El Pilar y Benegas, intriga y traición

El 14 de febrero de 1814, gracias a José Artigas, entrerrianos y orientales derrotaron en El Espinillo, a 25 kilómetros de Paraná, a una fuerza enviada por el director Antonio Gervasio Posadas para liquidar la influencia artiguista en Entre Ríos y fundaron la independencia de nuestra provincia.

Casi seis años más tarde, el 23 de febrero de 1820, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires firmaron el tratado del Pilar, pieza maestra de la intriga de Manuel de Sarratea, que tras la derrota del ejército porteño en Cepeda, donde las montoneras federales arrasaron a Rondeau en “la batalla del minuto”, encontró la manera de transformar el revés en triunfo, eliminar a su archienemigo Artigas y luego a Francisco Ramírez y dejar a Buenos Aires dueña de todo.

El tratado fue firmado en la localidad bonaerense de Pilar por Sarratea, reciente gobernador de Buenos Aires tras la catastrófica derrota porteña en Cepeda tres semanas antes, López y Ramírez. Contenía cláusulas secretas que implicaban la entrega de armas y municiones de Buenos Aires a Ramírez, que el entrerriano se encargó luego de suplicar por nota. Aclaró que no puso en conocimiento de sus paisanos “el auxilio que se nos presta porque me abochorno y tal vez causaría una exaltación general”. Tenía, parece, algo de pudor y mucho de astucia. La exaltación que temía era contra él debido a que la figura amada y respetada era Artigas. En una carta a su medio hermano López Jordán le pide que acuerde con los correntinos y con Fructuoso Rivera contra el Protector, teniendo en cuenta “el ascendiente que tiene en nuestra provincia”. Ramírez trata de hacer invisible la traición y no disimula el enorme prestigio de Artigas en la campaña entrerriana.

Rivera, que sería el “primer presidente del Uruguay”, recomienda a Ramírez en una misiva: “Mas para que el restablecimiento del comercio, tan deseado, no sea turbado en lo sucesivo, es de necesidad disolver las fuerzas del general Artigas, principio de donde emanarán los bienes generales y particulares de todas las provincias, al mismo tiempo que será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor”.

Los indios dejaban todo para seguir a Artigas: sus sembrados, sus mujeres, sus hijos, cuando lo veían pasar, ya vencido, en Corrientes camino del exilio del Paraguay. Era para ellos el “padre de la luz”, el “karaí guasú” nimbado por un resplandor que solo ellos veían. Debido a que los charrúas eran los continuadores más fieles de su política, Rivera los masacró en los potreros del arroyo Salsipuedes, vendió algunos sobrevivientes para que sean expuestos como animales en Francia, entre ellos una mujer embarazada, y a algunas muchachas a prostíbulos de Montevideo. Este era el hombre, traidor y asesino reconocido, que recomendaba a Ramírez eliminar a Artigas como el más sanguinario perseguidor de la humanidad. La conducta del Supremo respondió plenamente a los deseos de Don Frutos.

La entrega de armas era la parte del convenio que Sarratea pensaba cumplir; no el resto, que era un falso obsequio a los vencedores, un engaño transitorio para ganar tiempo. Aquella era la que de verdad le interesaba; las armas llegaron: eran seis piezas de artillería al mando de Lucio Mansilla, que dejaron exhausto el tesoro porteño pero sirvieron para cumplir los fines de Buenos Aires. Esas armas fueron decisivas en la batalla de Las Tunas, donde Ramírez derrotó a Artigas, que venìa al mando de un ejercido de gauchos e indios mal armados. También llegó una fuerte suma, 250.000 pesos, para “levantar el espíritu” de los soldados de Ramírez, a los que los porteños consideraban una plebe andrajosa, una chusma hedionda, analbafeta y bárbara a la que no obstante debieron sacrificar parte de los recursos de la Aduana que monopolizaban como cosa propia, tal como hacen hoy en día con el dinero de todo el país.

