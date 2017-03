Finalmente, Fillon será el candidato a presidente de la derecha francesa

En medio del escándalo de los empleos ficticios, el ex premier Juppé se negó a reemplazarlo, tal como exigía su partido.

Y finalmente ganó François Fillon, gracias al No de Alain Juppé. El obstinado ex primer ministro Republicano será el candidato presidencial definitivo en Francia, en un acto de salvataje. En otro dramático día y con la derecha francesa en la más profunda crisis, el Comité Político de Los Republicanos anunció que apoya “por unanimidad” su candidatura, a pesar de haber sido convocado por la justicia por los empleos ficticios para su mujer y sus hijos. Una posibilidad que ha conseguido luego de que el ex premier Juppé se negara a reemplazarlo como candidato en las actuales circunstancias, con su partido radicalizado y dividido, que favorece las posibilidades de un triunfo de la populista Marine Le Pen en las elecciones francesas.

“Es hora de que cada uno recupere la razón”, dijo Fillon ante el Comité, al atardecer de Paris, reunido en emergencia, según su comunicado. Excluyó toda posibilidad de Plan B y dijo que “solo” su candidatura es “legítima”, tras los ataques a la prensa y a los jueces. Tras un largo debate, los ex candidatos de la primaria aceptaron y prometieron unidad. La incógnita es cuáles serán sus reales apoyos y si la centrista UDI regresará a la alianza. Fillon ofreció un encuentro con Nicolas Sarkozy y Alain Juppe, que políticamente se detestan.

El Comité Republicano puso como condición el fin de las agresiones, los ataques de Fillon a la prensa, a la justicia, a las instituciones. La ex ministra Nathalie Kosciusko Morizet sintetizó la opción: la cuestión del candidato se había resuelto cuando Juppé “se autoexcluyó”. La decisión busca encarrilar una campaña electoral destruida, que puede afectar las instituciones y la elección presidencial en Francia. Pero Fillon, ¿podrá hacer campaña cuando lo silban e insultan en el terreno? ¿Cómo medirá en los sondeos tras esta telenovela?

El ex premier Juppé sorprendió al país al rechazar la posibilidad de reemplazar a Fillon como candidato presidencial. Criticó “su obstinación”, el “punto muerto” de su defensa y “el fracaso” de la derecha, en esta campaña electoral inédita. Pero este rechazo del gaullista social Juppé resucitó a Fillon, el thatcherista, como candidato, ante un Comité partidario atónito e incapaz de encarrilar una candidatura alternativa para las presidenciales de abril.

Horas después de que los sarkozistas pidieran a Fillon que “nombrara su sucesor”, el candidato presidencial elegido en las primarias argumentó que su masivo acto en Trocadero lo legitimaba. A pesar de que 300 elegidos, su jefe de campaña y su vocero lo habían abandonado. La resolución de este conflicto quedó en manos del ex presidente Sarkozy.

La crisis comenzó a acentuarse a la mañana, cuando el premier Juppé -su natural sucesor- decidió no venir a París y lanzó su dramático anuncio desde su alcaldía de Bordeaux. “De una vez por todas, yo no seré candidato”, dijo Juppé. Con voz grave y en una declaración de siete minutos, admitió que “yo no soy capaz de realizar la necesaria unidad alrededor de un proyecto federador”. “Jamás bajo la V República, una elección presidencial se presenta en una situación confusa como esta”, aseguró Juppé. “En cuanto a nosotros, ¡que desastre!”, deploró. “Yo no encarno la renovación”, dijo Juppé. “Esta aspiración parece más fuerte que la necesidad de experiencia”, advirtió. “Para mi es demasiado tarde. Yo agradezco a aquellos que, después de haber criticado vivamente mi línea y mi proyecto, encuentran en mí un recurso”, dijo.

Fuente: Clarín