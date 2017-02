Remedio contra la nostalgia de un año sin Umberto Eco

En el itinerario de Umberto Eco, estuvo primero el ensayo (sus textos sobre semiología, lingüística y literatura) y, después, la ficción. Lo curioso es que, desde el éxito de El nombre de la rosa, Eco conquistó una fama inesperada como novelista. Aunque jamás hubiera podido escribir El nombre… sin su erudición de medievalista, para él, la ficción y el ensayo respondían a necesidades bien distintas.

“Después de publicar un texto sobre semiótica, me dedico o bien a reconocer que me he equivocado o bien a demostrar que quienes no lo han entendido de la manera que yo pretendía lo han leído mal. En cambio, después de publicar una novela siento un deber moral de no desafiar las interpretaciones que hace de ella la gente”, dijo Eco, y por suerte los lectores no tienen que elegir entre uno y otro.

La frase proviene de Confesiones de un novelista joven, uno de los títulos de la colección que el diario La Nación publicará a partir del sábado 18, en coincidencia con el primer año de la muerte del sabio italiano.

Son en total veinte entregas opcionales con el diario, a un precio inicial de 99,90; ediciones de lujo, tapa dura, que se inician precisamente con ese libro que lo convirtió en novelista, El nombre de la rosa. Saldrán también el resto de sus novelas: El péndulo de Foucault, La isla del día de antes, Baudolino, El cementerio de Praga, La misteriosa llama de la reina Loana y Número cero.

Pero el ensayo también estará representado con generosidad, porque, para darse una idea, la colección incluye Apocalípticos e integrados -el ensayo fundamental de 1964, en el que Eco usaba la lingüística como herramienta para pensar la cultura de masas, de Superman a la publicidad- y Decir casi lo mismo, su estudio sobre la traducción.

No falta tampoco el periodista, tal como se lo puede leer en A paso de cangrejo y Construir al enemigo, ni el polemista que dialoga y discute con otros, como pasa en Nadie acabará con los libros, el volumen de conversaciones con Jean-Claude Carrière, el actor y guionista favorito de Luis Buñuel.

Lo maravilloso de leer a Eco es, en todo caso, que parece que se leyera a autores muy diferentes (del académico al que imagina tramas novelescas) y que en todos esos autores diferentes se reconocen preocupaciones semejantes. Una misma voz.