El tratado del Pilar solicitaba el auxilio de Buenos Aires para las provincias atacadas por el Brasil, dejando al arbitrio de una potencia connivente con los portugueses acordarlo o no. No había declaración de guerra, lo que ponía a Artigas en las peores condiciones pero le abría a Ramírez la perspectiva de adueñarse de la Mesopotamia. Se reuniría una junta de representantes en San Lorenzo, lo que rápidamente fue desechado en el tratado de Benegas, que la mandó a Córdoba, donde nunca se reunió.

El tratado del Pilar disponía meter en prisión a congresales porteños que al publicarse documentos secretos quedaron en descubierto como autores de intrigas monarquistas. Pero los porteños los liberaron poco después. Debido a estos y otros hechos López volvió a atacar Buenos Aires y le infligió la derrota de Gamonal, pero terminó firmando el tratado de Benegas y entendiéndose con la fracción porteña “moderada” de Martín Rodríguez. Este entendimiento derivó en el enfrentamiento con Ramírez y en el fin del caudillo entrerriano.

El tratado del Pilar ha sido destacado por Mitre como fundamento del federalismo, “piedra fundamental de la reestructuración argentina”. Vicente Fidel López y otros historiadores liberales coinciden en este punto de vista y la versión que dieron, basada en “nacionalidad y federalismo” ha sido aceptada por otros más próximos a la causa americana que han terminado aceptando la versión oficial.

La verdadera nación no era la del tratado sino la de Artigas, la patria grande que no se ajustaba a la medida conveniente a Buenos Aires; y el federalismo iba a ser anulado hasta ahora por el poder central, que no quería una confederación americana de pueblos libres sino un conjunto de estados balcanizados, ignorantes los unos de los otros, enfrentados y débiles o absolutamente subordinados a Buenos Aires. Al proyecto americano se oponía el del Foreing Office.

El tratado contenía cláusulas secretas que implicaban la entrega de dinero y armas y tropas a Ramírez, que no tardó en reclamarlos a Sarratea con el argumento de que podría darle a Artigas “el trato que se merece”, el mismo que quería el gobernador porteño.

Hay historiadores que justifican la actitud de su lugarteniente en la derrota de Artigas frente a los portugueses en Tacuarembó, como si fuera normal, natural y ético vigilar de reojo al jefe para pasarse al enemigo tan pronto tenga un traspié, incluso si la felonía envuelve como fue este caso perder la cabeza, porque los frutos de la traición suelen caer sobre el traidor. Sobre todo porque ni Artigas ni Ramírez ignoraban que una de las causas de la derrota de Tacuarembó ante 15.000 invasores veteranos fue la connivencia del directorio de Buenos Aires con los portugueses. También aceptan puerilmente que Artigas se enojó porque el tratado no lo nombraba como Protector y señalan que después de Tacuarembó antes que dar protección la necesitaba él. Y bien, si así fuera ¿recibió de sus amigos, aliados y subordinados la protección que necesitaba? No, más bien el tratamiento que le tenía reservado Sarratea desde que años antes había intentado sobornar con dos pistolas francesas y monedas de oro a Fernando Otorgués, uno de los vencedores de la batalla de El Espinillo, para que matara a Artigas.

El historiador santafesino Manuel Cervera, tras sopesar las razones de López para firmar el tratado, admite que el resultado final fue el ostracismo definitivo de Artigas y que con éste “desapareció el lazo de unión que pudo integrar con la Banda Oriental casi todo el antiguo Virreinato del Plata”.

Una vez concretada la primera parte de la maniobra gracias a Mansilla en Las Tunas, Buenos Aires firmó con López, a espaldas de Ramírez, otro tratado, el de Benegas, en que le entregaba 25.000 cabezas de ganado al caudillo santafesino como recompensa por la destrucción del sur de Santa Fe que la propia Buenos Aires había provocado.

El precio de Ramírez fueron las armas de Mansilla para quitar del medio a Artigas y dejarlo girar luego en el vacío por algunos meses, soñando con alianzas imposibles con Buenos Aires y Santa Fe, antes de la caída definitiva y calculada: el fin del “artiguismo sin Artigas”, ilusorio porque nada reemplazaba el genio político ni el ascendiente sobre los indios, los gauchos y los criollos que tenía el oriental, el “padre iluminado” de los charrúas y guaraníes. El precio de López fueron las 25.000 cabezas de ganado que se negó a pagar Buenos Aires pero pagó Juan Manuel de Rosas.

