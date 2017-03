Que la tierra tiemble con el paro internacional de mujeres

Mal que le pese a muchos el “8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres” no tiene un origen rosa edulcorado repleto de lugares comunes como bombones, tarjetas y flores. Por el contrario, su origen está en el vértice opuesto y conmemora una jornada de lucha de las mujeres por la reivindicación de mejores condiciones materiales de existencia. Al igual que el “1° de mayo: Día Internacional de los trabajadores”, que conmemora el destino de los mártires de Chicago, todo comenzó con un desborde por el hastío en carne viva y la insurrección espontánea, luego viralizada. Por: Por Valentín Ibarra[*], para AIM.

Resistencia y lucha de la clase obrera y de los postergados del capitalismo.

La historia puede ilustrarnos con varios antecedentes de huelgas de mujeres, por lo que no podemos negar que hay un peso específico (político y social) en estas acciones, son luchas colectivas por la conquista de derechos laborales y sanitarios a los que hoy sumamos la bronca irrefrenable contra los femicidios impunes (presentados como “crímenes pasionales”) o la necesidad de colocar en la agenda pública temas (hasta ahora) marginales como el debate por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito o el reconocimiento como tal de las trabajadoras sexuales.

En 1908, alrededor de 20.000 trabajadoras textiles de Nueva York se declararon en huelga contra las jornadas laborales excesivas y en condiciones insalubres, sucesos que le dieron origen a esta fecha con el nombre de “Levantamiento de las 20.000” o “Huelga de las camiseras”, acción directa que duró 11 semanas. Un año más tarde las mujeres socialistas encabezaron el primer acto de lo que hoy conocemos como “Día Internacional de las mujeres”. En 1918 Barcelona tuvo su gran protesta de mujeres contra la pobreza, exigiendo al gobierno de la ciudad medidas contra la suba generalizada y desbocada de los precios en la canasta básica y el carbón. O las putas del puerto de San Julián en la provincia de Santa Cruz, que en febrero de 1922 se negaron a recibir como clientes a un grupo de soldados, que fusilaron obreros en el marco de la masacre que paso a la historia como “la Patagonia rebelde”.

Con tres claros ejemplos, vemos cómo la lucha del feminismo es una lucha de todos y para todos. Con el correr de los años se fueron incorporando proclamas y consignas conforme la evolución histórica del movimiento internacional de mujeres y a las necesidades coyunturales de cada época y región. En 1975 la huelga de mujeres en Islandia marcó un hito; la resistencia sangrante de las mujeres mejicanas que inspiró la consigna “Ni una menos” en Argentina, replicadas en todo el continente (2015, 2016 y previsiblemente en 2017) contra los femicidios. Y por último (hasta ahora) las multitudinarias protestas con que las mujeres “recibieron” a la flamante administración Trump, al grito de “no es mi presidente” o “no me representa”.

Activistas convocadas desde distintos espacios sociales, políticos y culturales llamaron a una masiva marcha mundial contra la violencia machista y por la conquista (y resguardo) de más y mejores condiciones de vida que incluyan a todas. Hoy, más de un siglo después de aquellos acontecimientos neoyorkinos, buscamos regresar a las raíces históricas de esta fecha por el pan y por las rosas, con un feminismo para el 99 por ciento, es decir más allá de las clases medias burguesas e ilustradas, un todo en el que quepan todas las posibilidades: afros, inmigrantes, trabajadoras sexuales, trans, queer. Aquellas que no representan el canon occidental de belleza. Todas.

En el marco del “Paro Internacional de Mujeres” a realizarse en más de 30 países, desde Polonia, Estados Unidos, Irlanda, Italia o Méjico, y se replican en latitudes más remotas, desde Corea del Sur hasta a nuestra calles, las mujeres junto a las voces de todos quienes nos alzamos contra la violencia ejercida sobre ellas, marchamos. Marchamos contra el femicidio, que sólo en nuestro país se cobra más de una víctima por día en lo que va del año, al parecer cada uno con más sadismo que el anterior. Marchamos contra la trata de personas con fines de esclavitud sexual o laboral, el proxenetismo, las muertes por causas evitables como el aborto clandestino, la precarización laboral y la discriminación misógina, homofóbica y racial tan en boga desde los chistes cotidianos de sobremesa hasta la justificación de la violación por parte de distintas disciplinas tales como ciertas corrientes del derecho (incluyendo la sentencia de los jueces), la medicina y la psicología, los pretendidos artistas rupturistas (como los dichos de Gustavo Cordera) o las confesiones religiosas opiáceas, en un escenario político internacional que sin dudas giró hacia su flanco más reaccionario y busca configurar el paradigma dominante de los años venideros.

La lucha que es siempre colectiva intenta derribar el discurso totalizante que a diario gana espacio, entronizando (aquí y allá) la idea de que los reclamos y conquistas deben ser individuales o “meritocráticos” (claro está, para debilitar toda acción que cuando no es colectiva, cuando no tiene caja de resonancia, es invisible).

En nuestro país, bajo la consigna “Por un feminismo no punitivista”, las putas organizadas y nucleadas en Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) convocan a marchar junto a ellas, ya que pese a la visibilización como nunca antes de la lucha por el reconocimiento de trabajadoras (prestadoras de servicios sexuales) libremente asumidas y en contra de la trata de personas, el rechazo y la resistencia de sendos espacios de poder y burocráticos traban cada intento de debate con argumentos vetustos y caprichosos. Ya vimos cómo en la ciudad de Paraná se intentó cancelar hace unas semanas la atención sanitaria de las meretrices en las inmediaciones de las zonas de trabajo, actividad que no obstante se desarrolló con normalidad a fuerza de resistencia, claramente por la presencia de las referentes locales y nacionales junto a algunos medios de comunicación. En este punto y como siempre, debemos hacer un alto y recordar que el ejercicio de la prostitución cuando es libre, autónomo y con el mutuo consentimiento entre personas adultas no constituye delito alguno, separándose radicalmente de toda forma de explotación ilegal.

Promover un pie de igualdad entre hombres y mujeres es accionar y apuntar los cañones hacia la visibilización del estado de violencia institucional en el que millares de mujeres de todo el globo viven diariamente, porque la violencia que se denuncia es doméstica, sexual y de mercado; es simbólica y física; la violencia se encarna también en otras miles de mujeres cooptadas por el discurso machista que juzgan al feminismo por su portada radical forjada al calor de los medios masivos de comunicación y no por la lectura de los sucesivos momentos históricos de los movimientos y sus conquistas que redituaron ganancias incontables no solo para ellas sino para todos. La violencia hacia las mujeres es inseparable de la intolerancia y el primitivismo, por eso es necesario forjar también masculinidades no violentas, no machistas que contribuyan a una verdadera y duradera libertad.

Marchamos por un mundo en el que podamos ser “socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.

* Valentín Ibarra, estudiante de la Licenciatura en Filosofía, Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).