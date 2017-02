La oposición cuestionó a Bordet la falta de claridad sobre el endeudamiento

Tras el mensaje del gobernador, Gustavo Bordet, en la inauguración del 138 período de sesiones de la legislatura provincial, desde la oposición discreparon con la definición del mandatario sobre el supuesto equilibrio de las cuentas públicas en su primer año de gestión y criticaron la falta de claridad sobre el endeudamiento del fisco. “Él no ha equilibrado (las cuentas públicas); al cierre del ejercicio 2016 tendremos un déficit del orden de los 8.000 millones de pesos, que viene a aumentar la deuda”, dijo a AIM el senador de Cambiemos, Raymundo Kisser.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el gobernador sostuvo que durante su primer año de gestión trabajó para lograr “una administración transparente y austera, que buscó el ordenamiento de las cuentas fiscales y de la administración provincial”.

El estado de las cuentas públicas es uno de los aspectos más criticados desde la oposición desde la gestión de Sergio Urribarri y que, señalan, Bordet no termina de reconocer plenamente.

Kisser: “No habló con claridad del endeudamiento de la provincia”

Al término del discurso, el ex presidente del bloque de senadores provinciales de Cambiemos reconoció que “hubo algún sinceramiento; si bien no lo dijo con todas las letras, el sólo hecho de haber reconocido que recibió un gobierno provincial con una deuda de 10 meses garantía de coparticipación a los municipios indica que no era tan prolija la situación”.

Además, el legislador criticó a Bordet que “no habló con claridad de todo lo que es el endeudamiento de la provincia” y dijo que le hubiera gustado escuchar “más detalles” respecto de cuál es “la deuda urgente que tenemos”.

En ese sentido, Kisser dijo a esta Agencia que “algo se ha consolidado con los 350 millones de dólares (de emisión reciente de títulos) pero es la cuarta parte de toda la deuda que está dando vuelta y no sé cómo lo va a atender; seguramente con otro endeudamiento externo más”.

Por otra parte, Kisser consideró que fue un discurso “lleno de buenas intenciones y expectativas” pero “hay que ver cómo van a dar los recursos hacer todo lo que ha anunciado, las cosas que están en marcha y las que pretende comenzar en el transcurso de este año”.

“El no ha equilibrado (las cuentas públicas); nosotros vamos a tener, al cierre del ejercicio 2016, un déficit del orden de los 8.000 millones de pesos, que viene a aumentar la deuda que ya tiene de arrastre la provincia y creo que la aspiración es el equilibrio, pero no creo que lo logre este año si no hay un reordenamiento más fuerte en todo lo que es la administración pública”, pronosticó el senador radical.

Omisiones

Asimismo, el ex presidente del bloque de senadores de Cambiemos dijo que le llamó la atención la ausencia de referencias al hospital San Martín de Paraná, “que todo el mundo sabe que está colapsado físicamente, pero no anunció ninguna remodelación y es el hospital más importante de la provincia de Entre Ríos”.

Otro tópico ausente en el mensaje del gobernador fue la problemática de la tarjeta Sidecreer, observó el legislador.

En tanto, el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Sergio Kneeteman, sostuvo que “quedó pendiente lo de la reforma política que, entiendo por lo que hablé con el gobernador, se le pasó anunciar y creo que es necesario abordarla cuanto antes para que lleguemos a 2019 con una nueva ley electoral y también faltó hablar de un proyecto que el año pasado había anunciado y no se pudo trabajar que es el de la adhesión a la Ley de Narcomenudeo”.

Coincidencias

Por último, Kisser destacó el anuncio de Bordet respecto de la intención de avanzar sobre la Ley de Comunas y la necesidad de implementar reformas en el poder Judicial, “no en cuanto a la calidad de las sentencias o del juzgamiento sino fundamentalmente sobre cómo tiene que funcionar ese poder y donde hay que tocar evidentemente la Ley Orgánica de Tribunales. Me parece importante que haya vocación de trabajar en ese sentido, nosotros lo venimos planteando desde Cambiemos y creo que todo este proceso de juicio político no ha llamado a la reflexión para diseñar una nueva administración de Justicia en la provincia porque hubo muchos parches en los últimos años”.

Kneeteman destacó el eje planteado por Bordet en cuanto a “la coordinación, la búsqueda de consensos, tanto con el gobierno nacional como con la legislatura y los municipios” y afirmó a AIM que “ha sido importante el compromiso de de seguir trabajando así”.