Se ha explicado suficientemente que Santa Fe estaba pobre y despoblada por la depredación porteña, pero no tanto porqué, después de Cepeda, cuando en Buenos Aires se esperaba el saqueo de los “bárbaros”, los vencedores entraron en la ciudad como visitantes pobres, acompañados por Sarratea después de firmar el tratado del Pilar y no arriaron como vencedores todo el ganado de Buenos Aires, que no tenía ejército ni posibilidad de oponerse a una acción de este tipo.

En lugar de eso, López aceptó en su pobreza un soborno de vacas que negoció una figura de estanciero bonaerense que comenzaba con fino olfato su carrera política: Rosas.

El tratado de Benegas, segunda parte de la maniobra porteña, fue firmado en la estancia que había pertenecido a Tiburcio Benegas en el arroyo del Medio, el mismo lugar en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe donde décadas después se libró la batalla de Pavón.

En Pavón la caballería entrerriana al mando de Ricardo López Jordán había deshecho un flanco del ejército porteño de Mitre, que huyó entendiendo a la perfección que habia sido derrotado, como siempre le acontecía en el campo de batalla. Pero volvió triunfador incrédulo al ser anoticiado de que Urquiza se retiraba al tranco. Es claro que a Urquiza no lo venció Mitre sino una fuerza de otro orden. Sobre el punto, Arturo Jauretche la menciona sucintamente: “¡cómo empujan estos masonazos!”. Que es tanto como decir cómo respetaban los héroes de la historia oficial los intereses del imperio británico.

Ramírez, sintiéndose traicionado por las estipulaciones de Benegas, arremetió contra López, pero Mansilla lo dejó en la estacada: a pesar de haber peleado con él un año antes en Las Tunas, siguiendo siempre la inspiración original de Sarratea se pasó a López para “no pelear contra su país de nacimiento” y para asegurar la segunda parte de la intriga. Aislado y perseguido no sin antes haber destruido a los porteños de Lamadrid, con la retirada cortada, Ramírez fue capturado y decapitado en Córdoba cuando intentaba regresar a Entre Ríos cruzando el Paraná por el Chaco. Su cabeza, envuelta en un cuero de vaca, fue expuesta para escarmiento en una jaula en el cabildo de Santa Fe. “El traidor no es menester siendo la traición pasada”, se puede leer en el clásico español “La Vida es Sueño”.

Cuando tuvo las armas y tropas de Sarratea al mando de Mansilla, Ramírez se sintió con fuerzas para tratar a Artigas como quería, ya que la traición aparece de golpe pero se incuba poco a poco: como en el tratado del Pilar no se menciona la guerra a los portugueses que invadían la provincia oriental, le dice: ¿porqué se extraña V. S. que no se declare la guerra a Portugal?. ¿Qué interés hay en hacer esa guerra ahora mismo y hacerla abiertamente? Como Ramírez en esta nota, Urquiza también se mantuvo siempre fiel a la retórica federal pero abandonó a Felipe Varela a su suerte, a Paysandú a los cañones de la flota de Tamandaré, y finalmente quiso obligar a los entrerrianos a hacer los designios imperiales con brazo ejecutor en Mitre, el Brasil y Venancio Flores para destruir al pueblo paraguayo.

Los porteños no querían la guerra a Portugal ni recuperar la provincia oriental. Por el contrario, ya habían intentado entregarla junto con la mitad de Entre Ríos. El proyecto porteño coincidía, no por casualidad, con el del imperio británico. Artigas molestaba porque era el caso único de un jefe militar y civil con suficiente claridad para ver quiénes eran los enemigos y luchaba a la vez contra los ingleses, los portugueses, los montevideanos y los porteños. Tenía además un ascendiente incomparable sobre la gente y, peligro supremo, había repartido tierras entre los pobres, que hasta casi el siglo XX algunos pretendían reclamar. Las autoridades de Montevideo desconocieron siempre aquel reparto, pero respetaron el que hizo el portugués barón de la Laguna. Un reparto de tierras a principios del siglo XIX que no se tolera a principios del siglo XXI es suficiente para comprender el carácter inacabado de nuestra sociedad y promover la oposición de todo el “eje del bien”, como diría Bush, contra Artigas, si no se agregaran su lucidez política, su capacidad militar, su ejemplo de conductor de pueblos y de promotor de la unidad en la diversidad.

