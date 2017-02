El escándalo de coimas de Odebrecht alcanza al jefe de Gabinete de Temer

Un ex asesor y amigo del mandatario confesó que Eliseu Padilha recibió y repartió cinco millones de dólares.

En apenas 48 horas, el Gabinete del presidente Michel Temer sufrió dos bajas. La primera, el miércoles, con la renuncia del ex canciller José Serra. Y este viernes fue el caso de su jefe de Gabinete, el ministro de la Casa Civil Eliseu Padilha. Afirman que este último no ha renunciado: pretende someterse a una cirugía en su estado provincial natal, Río Grande del Sur. Y se dice que retornaría el 6 de marzo. Todo sería perfectamente creíble si no mediara una denuncia que coloca al gaúcho Padilha en una situación comprometida por los sobornos del holding Odebrecht.

Quién lo puso contra las cuerdas no fue precisamente un adversario. Por el contrario, el “fuego amigo” provino de un íntimo del presidente Temer, José Yunes, que a medidados de diciembre pasado debió renunciar a su cargo de asesor especial del jefe de Estado, luego de que su nombre fuera mencionado por el ex ejecutivo de Odebrecht Claudio Melo como un participante “del reparto” de coimas entre los políticos del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (el PMDB), el partido del gobierno.

El delator Melo reveló, en sus confesiones, que el ahora ministro Padilha recibió en 2014, año de la reelección de la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer, unos 5 millones de dólares de manos de Marcelo Odebrecht, entonces CEO de la poderosa constructora brasileña. Ese dinero no llegó como transferencia, sino que fue entregado en las oficinas de Yunes en San Pablo. De allí salió con destino a Padilha que se encargó de “distribuir” entre las grandes figuras del partido.

El abogado Yunes confirmó ayer el operativo financiero. Dijo, en entrevistas a dos medios, que había recibido “un paquete” a pedido de Padilha. Y que luego, bajo instrucciones del ministro, entregó ese mismo “paquete” a un lobista muy conocido en el medio: Lucio Funaro (preso hoy por cuenta del Lava Jato). Yunes, un hombre entrado en años, indicó sin embargo a la prensa que él no sabía el contenido del paquete. Que le habían dicho, apenas, que se trataba de documentación. Es más, también complicó en forma directa a su amigo el presidente Temer, al confirmar que hubo dos encuentros del por entonces vice, con Marcelo Odebrecht. Y también confesó que había existido una cena en el Palacio de Jaburú en Brasilia en la que participaron el jefe de Estado, por entonces se gundo de Rousseff, junto a Marcelo y a Padilha. En ese ágape vicepresidencial se le pidió al CEO de Odebrecht que cotizara 5 millones de dólares para la campaña del Pmdb.

El presidente Temer se vio obligado a salir al cruce de estas “precisiones” de su ex asesor especial. En un comunicado difundido por la noche del viernes, el jefe de Estado admitió que había pedido apoyo financiero a Odebrecht en las campaña electoral de 2014. Pero juró que jamás “autorizó” a nadie a “solicitar” aportes en forma irregular.

El comunicado afirma textualmente: “Cuando el presidente Michel Temer pidió auxilio formal y oficial a la constructora Norberto Odebrecht, no autorizó ni solicitó que algo fuera hecho sin amparo en las reglas de la ley electoral. Odebrecht donó 11,3 millones de reales (5 millones de dólares de la época) al PMDB en 2014. Todo está declarado en la prestación de cuentas ante el Tribunal Superior Electoral. Esa es la única y exclusiva participación del pres idente en el episodio”.

Con todo, las declaraciones periodísticas de Yunes obligaron ayer al procurador general Rodrigo Janot a advertir que, “lamentablemente”, tiene que abrir la investigación de esos hechos y apuntó especialmente contra el ministro Padilha. Poco después saltaba a la luz la salida del jefe del gabinete, en principio temporariamente y por razones de salud. Pero se sabe que el tiempo que permanezca afuera, o incluso su no retorno al cargo, dependerá de la gravedad del caso en la que se ve involucrado.

El de este viernes fue un nuevo momento crítico. Temer, que parecía navegar los últimos días en aguas relativamente calma, de pronto se quedó sin dos de sus principales colaboradores: el jefe de gabinete Eliseu Padilha y el canciller José Serra.

El caso reviste más importancia que la salida de otros 6 ministros anteriores: Romero Jucá, Fabiano Silveira (ex titular de la cartera de Transparencia); Henrique Eduardo Alves, que ocupó el ministerio de Turismo; Fabio Osorio, ex abogado general de la Unión (es cargo ministerial); Marcelo Calero (ex de Cultura); Geddel Vieira Lima, ex ministro de la Secretaría de Gobierno, y luego el asesor especial José Yunes.

Fuente: Clarín