Bordet optó por Giorgio para cubrir la vacante en el STJ

Tras haber sido nominado por el gobernador, Gustavo Bordet, para cubrir la vacante en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el camarista Miguel Ángel Giorgio afirmó a AIM que si el Senado aprueba su pliego, se manejará “con prudencia” y tratará de “consensuar” con sus pares. Sin embargo, admitió que es necesaria una reforma en la justicia.

Tras una breve reunión con el gobernador Bordet, y el vicegobernador, Adán Bahl, Giorgio dialogó con la prensa en la Sala de las Mujeres, en la Casa Gris. El camarista del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, oriundo de Concordia, dijo que su nominación lo tomó por sorpresa, pero aclaró que aceptó “gustoso”. “Estoy muy gratamente sorprendido; no imaginé esto hace una semana atrás. Estoy un poco aturdido por la novedad, no me lo esperaba. Me dicen que hay un consenso en cuanto a mi nombre, lo que me gratifica más todavía. Saber que ha sido consensuado hace más honrosa la tarea y lo que me queda por emprender”.

“No puedo soslayar que es un momento difícil”

Consultado por esta Agencia sobre el crítico momento que atraviesa la justicia, admitió: “No puedo soslayar que es un momento difícil, es un momento crítico, pero como en todas las crisis habrá que reponerse y emprender el camino trabajando como lo he hecho siempre, con los valores que me transmitió mi padre”.

“Todo lo que hace a mi esencia como hombre de derecho, lo que se en mi prudencia y austeridad para manejarme, todo eso pienso volcarlo en la nueva función”, dijo.

Giorgio insistió en que es necesaria una reforma en la justicia, pero aclaró que “tendría que analizar más en profundidad qué aspectos, hay que ver en qué sentido y dirección porque debe ser fruto de algo pensado y razonado, no improvisado, pero por supuesto que merece estudio”.

El dato

Giorgio fue nominado cinco días después que el vocal Carlos Chiara Díaz dimitiera a su cargo de vocal en el Superior Tribunal, mientras la Legislatura llevaba adelante un juicio político por mal desempeño de sus funciones y por el uso indebido de viáticos. Antes, la titular del Alto Cuerpo, Claudia Mizawak, había sido denunciada por “inconducta” en el cargo, aunque tuvo mejor suerte que su par, debido a que la Cámara de Diputados mandó a archivar su expediente.