Cuando vio que Buenos Aires traicionaba la causa americana, como sigue haciendo ahora, se propuso dominar a la ciudad fenicia, para una vez en posesión de las fuerzas que le negaba, atacar a los portugueses, desalojarlos de la Banda Oriental y establecer una patria grande confederada, donde cada provincia mantuviera toda la libertad posible para todos. La primera parte del proyecto se cumplió en Cepeda, pero sus lugartenientes defeccionaron ante la perspectiva de “cortarse solos” y dieron lugar a que Sarratea, un intrigante considerado por Vicente Fidel López como “más despreciable que perverso, aficionado a tretas y manejos embrollados”, les impusiera su intriga.

El proyecto de Buenos Aires, de Posadas a Sarratea, a Rivadavia, a Mitre y sucesores, era por el contrario el proyecto imperial: América fraccionada en multitud de países, de los que el Uruguay terminó siendo uno, justificado a los ojos de Londres en que impedía que la República confederada del río de la Plata fuera la única dueña de ambas márgenes del río. Por eso cuando supo de la creación del Uruguay por obra de la diplomacia británica dijo: “ya no tengo patria”.

Mitre, en la “Historia de Belgrano”, considera al artiguismo “divorciado de la comunidad argentina, sin principios vitales que inculcarle, sin más bandera que el personalismo ni más programa que una confederación de mandones en que la fuerza era la base”.

Sobre la verdad de esta afirmación, se puede citar una convención firmada por Artigas con Rondeau en abril de 1813, que establece que la provincia Oriental es parte integrante de las Provincias Unidas; está compuesta de pueblos libres y quiere que se la deje gozar de su libertad; pero queda sujeta a la constitución que organice la soberana representación general del Estado teniendo por base la inmutable libertad civil.

La negativa de Mitre a reconocer en Artigas otra cosa que un cuatrero, un bárbaro incivil a pesar de las evidencias, se debe a que para el imperio británico una confederación sudamericana poderosa y unida era un peligro excesivo que no podía tolerar.

Artigas, en una carta a su amigo Felipe Gaire, expone la actitud de los porteños, histórica y política, de antes y de ahora: “Los porteños en todo nos han fallado; no tratan más que de arruinar nuestro país; de este modo será de Portugal o del inglés. Ellos están muy lejos de la libertad.. Los amigos me han faltado en el mejor tiempo y yo he de sostener la libertad y la independencia de mi persona hasta morir”. Cualquier parecido con la situación actual no es casualidad.

Para Artigas, el tratado del Pilar era inicuo y Ramírez, al firmarlo, apóstata y traidor. En su última carta a Ramírez lo acusa de haber incautado armas enviadas a Corrientes: “Este acto injustificable es propio solamente de aquél que habiéndose entregado en cuerpo y alma a la facción de los pueyrredonistas (por el director porteño Juan Martín de Pueyrredón) procura ahora privar de sus armas a los pueblos libres para que no pueden defenderse del portugués”.

En sus peores momentos, en medio del desconcierto a que la soberbia condujo a su ex lugarteniente, que estaba ya cercano a perder la cabeza, Artigas no pierde de vista sus verdaderos adversarios y los menciona uno por uno.

Da un juicio definitivo sobre el tratado del Pilar: “Y no es menor crimen haber hecho ese vil tratado sin haber obligado a Buenos Aires (derrotada militarmente en Cepeda) a que declare la guerra a Portugal y entregase fuerzas suficientes para que el Jefe Supremo y Protector de los Pueblos Libres pudiese llevar a cabo esa guerra y arrojar del país al enemigo aborrecido que trata de conquistarlo. Esa es la más horrorosa de las traiciones”.

