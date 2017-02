Advierten al Estado que no aceptarán más montos en negro

Mientras los gremios docentes aguardan la propuesta salarial del gobierno, la secretaria de Jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) afirmó a AIM que los trabajadores saben lo que quieren y lo que no: “Exigimos un salario que no sea inferior a la canasta básica total, considerando que una familia necesita, para no ser pobre, más de 13.000 mil pesos. Y advertimos: estamos cansados de los montos en negro, de los que abusaron y abusan los diferentes gobiernos que gobernaron este país y la provincia”. Fuertes críticas a las jubilaciones de privilegio.

En diálogo con esta Agencia, Gervasoni explicó que aunque los gobiernos de todas las épocas abusan de los montos en negro para pagar salarios y después, a través de publicidad, recomiendan no pagar a los empleados de esa manera, o instan a blanquearlos si no estuviesen inscriptos, “el primero en negrear el salario siempre fue el Estado. En mi carácter de secretaria de Jubilados y en representación de ellos, digo que no aceptaremos montos en negro, porque no llegan a la Caja de Jubilaciones ni tampoco al Iosper”.

Jubilaciones con coronita

Párrafo aparte dedicó la militante social a las jubilaciones de privilegio, tan en boga los últimos días. Al respecto, denunció que “ofuscadas, muchas docentes con trámites de jubilaciones iniciados se han comunicado porque hay funcionarios que gozan de privilegios y tienen coronita, por la velocidad con la que avanzan sus gestiones de un lugar a otro, siendo que hay infinidad de casos demorados”.

Gervasoni ratificó que “no aceptaremos las coronas de quienes en la Caja empobrecida sostendrán una jubilación, en algunos casos, de más de 150 mil pesos. Es indignante observar esas opulentas jubilaciones sostenidas con salarios de docentes, municipales, o empleados de salud, que muchas veces no superan los 10.000 pesos. Da impotencia y vergüenza. Nadie se opone a que se jubilen, pero que por una vez en sus vidas bajen al llano y esperen hasta que salga el trámite lo mismo que espera un trabajador que nunca tuvo ningún privilegio”.