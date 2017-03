Varones por la igualdad

“Los hombres nos tenemos que hacer cargo porque pertenecemos al género que está matando mujeres”. Con Sebastián Bello (60 años de edad, funcionario de la Universidad, divorciado, dos hijas y una nieta) y con Gonzalo Zuvela (43 años de edad, chofer de remise, casado, con dos hijas) nos encontramos para conversar en el Bar “Las Flores” (Br. España y Blanes). En este lugar, el 10 de febrero pasado, un grupo de amigos se reunió por primera vez, “conmovidos” por el asesinato de mujeres a manos de sus parejas y ex parejas, y entendieron que debían hacer algo, así nació “Varones por la Igualdad”.

Como ciudadanos “de a pie” nos golpean los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas.

-Sebastián Bello: Surge por la “situación de emergencia” que estamos viviendo, mujeres que son asesinadas por sus parejas o ex parejas. Un grupo de varones nos planteamos si nosotros por nuestra condición debíamos hacer algo. Somos varones que no respondemos a ninguna organización, ni política, ni religiosa, y lo que nos une es una responsabilidad. Lo primero que pensamos fue hacer una declaración, pero inmediatamente la transformamos en una reunión y rápidamente conformamos un movimiento que ya tiene repercusiones.

-Gonzalo Zuvela: A nosotros como ciudadanos “de a pie” nos golpea, nos “shockea” tantas muertes de mujeres y nos dispusimos a conversar el tema entre nosotros. Nos reunimos, surgen mil preguntas, pero lo más importante es que nos pusimos de acuerdo que “nos tenemos que hacer cargo”, porque pertenecemos al género que mata a sus parejas o ex parejas. Por más que seamos “ciudadanos de a pie” comunes y silvestres, nos tiene que conmover y es imposible no hacerse cargo. Hay muchos hombres que no están de acuerdo con nuestra concepción y de ver esta problemática de esta manera. No es un tema únicamente femenino, nos tenemos que hacer cargo los varones como parte de la sociedad.

-¿Quiénes integran el movimiento?

-Sebastián Bello: Somos hombres de todo “pelo y color”, algunos ya nos conocíamos y otros nos conocimos en la convocatoria. En este Bar (“Las Flores”) hicimos la primera reunión donde nos preguntamos que podíamos hacer y una segunda convocatoria fue en la Biblioteca Nacional. Esa segunda vez éramos cinco veces más de los que vinimos al primer encuentro. Todos con nuestra misma inquietud. A nosotros se sumaron personas públicas como el arquitecto Mariano Arana, el Dr. Hugo Rodríguez, Juan Raúl Ferreira, entre otros. La motivación era la misma en todos.

-¿Son casados tienen hijos?

Tener hijas mujeres te hace ver la situación de otra manera, es imposible no traer lo que está pasando a tu propia vida.

-Gonzalo Zuvela: Tengo dos hijas chicas, pero en el movimiento hay compañeros que no tienen hijos. Tener hijas mujeres te hace ver la situación de otra manera. Es imposible no traer lo que está pasando a tu vida, a tus afectos y te imaginas lo que puede ocurrir. Te dan ganas de decir “basta”.

-¿En tu caso?

-Sebastián Bello: También tengo hijas mujeres y una nieta. En la declaración lo decimos, nosotros hablamos de nuestras parejas, ex parejas, somos hijos, tenemos hermanas, compañeras de trabajo, estamos rodeados de mujeres.

-¿Ustedes como varones le hablan a la sociedad?

-Gonzalo Zuvela: Básicamente, nuestra primera idea es ser varones que le hablan a varones y como consecuencia le hablas a toda la sociedad. Lo fundamental es llevar el mensaje de que nos tenemos que hacer cargo, de que nos reconocemos como machistas y se lo decimos al resto de los hombres que no lo reconocen. Es fundamental reconocer que tenemos el machismo arraigado. Tengo 43 años por tanto, hace 43 años que soy machista. El tema es como dar el mensaje y como cambiar el día a día. Cada uno de nosotros si repasa su día a día, descubre que tuvo una actitud machista con su esposa, con su hija, con la vecina, es imposible darse cuenta en el momento.

-A su criterio, donde está el problema, ¿los hombres creen que su pareja o ex pareja es de su propiedad?

