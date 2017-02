Khloé Kardashian enseña su peculiar método para vengarse de un ex

Otra Kardashian tiene nuevo ciclo por la pantalla del canal E!, esta vez para mostrar cómo recuperarse de una ruptura amorosa.

Pertenecer a una de las familias más mediáticas del mundo tiene muchos privilegios… y algunas desventajas. Khloé Kardashian lo vivió en carne propia cuando tuvo que vivir un divorcio conflictivo con un ex basquetbolista y tuvo que soportar que todos comentaran sobre su vida privada. Pero, fiel al estilo de su clan, transformó el dolor en negocios y ahora ayuda a otros a superar un corazón roto con el reality show Revenge Body With Khloe por la pantalla de E!.

Nunca fue ni la más llamativa ni la más escandalosa de la familia y quizás por eso algunos medios estadounidenses, ansiosos por encasillarla en algún molde, la tildaron de “la patito feo” de la familia, supuestamente lejos de la belleza de Kim. Por eso cuando le pidió por segunda vez el divorcio a su esposo Lamar Odom , ex estrella de básquet involucrado en problemas con drogas, también tomó la decisión de reinventarse.

La transformación, que fue anticipada en sus populares redes sociales, fue criticada de inmediato porque lleva a pensar que la manera de superar un mal momento es adelgazar y tener una mejor cola, algo que sus seguidores le hicieron notar en infinidad de comentarios en Instagram y Twitter.

Khloé, en cambio, asegura que lo que ella propone no es estar más flaca, sino vivir de un modo más sano. “Lo que me motivó a hacer este show fue poder compartir mi propio viaje y vida y cómo pude transformarla a través de un nuevo estilo saludable que me ayudó a poder salir adelante después de momentos muy difíciles para mí como mi divorcio. Normalmente lo hubiera manejado llevando un estilo de vida poco saludable, comiendo demasiado y tomando demasiado, todo en exceso. Pero decidí poder cambiar mis formas y por eso empecé ir al gimnasio, a terapia y lograr una mente mucho más clara y en paz a través de esas actividades”.

Gracias a un plan radical, y a veces hasta agresivo, de deporte y dieta, la ahora rubia logró reinventarse y no teme mostrarse como una de las más sensuales dentro del universo Kardashian.

“En las redes sociales encontré muchísima gente que me motivaba día a día preguntándome cómo había encontrado la fuerza para poder lograr superar mi divorcio. Gracias a esta interacción y a través de Twitter me surgió la idea. ‘Ok, no soy la única que está atravesando esta lucha y no soy la única que se ha perdido y ha podido encontrar de nuevo su camino’, pensé. Y por eso me encanta hoy poder tener la oportunidad de darle a la gente la fuerza y la guía para poder encontrar su propio camino también”, aseguró.

La inspiración del ciclo, entonces, asegura haberla encontrado en la web: “Yo siento que he sido bendecida con una plataforma y todos en alguna forma estamos bendecidos. No sólo si es una plataforma de 40 personas o de 40 millones y debemos usarlo en una forma positiva. Sé que a veces las redes sociales pueden ser muy superficiales y por eso, realmente, quiero empezar a generar un cambio de adentro para afuera”.

Quienes quieran conocer más sobre cómo superar una separación, y otros dramas, pueden ver Revenge Body With Khloe, los martes, a las 23, por la pantalla de E! En donde se muestran casos de personas que están atravesando un mal momento, incluyendo situaciones traumáticas, muertes familiares y bullying. “Revenge Body no sólo habla del cuerpo, se trata de ser fuertes desde la mente… en alma, cuerpo y mente. Por eso es que no se trata sólo de perder peso se trata de que puedan encontrar su fuerza interior y poder vencer a sus enemigos. Ya sea tener cierre de, por ejemplo, poder decir adiós finalmente al padre que falleció y cómo poder luchar contra las dificultades desde un lado positivo”, concluyó.

Fuente: La Nación, Bs As.-

Comparte este articulo