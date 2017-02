Sholem Aleijem

El 18 de febrero de 1859 nació el escritor humorista ruso de lengua iddish Scholem Yhakov Ravinotis, Sholem Aleijem, en Pereiv, Ucrania, en una familia judía pobre.

Scholem fue un popular humorista y escritor en iddish autor de novelas, cuentos, y obras de teatro. Promovió a varios escritores en yidis, y fue el primero en escribir historias infantiles en yidis, un idioma que es un dialecto alemán que hablaron los judíos que llegaron como inmigrantes a la Argentina, incluso en el campo entrerriano.

El musical “El violinista en el tejado” (1964), basado en las historias de Sholem Aleijem sobre el personaje de Tevye el lechero, fue la primera obra de teatro comercialmente exitosa que trató sobre la vida de un judío de Europa del Este.

La madre de Sholem murió cuando él tenía trece años. Su primer escrito fue el listado alfabético de los epítetos usados por su madrastra. A la edad de quince años, inspirado en Robinson Crusoe, compuso su propia versión judía de la famosa novela y dedició dedicarse de lleno a la escritura. Adoptó el pseudónimo Sholem Aleijem, derivado de un saludo que significa “la paz esté con ustedes”.

Después de terminar la escuela en Pereiaslav con excelentes calificaciones en 1876, dejó su hogar en busca de trabajo. Durante tres años enseñó a la hija de un adinerado mercader, Olga Loev, quien se convirtió en su esposa el 12 de mayo de 1883. Tuvieron seis hijos, incluyendo al pintor Norman Raeben y el escritor yiddish Lyalya (Lili) Kaufman.

En un principio, Sholem Aleijem escribió en ruso y hebreo. A partir de 1883, produjo más de cuarenta volúmenes en yídish, hasta convertirse en la principal figura de la literatura yídish en 1890. La mayor parte de los escritores judíos rusos escribían en hebreo, que era entonces el idioma de la liturgia pero fue adoptado como idioma nacional en el Estado de Israel, y era usado exclusivamente por los judíos instruidos. Sholem Aleijem escribió en yídish, un idioma hablado algunas veces mal llamado “jerga”.

Entre 1888 y 1889, publicó dos ediciones de un almanaque, Die Yiddishe Folksbibliotek (“La Biblioteca Yiddish Pupular”) que le dio una importante exposición a muchos jóvenes escritores yídish. En 1890, perdió su fortuna por completo en una especulación de la bolsa de valores, y no pudo hacerse cargo de la tercera edición del almanaque, la que ya se había editado pero no se siguió imprimiendo. Por los siguientes años, mientras continuaba escribiendo en yiddish, también escribió en ruso para un periódico en Odesa y para Vosjod, la publicación líder rusa judía de la época, y en hebreo para Hamelitz y para la antología editada por Y.H. Ravnitzky. En esa época se enfermó de tuberculosis.

Se radicó en Odessa y luego en Kiev. En 1905, emigró con su familia, hacia el sur de Rusia. Emigró a los Estados Unidos y vivió en Nueva York, mientras el resto de su familia quedó en Ginebra, Suiza. A pesar de su gran popularidad, los trabajos de Aleijem nunca generaron mucho dinero para el autor y se vio obligado a hacer una exhaustiva gira para poder ganar suficiente dinero para ayudar a su familia y mantenerse.

En julio de 1908, mientras estaba en una gira de lectura en Rusia, el tren en que iba hacia Baranowicz colapsó. Fue diagnosticado con una recaída de tuberculosis hemorrágica aguda y pasó dos meses convaleciente en el hospital de la ciudad. Posteriormente se refería al accidente como “una cita con su majestad, el Ángel de la Muerte, cara a cara”, y fue el hecho fundamental que desencadenó la escritura de su autobiografía Funm Yarid. Aleijem pasó los siguientes cuatro años viviendo semi inválido: su familia vivía gracias a donaciones de amigos y admiradores

Murió en Nueva York en 1916 a los 57 años, mientras todavía trabajaba en su última novela, Mottel the Cantor’s son, y fue enterrado en el cementerio de Brooklyn. A su funeral asistieron unas 100.000 personas

En 1997, se edificó un monumento dedicado a Sholem Aleijem en Kiev; y luego otro en Moscú en 2001.

Sholem Aleijem observó con lucidez, ironía y ternura el dramático escenario en el que se aglomeró y luchó a brazo partido la clase baja judía bajo el yugo zarista, trabajando, rezando, estudiando, discutiendo consigo mismo sus vecinos con una sociedad cruel e injusta.

Un protagonista no menor de estos atrapantes textos es el singular idioma en el que estan expresados. Ese idioma idish empapado de sabiduría popular que atraviesa la lengua y toma forma en refranes, dichos y maldiciones que Sholem Aleijem enriqueció con su maestría.

La Sucá, cuento tomado de “No hubo como Moshe”

Un viento suave soplaba al interior de la Sucá a través de sus delgadas paredes y de su débil techo, y las llamas de las velas temblaban e irradiaban su luz, y todos comían, y disfrutaban de la comida festiva de Jag Ha Sucot, y en ese momento me parecía que ésta no era una Sucá sino un palacio, hermoso, grande, amplio, lleno de luz y nosotros – descendientes de Iaacov, hijos del pueblo elegido, hijos de reyes – nos encontramos sentados aquí, comiendo y tomando y disfrutando del resplandor del mundo.

