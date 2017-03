Marco Peña dijo que “no hay razones para un paro”

“Nosotros evaluamos el 2016 como un año de diálogo con la CGT y esperamos que el 2017 también lo sea y que el año electoral no altere esta vocación. Eso sería malo para este período de recuperación económica en un país en el que tenemos que salir adelante. Que sean francos respecto de un rumbo económico que va ser de crecimiento, de inicio de recuperación como muestran los números”, afirmó Peña.

En este sentido, explicó que, si bien se mantendrán focos de conflictividad, la recesión de 2016 fue menor a la de 2014 y en ese año sólo se movilizó el sector ligado a Hugo Moyano. “Van a subsistir situaciones de conflictividad que hay que encarar y resolver pero eso no quita que vamos en el rumbo correcto y que la recesión de 2016 fue menor a la de 2014. Y en ese año, más allá de Hugo Moyano que lideró la movilización por ganancias, nadie se manifestó. Pedimos compromiso e inteligencia y que la política no se cuele. La ex presidenta se va a sumar a todo aquello que se oponga al cambio, lamentamos que algunos sectores más dialoguistas se sumen a eso”.

Por último, consultado acerca de si seguían abiertas las puertas para el diálogo con la CGT, Peña respondió afirmativamente. “Ellos saben que las puertas están permanentemente abiertas si ellos quieren. No hay una razón objetiva de paro, no hay consigna sino un mensaje general de que la economía no va en el sentido correcto”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindaron una conferencia de prensa tras la reunión de Gabinete ampliado encabezada esta mañana por el presidente Mauricio Macri.