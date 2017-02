El joven de 28 años que manejará los 27 mil millones de pesos del Poder Judicial

La semana pasada fue designado como administrador general por el Consejo de la Magistratura y reemplazará a Juan Carlos Cubría.

El Consejo de la Magistratura designó el último jueves al ex Secretario de Coordinación de Gestión y Modernización de Mar del Plata Agustín Cinto al frente de la Administración General del Poder Judicial de la Nación. El joven de 28 años ocupará el cargo en reemplazo de Juan Carlos Cubría -hijo de la jueza María Servini – quien renunció el último miércoles al cargo tras sus fuertes críticas a la Corte Suprema de Justicia. Cinto será la persona encargada de manejar los 27.270.599.937 de pesos del presupuesto del Poder Judicial.

El presupuesto total de 2017 aumentó más de ocho mil millones con respecto al del año anterior y se divide en cinco necesidades diferentes: gastos en personal (24.329.849.744 pesos), bienes de consumo (322.999.835), servicios no personales (1.300.266.897), bienes de uso (1.201.848.878) y transferencias (115.634.043).

La designación de Cinto generó ruido en la primera sesión plenaria del año del Consejo de la Magistratura. A pesar de haber sido elegido por la mayoría, tuvo el rechazo insistente del consejero Rodolfo Tailhade, diputado nacional por el Frente para la Victoria, quien ni siquiera quería aceptar la renuncia de Cubría, que trabajó en temas administrativos de la Justicia por más de 20 años.

“Me opuse porque había una presión muy fuerte de parte de consejeros oficialistas para remover a Juan Carlos Cubría, que se le plantó en numerosos oportunidades a la Corte Suprema”, indicó Tailhade.

Tailhade explicó que su oposición a la designación de Cinto se funda únicamente en su inexperiencia en el ámbito judicial y en el momento que vive la Justicia. “Se dijo que cuestionaba la edad; en realidad, ser joven no es malo pero esa juventud se refleja en un currículum que no justifica su designación. Tampoco tiene la culpa el pibe, el problema es del que lo designa”, apuntó.

“En medio de todos estos quilombos, muchas denuncias por las obras públicas y licitaciones, una investigación de Servini de Cubría que pone en jaque a la dirección de tecnología, donde se manipulan los sorteos, la seguridad informática es inexistente, echarle un fardo a un pibe de 28 años que en su vida pisó un tribunal me parece una propuesta muy pobre del oficialismo”, añadió.

Según se pudo averiguar, Cubría sentía que no tenía el apoyo en el cargo y decidió dar un paso al costado para no generar conflictos. Sin embargo, el ex administrador general continuará en el área y estará a cargo de la Unidad de Análisis Económicos Financieros, que tendrá la función de asesorar a Cinto cuando lo requiera.

Quién es Agustín Cinto

Cinto estudió en el colegio Los Molinos y se recibió de Administrador de Empresas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Se trata de un joven de la cantera del Pro, cuyo trabajo en la función pública comenzó en la secretaría de Planeamiento Estratégico, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, había trabajado en DirecTV, donde llegó a ser jefe de soporte.

En 2016, fue designado como Secretario de Coordinación de Gestión y Modernización de Mar del Plata, donde se desempeñó casi como un Jefe de Gabinete de esa ciudad. Según relataron funcionarios del Gobierno, es una persona “muy dedicada al trabajo, que ordenó la gestión en Mar del Plata y fue el nexo entre esa ciudad con la Provincia y la Nación”.

En la otra vereda, hay quienes lo apuntaron como uno de los culpables de la mala experiencia que tuvieron el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal cuando los autos en los que se trasladaban fueron apedreados.

Macri y Vidal habían viajado para anunciar una inversión de más de 60 millones de pesos en luminarias, servicios y recuperación de espacio público. Militantes de organizaciones sociales y de familiares de desaparecidos durante la Dictadura lo abuchearon durante el acto que terminó con escaramuzas y piedras lanzadas contra los vehículos en los que partían los funcionarios.

Cinto renunció a su puesto en Mar del Plata y volvió a trabajar en el gobierno de la Ciudad, donde ocupó el cargo de Jefe de Gabinete de la Dirección General de Evaluación del Gasto, dependiente de la Jefatura de Gabinete porteña (a cargo de Felipe Miguel) y fue asesor de un funcionario de la Ciudad donde recogió experiencia en el área de Presupuesto.

Miguel, su anterior jefe en el gobierno de la Ciudad, respaldó la designación de Cinto como administrador. “El tiempo de aprendizaje es más largo porque no conoce el ámbito judicial, pero va a estar bien acompañado porque va a tener un equipo de cinco o seis personas que lo van a asesorar”, aclaró.

“Hay reacciones que son prematuras y raras, por edad o falta de experiencia, pero si se elige a alguien con falta de experiencia es porque quieren un cambio u otro enfoque en ese puesto”, agregó.

En comunicación con Cinto, quien prefirió mantener su perfil bajo y no quiso dar muchas declaraciones, aunque se mostró muy entusiasmado para el gran desafío que tiene por delante.

Cuáles serán sus tareas

La administración del Poder Judicial tiene a su cargo la elaboración y ejecución del presupuesto del Poder Judicial. Además, supervisa la oficina de habilitación y dirige la imprenta de la Justicia.

Prestar asistencia directa al Presidente del Consejo, a la Comisión de Administración y Financiera y a las demás que se la requieran.

Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Plenario del Consejo.

Concurrir a las reuniones de la Comisión de Administración y Financiera.

Informar al Plenario sobre el ejercicio de las funciones asignadas por los artículos 17 y 18 de la ley 24.937 y sus modificatorias, previo conocimiento de la Comisión de Administración y Financiera.

Practicar las notificaciones que correspondieren y cumplir, en lo que fuere pertinente, con lo dispuesto en el capítulo X de este Reglamento.

Firmar el despacho y las providencias de mero trámite que se le deleguen.

Cumplir con las demás funciones que las leyes y este reglamento establecen para el cargo y las que el Plenario le asigne.

Quién lo elige y qué requisitos necesita

El cargo de administrador general del Poder Judicial no se define por concurso sino que lo propone alguien en el Pleno y se vota. En esta ocasión, Cinto tuvo la mayoría de votos y fue nombrado en el cargo.

Según informó Edgardo Peretti, funcionario del Consejo de la Magistratura, el elegido no tiene por qué ser un abogado sino que puede ser cualquier funcionario propuesto por cualquiera de los consejeros. Como en cualquier votación, alguien apoya la moción, se vota y se alcanza con conseguir una mayoría simple.

En cuanto a los requisitos, no se requiere experiencia en el área judicial para estar en el cargo. No será la primera vez que es ocupado por alguien que no es abogado y hasta hubo un caso que el administrador no era ni licenciado: cuando Germán Krieger asumió, todavía no se había recibido.

Agustín Cinto: Administrador de Empresas

Dr. Juan Carlos Cubría: Ingeniero y Abogado

Dr. Claudio Cholakian: Abogado

Germán Krieger: no tenía un título a la hora de asumir

Dr. Hugo Edgardo Borgert: Contador

