Piden profundizar la investigación de un supuesto suicidio que podría ser femicidio

Familiares y allegados a Miriam Edith Schreyer concurrieron este viernes al Ministerio Público Fiscal (MPF), junto a su representante legal para pedir la profundización de la investigación sobre el supuesto suicidio de la joven que fue encontrada ahorcada en la vivienda en la que vivía con su pareja, que había decidido abandonar tras denunciar una serie de hechos de violencia. La abogada de la familia, Gabriela Pera, confirmó a AIM que pidió la exhumación del cuerpo para ampliar la autopsia, ofreció testigos y pidió una serie de pericias ante la existencia de indicios de que se trataría de un femicidio.

En las primeras horas de la mañana del 15 de enero, Sebastián Adrián Almeida, llamó al 911 para denunciar que había encontrado muerta, ahorcada, a su pareja, Miriam Edith Schreyer, de 32 años, en la vivienda que compartían en calle Pronunciamiento de la capital provincial.

Dos días antes, la joven fallecida había tomado la decisión de dejar la casa y dar por terminada la relación ya que, según contó su madre, Gabriela Basilio, a través de las redes sociales “nos enteramos que sufría violencia de género por parte de su última pareja, a quienes vecinos habían denunciado, e inclusive mi hija guardaba entre sus cosas una nota que planteaba la orden de exclusión de su casa para él, porque corría peligro la vida de ella”.

Pese a estos antecedentes y que los propios familiares aseguran que Schreyer tenía la cara llena de moretones y la boca muy lastimada, con un informe forense que indicó que no se encontraron signos de violencia y que el motivo de muerte fue “asfixia mecánica por ahorcamiento”, el fiscal Álvaro Piérola dio por cerrada la causa, determinando que se trató de un suicidio.

Detalles no menores de la conducta de Almeida aumentaron las sospechas entre familiares y vecinos, por ejemplo, señalan “seguía tomando cerveza mientras la policía trabajaba en la casa”, luego de haber hallado el cuerpo no fue al velatorio de quien había sido su pareja. Desde entonces no se volvió a saber de él y desconocen su paradero.

Pedido de investigación

Muchos indicios hacen dudar a su familia de que la joven pudiera haberse suicidado: “Miriam había dejado ese hogar tóxico, estaba pensando en terminar la escuela secundaria, buscando un modo de poder resolver su situación económica. Tenía amigas y compañeras de la CCC con quien buscaban las alternativas, estaba queriendo encontrar una salida para vivir mejor, nunca hubiera tomado la determinación de suicidarse”.

Es por eso que este viernes concurrieron al MPF donde la abogada da Gabriela Pera presentó un escrito pidiendo al fiscal Piérola que profundice la investigación ante la posibilidad de femicidio por parte de su pareja. En este sentido piden la exhumación, la ampliación de la autopsia, nuevos testigos, que se investigue la conducta de Almeida antes y después de los hechos y una pericia psicológica pos muerte de la fallecida a fines de establecer si existen elementos que lleven a pensar en la posibilidad de un suicidio.

En caso de obtener una respuesta negativa, recurrirán al juzgado de Instrucción correspondiente.

Tanto los familiares como la abogada tienen serias dudas sobre si la autopsia y el informe forense se realizaron con eficiencia: “Un mes después nos entregan la autopsia cuando normalmente no lleva más de dos semanas y no tiene hora de muerte”, advirtió Pera a esta Agencia. El último detalle no permite contrastar las declaraciones de la Almeida y de los testigos.

Es por eso que pidió la exhumación del cadáver y la ampliación de la autopsia, “para ver si podemos determinar la causa de muerte, si quedaron signos de violencia a casi dos meses de haberla enterrado”, dijo la letrada, que presentó peritos de parte ante la posibilidad de obtener una respuesta favorable.

Además señaló que según el informe el cuerpo “no tenía signos de violencia, cuando estaba llena de moretones y tenía, por relatos de vecinos, la boca muy lastimada”.