renombre, con cierta chapa y actuaban en grandes teatros. No en bares. Pensé que había que generar esa movida y arranqué en el bar de un amigo haciendo stand up a la gorra y mezclándome con otros géneros porque no podía cubrir una hora de show. Después amigos de Buenos Aires me dijeron que si yo me animaba a producir, ellos querían venir y así empecé. Quería que la escena creciera para poder actuar yo”.

Una herramienta para enfrentar las adversidades

Al escucharlo, uno podría describir a Jairo Mío como un militante del humor. Está convencido que juega un papel preponderante en la vida y en la sociedad y así lo expresa, “me estoy poniendo en la boca de todos los argentinos, pero creo que somos un pueblo con mucho humor porque ha sufrido bastante y pasan tantas cosas en el día, a un ritmo frenético, que el humor es nuestra herramienta para la supervivencia. Es lo primero que observo en la mayor parte de la gente. Por ejemplo, vos ves que el presidente le condonó la deuda de 70 millones al padre, y o nos lo tomamos con humor o salimos a romper todo. Y como somos un pueblo bastante manso, en general preferimos esa forma de indignación creativa que es el humor”, entre risas agrega, ” es como una válvula de escape para que puedas seguir trabajando, haciendo tu vida y no te vuelvas loco o te alces en armas”.

También desde la experiencia personal el humor ha sido curativo, “es una forma de tomarme las cosas. Es decir, sí, soy distinto al resto pero de la mejor manera y tratar de que sea un rasgo distintivo, pero no negativo. Yo creo que cualquier persona que sufre una discapacidad me va a entender, pareciera que todo el tiempo tenemos que escaparle a la lástima. Porque la sociedad en un punto quiere que des lástima. Somos el estereotipo que va confirmando que el resto es normal, como la locura, que tiene una función que es demostrarle al resto que está cuerdo y por eso se encierra, se margina o nos reímos de los locos. Porque es una manera de sentirnos normales, si es que existe la normalidad”, señala.

“En realidad no hay normalidad, hay diferencias. Y hay que reírse de ellas en vez de enloquecerse y tratarnos peyorativamente. Eso tratamos de hacer con los chistes, a veces se entiende y a veces no”, explica.

El humor de Jairo, muchas veces clasificado como “negro”, muchas veces es atacado, sobre todo en las redes sociales en pos de lo que se establece como políticamente correcto “por ahí la persona que va a ver un show es diferente. Uno se da una ciertas licencias humorísticas porque otras personas no podrían hablar con la misma “impunidad” sobre las discapacidades, por ejemplo, cosas que a mi se me podrían permitir y a otros no. Obviamente en las redes sociales que no te están viendo la cara ni escuchando la voz, pasan otras cosas porque estás detrás de un avatar. No saben cómo pensás o desde qué historia humana estás diciendo eso. Pero yo creo que se puede abordar cualquier tema si sos lo suficientemente creativo, si logras la altura para tocar el tema. Que la gente primero se ría y después piense acerca de eso”.

De la Redacción de AIM.