-Sebastián Bello: Nosotros representamos a un conjunto de personas, somos un colectivo “incipiente” con un crecimiento inesperado. A tu pregunta dos respuestas, hay una violencia intrínseca en la sociedad pero nosotros también estamos denunciando el Patriarcado. Denunciamos una forma de ver el vínculo hombre – mujer en el cual hay posesión del hombre sobre la mujer. Nosotros no hacemos afirmaciones categóricas, decimos que tenemos que revisarlo. Nosotros decimos “basta de muertes de mujeres” y “basta con esas prácticas”, porque en definitiva la muerte es un extremo. El problema está vinculado a una matriz social que está influida por el Patriarcado.

-¿Han recibido críticas, burlas por parte de hombres y también de mujeres?

Los hombres tenemos que ver qué lugar tenemos en el Patriarcado en la medida que tenemos una posición de poder.

-Gonzalo Zuvela: Nos pasaron ambas cosas. Me sorprendió lo rápido que se desparramó y los apoyos que obtuvimos de gente que entendió y tiene la misma sensibilidad que nosotros. En otros grupos a los que pertenezco, que mayoritariamente son de hombres, más de la mitad me dijeron: “déjate de jorobar con esto”, incluso rechazaron de plano la idea. Hay explicaciones de todo tipo de por qué rechazan la idea, entonces, tenemos un problema social enorme. Por eso no tenemos más remedio que levantar la mano, alzar la voz y tratar de convencer a la mayor cantidad posible de varones. Hay quienes me preguntaron ¿por qué “varones por la igualdad y no por la equidad”? Quizás yo también esté más de acuerdo con el término equidad más que igualdad, ahora muchos varones no, seamos lo más amplios posibles para poder pelear contra esto, principalmente los varones.

-El Patriarcado, el machismo es un problema de la sociedad en su conjunta no solo de varones.

-Sebastián Bello: Es un problema de la sociedad pero los varones tenemos que ver qué lugar tenemos en el Patriarcado, en la medida que tenemos una posición de poder.

-Ustedes dicen no hay soluciones mágicas ¿por dónde ir para cambiar?

Nuestra principal tarea es tratar de cambiar los “micromachismos”.

-Gonzalo Zuvela: Nosotros no tenemos la respuesta por donde debemos transitar, solo sabemos lo que nosotros queremos hacer, y es denunciar, y dar visibilidad entre los hombres principalmente, aunque también hay mujeres machistas. Esto es un problema social, pero nuestra tarea es hablar y tratar de cambiar los “micromachismos”. Hay que revisar nuestra conducta, modificar conductas de la vida cotidiana, actitudes que tenemos con nuestras hijas, con nuestras esposas.

-¿Saldrán al interior del país?

-Ya empezamos a salir. Se lanza en Colonia “Varones por la igualdad”, estamos comprometidos en ir a Tacuarembó, hubo una invitación en Maldonado, tenemos que tener la capacidad organizativa para responder a toda la demanda que surja.

-¿Cómo participarán del Paro Mundial de Mujeres del próximo 8 de marzo?

Nosotros participaremos de la marcha del 8 de marzo en apoyo a la lucha de las mujeres.

-Gonzalo Zuvela: Vamos a participar en acuerdo con las organizaciones feministas que son las convocantes, “les pediremos permiso” para conocer en qué lugar les parece que debemos participar. Las mujeres en este país hace más de 100 años que vienen peleando, nosotros no tenemos un mes, por tanto, nos pondremos en “un costado”. Estamos involucrados en la lucha de las mujeres por la igualdad.

-¿Les parece interesante que las mujeres paren, se retiren de los lugares como el trabajo, la casa, para que se valore lo que significa cuando no están?

-Sebastián Bello: Creo que es muy interesante, ojalá se sienta en el trabajo, en la casa o donde sea.

-¿Creen que sin el convencimiento de los hombres no es posible el cambio?

Los hombres no nos damos cuenta que somos machistas.

-Gonzalo Zuvela: Es que si no tenemos a la mitad de la humanidad convencida no es posible el cambio. La mitad de la humanidad son los hombres que ni siquiera se dan cuenta que son machistas. No sabemos, no nos educaron en el “no machismo”, no hay más remedio que pelear contra eso. Sin el compromiso de los varones, es imposible avanzar.

-¿No les pasó de hombres que se cruzan con ustedes y le dicen yo no soy machista, no me voy hacer cargo, no tengo porqué, no me metan en ese lugar?

Es necesario explicar lo que significa “hacernos cargo” como colectivo independientemente de nuestra vida privada.

