Advierten que la Uader comienza a demostrar su deterioro institucional en la Fcyt

La ex Coordinadora Técnico Administrativa de la sede Santa Elena de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Alicia Dolores Mauri, advirtió que AIM serias irregularidades que atentan contra la calidad institucional de la academia.

Ante la atípica situación suscitada en la sede Santa Elena de la Fcyt de Uader, Mauri se vio en la obligación moral de dirigirse al decano electo mediante una red de traiciones.

En una carta abierta a la que accedió esta Agencia, la doctora denunció que la asignación como Coordinador Técnico de la Administrativo de la sede de Ariel Juarez devela una grave situación ya que “actualmente está cumpliendo las funciones inherentes a un Rector de una Institución Universitaria, un técnico (son 3 años después del secundario) que además es alumno de la casa, esta situación es cuanto menos, insólita”.

En ese sentido, la docente explicó que Juarez, “antes que Ud llegara se había ido a anotar para rendir una materia en el turno de febrero y es ahora el jefe del cuerpo docente que lo tiene que evaluar, ya que el Coordinador de Sede tiene la potestad de dar de baja a docentes y personal asignado con horas cátedra y las designaciones caen todas el 31 de marzo de cada año”.

“Entonces, docentes altamente capacitados de la Sede, ¿para que se esforzaron preparándose y superándose si cualquiera sin experiencia ni capacitación llega por izquierda antes que ellos?”, indicó.

En ese sentido, recordó que el año pasado, Marino Scheneeberger, entonces Decano a quien acompañó estos 11 años, en consideración al prestigio que adquirió la Sede, le ofreció dos lugares para Consejeros en dos estamentos: Docentes, en el cual se eligió a Elvio Gamarra, y Alumnos, para el eligió al alumno del profesorado en Educación Tecnológica Ariel Juarez, ya que le pareció “un joven con inquietudes, maduro, ya era egresado de la carrera tecnicatura en Planeamiento Industrial, había impulsado la creación del Centro de Estudiantes -al cual siempre apoyó -, me pareció apto para esa función y decidí confiar en él para que nos represente en el Consejo Directivo por la Lista 10 que impulsaba a Schenebeerger para ser reelecto como Decano”.

“En la sede, Juarez ganó por el 61 por ciento y Elvio Gamarra por el 94 por ciento, ambos por la Lista 10. Ud. Noriega iba por la Lista 5. Por el número de votos en la provincia, Juarez entra como consejero pero Gamarra no. Cuando se llevó a cabo la elección en el seno del Consejo Directivo, el alumno Juarez votó a favor de la lista 5, contraria a la cual fue elegido (¿cómo se llama eso?). Es fácil de deducir que alguien, ni bien tuvo los nombres de los consejeros, comenzó a operar ofreciendo cargos y vaya a saber qué mas para que se desoiga el mandato de las urnas”, rememoró

Pero éstas son, lamentablemente, las reglas de juego, hay q recordar que las elecciones en el ámbito universitario son indirectas, algo similar a las elecciones en EEUU donde no se votó por Clinton o Trump sino por electores que luego reunidos en congreso eligieron presidente: “Así dadas las cosas y habiendo ganado ampliamente las elecciones la lista 10 del Schnebeerger, hoy tenemos Decano de lista contraria”.

Ahora bien, ya es hecho consumado y, como es lógico, cada Decano debe elegir el equipo que lo acompañará, con lo cual concuerdo plenamente. En el caso de Mauri, por Resolución 007/2017 se me dio de baja a partir del 10/02: “Noriega, vino a la sede a notificarme el día viernes 10 y a reunirse con algunos docentes y personal administrativo. Ante la pregunta sobre quién me sucedería, interrogado por mí y por el personal presente, Ud. respondió que “aún no estaba decidido, que se iba a tomar el fin de semana para hacerlo y que informaría el lunes. Mintió, ya tenía la Resolución 008/2017 designando al alumno Juarez. creo que no tuvo el coraje de decírnoslo en la reunión de frente como hubiera correspondido por una elemental cuestión de respeto.

Es decir que actualmente está cumpliendo las funciones inherentes a un Rector de una Institución Universitaria, un técnico (son 3 años después del secundario) que además es alumno de la casa, esta situación es cuanto menos, insólita”.

Entre la meritocracia y la traición

Ante ese escenario, la profesora se preguntó: “¿Qué mensaje nos deja? ¿Qué mensaje le deja a la sociedad, a la comunidad educativa y sobre todo a los alumnos? Que todo vale, que hay que ser retorcido y traidor para llegar al éxito, en definitiva, el mensaje es: entónguense, traicionen, sean arteros que así se llega más rápido”.

La situación “es una gravedad importante, ¿cómo un docente de Uader se va a parar frente al aula para enseñar a sus alumnos valores morales tan necesarios hoy en día? La ética, la honestidad, la honorabilidad han perdido la batalla en este caso”.

“Mi genuina preocupación no es por mi situación personal ya que estoy muy próxima a jubilarme (hace cinco años que debería estar jubilada) ni tampoco hablo desde el resentimiento el cual no tiene lugar en mi ánimo, creo haber cumplido una etapa -es ley de la vida- y creo haber realizado una tarea digna desde el rol que me tocó desempeñar, atendiendo siempre las necesidades y el bienestar de alumnos y docentes. Y también, modestamente, creo tener el reconocimiento de la mayoría de los santaelenenses”, dijo.

“Gracias a todo el grupo que se conformó, la Sede Santa Elena tiene su renombre en el ámbito universitario, ganado en base a la honestidad, el trabajo y el esfuerzo de todos, principalmente los docentes que han conformado un equipo sólido y de altísimo nivel, también gracias a los administrativos y a la inquebrantable Mercedes Rolón en maestranza. Así las cosas, Noriega, en verdad, temo por la Sede, el trabajo para llegar hasta aquí fue arduo, difícil, signado a veces por ataques falaces provenientes de los avatares políticos que rápidamente pasaron al olvido, la lucha por la situación edilicia, por la falta de recursos y muchas cosas más que Ud. debe conocer como docente, ha sido dura. Lo que queda son más de 60 egresados con su vida laboral resuelta y una sensación de ‘tarea cumplida’”, dijo.