No bien Tzvi, el dueño de la casa, trajo los primeros tirantes y las primeras tablas para la construcción de la Sucá, nuestro vecino, Moishe el escobero, declaró: “Aguarden, está será una Sucá tan hermosa como jamás se ha visto”.

Pero yo estaba picado por la curiosidad de ver como un par de tablas puede resultar una Sucá. Mi madre me había dado permiso para quedarme ahí. Moishe tampoco tenía nada que objetar; todo lo contrario: aún podía ayudarle en su trabajo. Esto quería decir que yo podía estar al lado y alcanzarle todo lo que él me mandare. ¿Puede imaginarse alguien con qué alegría yo asumí este cargo? ¿Les parecerá a ustedes poca cosa pertenecer al gremio de los constructores de Sucá? ¡Además, mi trabajo no era tan sencillo que digamos! Cuando Moishe golpeaba con el martillo, yo movía los labios al compás. Y también para ir a comer al mediodía, yo lo acompañaba.

Le ayudaba asimismo a ahuyentar a los chicos cuando le estorbaban en le trabajo. Cuando me pedía el taladro, le alcanzaba el martillo; y cuando necesitaba un clavo, me adelantaba hacia él con la tenaza. Otro, en su lugar, se habría ido enfadado y habría arrojado el martillo o la tenaza a la cabeza del torpe ayudante; pero Moishe no era así. Nunca había visto yo en todo el mundo un hombre tan bueno y tan paciente. Jamás le había oído montar en cólera. “El rabioso – solía decir – sólo se amarga la vida íntimamente. ¿Qué objeto ni qué utilidad tiene enojarse?”.

Estaba tan sumido en el trabajo, que ni me di cuenta de cómo, poco a poco, surgió la Sucá. El mismo cielo ha de habernos ayudado.

“Ven conmigo, te enseñaré la Sucá que hemos construido”, exclamé agarrando a mi padre de la manga y tironeándolo hacia fuera. Mi padre paseó gozoso sus miradas por nuestra obra, miró con una sonrisa socarrona a Moishe y preguntó, señalándome con el dedo:

Y, ¿te habremos prestado una valiente ayuda?

Una excelente ayuda – repuso Moishe.

En esto sus ojos se detuvieron en el lugar que debería estar la techumbre, y dijo:”Sí, si Tzvi nos diera el material prometido para cubrir el cielo raso, tendríamos una Sucá jamás vista en el mundo”. Pero Tzvi postergaba de un día para otro la entrega del follaje necesario para cubrir la Sucá.

Finalmente, D”S mismo acudió en nuestra ayuda, y en la misma víspera de la fiesta Tzvi nos trajo toda una carrada llena de delgadas cañas, que crecían en abundancia a las orillas de los ríos. Inmediatamente, Moishe y yo pusimos manos a la obra para hacer lo que faltaba, es decir, Moishe techaba la Sucá y yo, al lado, ahuyentaba a las cabras que acudían con insistencia para comerse las tiernas cañas.

Yo no sé qué sabor ni que gusto encuentran las cabras en las verdes cañas amargas. Pero la casa de Tzvi está completamente abierta por los costados, y no es de extrañar entonces que esos animales acudan de todos lados para gozar de aquella golosina. No podíamos sencillamente liberarnos de ellas. No bien echaba a una, otra, detrás de mí, ya estaba comiendo. Una entraba cuando la otra salía. Yo tenía en las manos un palo largo y montaba guardia. “Fuera, malas bestias, fuera!.¿Cómo habéis llegado a saber que aquí hay caña verde para comer?”

Llegaban en tropillas: cabras, cabras y más cabras, de todos los rincones de la localidad. Y yo, pobre de mí, ¡solo con todas estas cabras! Repartía golpes a diestra y siniestra, luchando con todas mis fuerzas. Pero finalmente, la Sucá estuvo lista, con todo el techo cubierto de cañas. Las cabras, sin embargo, no se iban, caminando alrededor de nuestra obra. Ahora había llegado el momento de tomar venganza de ellas, entonces les dije: “Ahí tenéis, cabras tontas, todas las cañas arriba de la Sucá. Comedlas si podéis, y tened cuidado de no dislocaros los cogotes, al estirar demasiado las cabezas”. Yo creo, que al fin, debieron entender mis burlas, porque una a una se fueron retirando. ¿Irían a buscarse otra Sucá?

Nosotros habíamos empezado a limpiar nuestra Sucá. Al principio, esparcimos por el suelo una capa de arena rojiza, muy fina. Luego, pedimos prestadas a los vecinos tres alfombras que colgamos de las paredes. Terminada esta tarea, entramos colchas y cubrecamas, todo lo que nos venía a mano: manteles, sábanas, servilletas… Al final trajimos la mesa, las sillas, los candelabros, las velas, las fuentes, los platos, y todo lo que hacía falta. Luego, llegaron las dueñas de casa, quienes encendieron las velas, y empezó para nosotros la alegría de la fiesta.