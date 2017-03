Hoy es el Día para la Cero Discriminación

El 1 de diciembre de 2014 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo, Día Internacional para la Cero Discriminación, registró AIM. Esta fecha es una buena ocasión para celebrar la diversidad y rechazar la discriminación.

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.

Transcurridos más de 65 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la discriminación sigue aquejando a nuestras sociedades. Provoca prejuicios, limita las oportunidades de millones de personas y puede generar maltrato y violencia.

Comunidades enteras sufren cuando no se planta cara a la discriminación. Limitar las posibilidades de las niñas y las jóvenes de gozar de una educación adecuada no solo restringe las oportunidades individuales, sino que impide que las sociedades se beneficien de un mayor acervo de talento. La discriminación de las personas en razón de su raza genera sufrimiento individual y debilita la cohesión social. Estigmatizar a quienes viven con el VIH desincentiva a las personas a hacerse la prueba y a recibir la asistencia sanitaria y el tratamiento, que son vitales.

Hay muchas maneras en que podemos combatir la discriminación y fomentar la tolerancia y la compasión: hablar cuando vemos algo que está mal; aumentar la sensibilización; apoyar a las personas que han sido objeto de discriminación; y mostrar los beneficios de la diversidad.

Vivir de otra forma

Podemos vivir de otra forma. Onusida por ejemplo, trabaja para que la gente se abra y tienda la mano.

Datos y cifras

Casi 80 países tienen leyes que criminalizan las relaciones homosexuales. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra las personas por su orientación sexual e identidad de género. (A/HRC/19/41, 17 de noviembre de 2011)

En Malawi, Namibia y Botswana, casi una quinta parte de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres dicen tener miedo de acudir a los servicios de salud. (Baras S et al. HIV prevalence, risks for HIV infection and human rights among men who have sex with men in Malawi, Namibia and Botswana, PLoS One 2009, 4)

En muchos países, las tasas de alfabetización de las mujeres están aún muy por detrás de las de los hombres. En el Reino Unido, aproximadamente el 70 por ciento de los trabajadores que reciben el salario mínimo son mujeres.

Los brasileños de ascendencia africana tienen muchas más probabilidades de estar desempleados que los brasileños blancos, al tiempo que los ingresos de los que trabajan no llegan a la mitad de los de sus colegas blancos. (http://www.economist.com/node/21543494)

A escala mundial, más del 10 por ciento de las mujeres y el 23 por ciento de los hombres que viven con una discapacidad informaron no haber vuelto a solicitar asistencia sanitaria porque recibieron un mal trato en una visita anterior. (Onusida, The Gap Report, JC2656 (original en inglés, julio de 2014, actualizado en septiembre de 2014))

El 64 por ciento de los trabajadores de los Estados Unidos afirman haber visto o sufrido discriminación por edad en el lugar de trabajo.

Onusida

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) lidera e inspira al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El Onusida reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (Acnur, Unicef, Pma, Pnud, Unfpa, Unodc, Onu Mujeres, Oit, Unesco, Oms y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida.

El nacimiento de la fecha

El Día Mundial para la Cero Discriminación nació en 2013 cuando el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) junto a la defensora y ganadora del premio Nobel de la Paz, DawAung San SuuKyi, lanzó la campaña #zerodiscrimination, exhortando a un cambio global.

El distintivo que se utiliza es la mariposa, como símbolo de transformación para llegar a la discriminación cero.

La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado, la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad.

El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno: que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones.

Este año desde Onusida hacen un llamamiento para que todo el mundo se haga sentir por la #cerodiscriminación. Individuos y comunidades pueden unir sus voces para transformar el mundo. El Día de la Cero Discriminación representa una oportunidad para recordar que todo el mundo puede tomar parte en la transformación e involucrarse para conseguir una sociedad igualitaria y justa.

Debemos recordar que la discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo y provoca dolor y sufrimiento a muchas personas. En el Día de la Cero Discriminación, hazte sentir y planta cara a la discriminación allí donde esté.

Toda persona tiene talentos y competencias que pueden enriquecer a las sociedades y fortalecer a las comunidades. Acoger y recibir con los brazos abiertos la diversidad en todas sus formas fortalece la cohesión social, lo cual beneficia a todos.

El Día de la Cero Discriminación es una gran oportunidad para unirse contra la discriminación y celebrar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. Nadie debería ser discriminado debido a su género, identidad de género, raza, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, lengua, condición médica o cualquier otro motivo.

Plantando cara a la discriminación

La discriminación puede darse en cualquier lugar: en un centro de atención sanitaria, en el trabajo, en el colegio, en el hogar o en la comunidad. Además, la discriminación no solo afecta a individuos o grupos de personas discriminados, sino que nos hace daño a todos:

Discriminar a las personas por motivos raciales causa sufrimiento individual y debilita la cohesión social.

Limitar el acceso a la educación de las niñas y las mujeres jóvenes no solo les perjudica a ellas, sino que además evita que las sociedades se beneficien de una fuente de talentos más amplia.

Estigmatizar a las personas que viven con el VIH hace que se sientan menos motivadas para someterse a pruebas y recibir una atención y un tratamiento sanitario que pueden salvarles la vida, e inhibe los esfuerzos para poner fin a la epidemia de sida.

Todas las personas pueden tomar medidas para hacer frente a la discriminación y fomentar la aceptación: hacerse sentir y oír cuando algo está mal o alguien está siendo tratado de forma injusta, sensibilizar, apoyar a las personas que ya han sido discriminadas y fomentar los beneficios de la diversidad.

El enfoque de Onusida:

En el Día de la Cero Discriminación de este año, Onusida se centrará en la importancia de eliminar la discriminación en las instalaciones de atención sanitaria: un paso clave a la hora de poner fin a la epidemia de sida para el 2030.

Apoyo a la campaña #cerodiscriminación

Cualquiera puede compartir su propia interpretación sobre la cero discriminación y demostrar su apoyo compartiendo vídeos y dibujos o publicando imágenes o fotos con el hashtag #cerodiscriminación.

Cómo:

Sube un vídeo en el que hables de tu experiencia, de cómo te gustaría acabar con la discriminación o simplemente hazte sentir a favor de la #cerodiscriminación.

Descarga un bocadillo desde aquí y escribe sobre el motivo por el que te haces sentir.

Después, hazte una foto y publícala en la página de Facebook de la campaña.