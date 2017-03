Más obstáculos para los jubilados

En medio de un contexto adverso para jubilados y pensionados, una nueva medida los vuelve a afectar. A partir de una disposición del Gobierno nacional, se modificaron las condiciones para acceder al Subsidio Social de Medicamentos Ambulatorios, que otorga descuentos del 100 por ciento en algunos remedios y se encuentra vigente desde 2005. Si bien el listado de drogas incluídas ya fue reducida en abril de 2016, en esta oportunidad, el organismo exige un aumento de los requisitos con el fin de obstaculizar aún más el acceso al beneficio, confirmaron a AIM desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea.

A través de la Disposición Conjunta 0005/2017del 5 de enero pasado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp), estableció las condiciones previsionales para acceder al subsidio, entre las que se establecen: cobrar menos de una jubilación mínima y media equivalente a 8.491 pesos, no tener prepaga, no tener un auto menor a 10 años de antigüedad, no tener embarcaciones o aeronaves y que el consumo en remedios represente más que el 5 por ciento. Además, en caso que el jubilado o pensionado requiera el subsidio, la autoridad realizará un informe social, una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica sanitaria a fin de evaluar la pertinencia o no de la asignación.

Según el informe de Atenea, al que tuvo acceso AIM, del universo de jubilados y pensionados hay una distribución dispar entre los tipos de haberes. El 55 por ciento cobra menos o igual que la mínima, el 15 cobra entre una y dos mínimas, el 13 por ciento igual a dos mínimas y el 17 por ciento supera el cobro de dos mínimas. Según datos del ministerio de Hacienda y Finanzas de la nación, en febrero de 2017, el haber mínimo jubilatorio ascendió a un total de 5.661 pesos.

En ese sentido, “la nueva disposición del Pami sanciona en un contexto adverso para los jubilados y pensionados, teniendo en cuenta que desde 2016, el devenir de la economía nacional afectó gravemente al bolsillo de los adultos mayores. La inflación calculada por el Centro de Estudios para el año 2016 fue de 37,6 por ciento. Sin embargo, para el mismo año, el haber jubilatorio tuvo un incremento acumulado del 31,7, quedando por debajo de la inflación promedio, significando para los jubilados una pérdida de poder adquisitivo del 4.1 por ciento. Si se compara con 2015, los aumentos acumulados de marzo y septiembre dieron un 33 por ciento, número que frente a la inflación promedio del 28.8 superó un 3.3 a la inflación, es decir logró sostener y hasta mejorar el poder adquisitivo”, agrega el informe.

En definitiva, “mientras que en 2015, los aumentos previstos por la Ley de Movilidad Jubilatoria resultaron en la recomposición de los haberes y en una mejora en la capacidad de consumo de los jubilados y pensionados, en 2016 constituyó un gran retroceso en el poder adquisitivo de los mismos”, advirtieron a AIM desde el Centro.

“La inflación afecta de forma regresiva sobre los ingresos de quienes menos tienen. Más de la mitad de los jubilados y pensionados del país cobra la mínima o menos, por lo tanto, aunque la disposición no afecte directamente a quienes cobren menos de 8.491,7, todos los afiliados a Pami cuentan con un 4.1 por ciento de disminución en sus ingresos en términos reales”, subrayaron.

Además, desde Atenea advirtieron que “Pami se sostiene a partir de un sistema solidario que se financia mediante el aporte obligatorio de toda la población económicamente activa del sector formal (autónomos o en relación de dependencia). En este sentido, la cobertura en salud brindada por el organismo constituye un derecho adquirido para todas las personas que, luego de 30 años de aportes, acceden a una jubilación. Éste es un derecho de los trabajadores y no meramente un beneficio cuyas prestaciones pueden ofrecerse y quitarse. Estas trabas representan un nuevo revés que se suma a la pérdida de poder adquisitivo consolidada en 2016 y otras medidas implementadas por el organismo en perjuicio de sus beneficiarios”.

En materia de medicamentos, Atenea identificó dos tipos de restricciones en el acceso a los mismos: por un lado, una reducción de 160 remedios que se podían obtener con un subsidio del 100 por ciento y, por el otro, una limitación sobre los afiliados según el tipo de haber percibido. Es decir, una doble limitación a los servicios de salud.

Cabe recordar que en noviembre de 2016, se realizó una desregulación del sistema de médicos de cabecera, afectando las condiciones laborales de los médicos que prestaban servicios a través de esta entidad, generando mecanismos expulsivos y flexibilizando la atención.

Un dato no menor es que recientemente, se propuso por decreto la modificación de la modalidad utilizada para calcular la actualización de haberes de jubilados y pensionados, pensiones no contributivas, ex combatientes de Malvinas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares de los trabajadores formales. Esta medida generó el repudio de todo el arco opositor y hasta de parte del propio espacio de la Alianza Cambiemos. Más allá de la reconsideración de la medida, Atenea entiende que la agenda impulsada por el gobierno se encuentra conformada por la quita sistemática de prestaciones y derechos otorgados por el Estado.

De ese modo, “esta nueva disposición adoptada por el organismo es una medida más que contribuye a la vulneración en la accesibilidad a la salud, traduciéndose también en un deterioro en términos de calidad de vida de los jubilados y pensionados”, destacaron a AIM desde Atenea.