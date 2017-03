Cinco cosas que no sabías de Ryan Gosling

Hay anécdotas de rodaje que muchas veces se fabrican con el objetivo de crear ciertos mitos. Sin embargo, no hay nada de artificial en las actividades que llevó a cabo Ryan Gosling en los rodajes de Diario de una pasión y Drive, dado que fueron confirmadas por el propio equipo de filmación. Para el aclamado drama romántico de Nick Cassavetes basado en la novela de Nicholas Sparks, Gosling construyó la mesa en la que su personaje (Noah Calhoun) y el de su ex pareja Rachel McAdams (“Allie” Hamilton) dan rienda suelta a sus deseos, aquella que simboliza el reencuentro de los enamorados.

Por otro lado, el director Nicolas Winding Refn aseguró que para su aclamado film Drive, Gosling armó el auto en el que se movía ese hombre sin nombre: “Ryan quería construir su propio auto, por lo cual el [Chevrolet] Malibu, el auto gris viejo que conduce, lo hizo él mismo. Lo desarmó y lo volvió a armar”, contó el realizador con el que Gosling volvió a formar dupla en Only God Forgives.

*2. Salvó a una periodista de un accidente de tránsito

Como si sus fanáticos necesitaran más motivos para idolatrarlo, en 2012 Gosling fue protagonista de un acto que podría ser calificado de heroico, aunque en realidad el actor hizo lo humanamente correcto. Laurie Penny, periodista británica de The Independent y The Guardian, viajó a Nueva York y, confundida por las diferencias en la circulación de los autos respecto a su país de origen, cruzó la calle sin prestar atención y casi fue atropellada por un taxi. Decimos “casi” porque el propio Gosling la agarró antes de que cruzara. La joven, sin salir de su asombro, narró su experiencia en Twitter.

“Literalmente, literalmente, me salvé de un auto gracias a Ryan Gosling; estaba cruzando la Quinta Avenida con una peluca rosa nueva y sin mirar hacia el lado correcto porque soy de Londres (…) Él no me dijo ‘Hey Girl’, pero sí me dijo “Hey, ¡cuidado!”, escribió Penny en la red social del pajarito en clara alusión al meme Hey Girl que lo tiene a Gosling como figura excluyente.

*3. El hombre que sabe cómo tatuarse

En sintonía con esa filosofía “hágalo usted mismo” que lo llevó a armar una mesa y un auto, Gosling también decidió que, al momento de querer hacerse un tatuaje, no era imperativo acudir a un profesional. El actor tiene su propio kit con el que se ha tatuado algunos diseños. ¿El problema? No todos quedaron tan bien como él hubiese querido. “Uno de ellos se suponía que tenía que ser la mano de un monstruo tirando un corazón, pero como usé ese kit personal me quedó con forma de cactus”, recordó el actor. Asimismo, se tatuó una mujer fantasma, un esqueleto y la portada de The Giving Tree, un libro infantil que solía leerle su madre.

Cuando en una entrevista con The Metro le preguntaron al actor por sus tatuajes, el actor confesó que, con excepción de aquel que le recuerda a su mamá, ninguno es tan fundamental en su vida: “Los tatuajes no deberían tener ninguna clase de significado porque en algún momento los vas a odiar, entonces que al menos puedan hacerte reír”, enfatizó.

*4. Podría haber sido un Backstreet Boy

Sí, hubo un momento en el que el doble nominado al Oscar podría haber formado parte de la boy band más exitosa. Sin embargo, el destino quiso que su carrera circule por otros sitios. En la época en la que integraba el famoso Mickey Mouse Club, Gosling vivía en el mismo complejo de departamentos que A.J. McLean, uno de los miembros del quinteto pop, por lo cual eventualmente fraternizaron mientras los Backstreet Boys se estaban formando.

Los rumores aseguran que Gosling fue más allá del mero deseo platónico de incursionar en la música – recordemos que actualmente conforma con su amigo Zach Shields el dueto rockero Dead Man’s Bones – y tomó la iniciativa de llamarlo a McLean para proponerle integrar el grupo. De más está decir que A.J. nunca le devolvió el llamado y que Ryan no pudo hacer nunca el clásico pasito de “As Long As You Love Me”. ¿Otro dato? En su infancia, Gosling fue muy amigo de Justin Timberlake- el ex frontman de la banda rival de los Backstreet Boys, N Sync -, dado que ambos participaban del mencionado Mickey Mouse Club.

*5. Un restaurante de sushi tiene un baño en su honor

Lo que se dice el sueño de todo fanático de Gosling. El restaurante de sushi Bang Bang – que también funciona como boliche – de San Diego, en una interesante incentiva para promocionarse a través de las redes, empapeló el baño de mujeres íntegramente con fotos del actor. La intención es que cada mujer que ingrese al mismo pueda sacarse una selfie en el lugar, subirla a Instagram, y de esta forma publicitar el espacio. La estrategia funcionó de manera inmediata y el objetivo de fomentar la publicación de imágenes se cumplió con creces dado que muy pocas concurrentes se resistieron a mostrar el original decorado del baño, cuya puerta está cubierta por la clásica foto promocional de Drive.