-Sebastián Bello: Hace unos días, mi primo en el Estadio me dice: “no me voy hacer cargo de los violentos, de los barras bravas”. Entonces digo, se necesita explicar que significa hacernos cargo como colectivo independientemente de la vida privada de cada uno. Nos “hacemos cargo” como colectivo. La tarea que nos proponemos es“titánica” y lo primero es no quedarnos callados y después salir a cuestionar, y los primeros que nos cuestionamos somos nosotros. Queremos cuestionar nuestras “microprácticas cotidianas”.

-¿Serán los niños, los jóvenes de hoy los que tomen esta bandera?

-Gonzalo Zuvela: Es a lo que aspiramos. Lo que hoy estamos empezando, ojalá lo puedan ver nuestros hijos y nuestros nietos. El cambio no lo veremos nosotros. Hoy ves en los “gurises” actitudes que no teníamos nosotros. Ellos tienen acceso a un montón de información, a lo que hay que sumarle la lucha constante de las mujeres de hace más de 100 años, en determinado momento empieza a dar frutos. Hago votos para que nuestros hijos y nuestros nietos lo vean.

-Sebastián Bello: Una periodista de Radio Uruguay (Silvia Tron 90 años) me decía “quizás una cosa que hagan ustedes vale por diez de lo que hagamos nosotras”.

-¿El maestro Miguel Soler adhirió al movimiento?

-Sebastián Bello: Miguel Soler está de acuerdo con nuestra plataforma y para nosotros tiene muchísimo valor una adhesión de este tipo.

Declaración constituyente de “Varones por la igualdad”

“El poder de cuestionar es la base de todo progreso humano”, Indira Gandhi.

Reunidos en la Biblioteca Nacional del Uruguay, decimos:

1) Somos parte de los varones uruguayos, ni mejores ni peores. Conmovidos, hemos decidido actuar para ayudar a frenar el daño físico, moral y afectivo sistemático que nuestras prácticas sociales provocan en las mujeres: nuestras parejas, hijas, hermanas, madres, amigas y compañeras de trabajo.

2) Somos parte fundamental del problema y tenemos que serlo de la solución. No habrá igualdad de género ni erradicaremos la violencia hacia las mujeres y las niñas si no tomamos medidas comprometidas, especialmente de carácter cultural además de las que correspondan en el plano jurídico. Sin un cambio en las prácticas machistas no habrá soluciones reales al drama cotidiano que vivimos. Como varones nos hacemos cargo de lo que nos corresponde.

3) Esta iniciativa no tiene color partidario, ni religioso. Pero recoge el espíritu de la Declaración Universal de DDHH de la ONU de 1948 y sus sucesivas ampliaciones, que para nosotros es, también, un mandato. Aquella establece:

Artículo 1.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

4) No tenemos las respuestas elaboradas ni creemos que haya una solución única y mágica. Recién damos este paso de constituirnos como movimiento para, en lo inmediato, ayudar a frenar los asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas y la violencia directa contra ellas.

En lo mediato, queremos aportar a este cambio revolucionario en la vida nacional, transformando al Uruguay en un país donde ser varón implique no ser machista. Y asumiendo el objetivo planteado por ONU para el 2030, consensuado por todos los países del mundo, incluido el nuestro:

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

5) Reconocemos y valoramos la lucha que las mujeres vienen desarrollando históricamente por sus derechos sociales, políticos y económicos. No venimos a salvarlas sino, en todo caso, a salvarnos con ellas; no somos quienes para enseñarles cómo se hace sino que pretendemos ensayar una práctica social desde la masculinidad que destierre todo signo de violencia y dominación. Queremos y debemos ser remo y no ancla en este viaje emancipador con y para toda la sociedad.

6) Los varones no somos necesariamente asesinos pero la violencia está en nosotros como colectivo; los feminicidios muestran la peor cara que no se puede ocultar y queremos decir ¡basta! Educarnos en la igualdad, en el amor y respeto a las mujeres a lo largo de toda la vida, es la tarea que nos reúne.

Cabe asimismo al sistema educativo en todos los niveles cultivar una visión igualitaria en toda su extensión, cuestionadora de estereotipos discriminadores, fundada en el diálogo y el respeto para dirimir las controversias, con un profundo sentido de fraternidad y paz.

En cada familia, en cada trabajo, en cada ámbito de la sociedad donde los hombres juguemos un papel relevante, más obligación tenemos de cambiar los patrones sociales que estigmatizan y violentan a las mujeres.

Es tarea del conjunto, pero sin nosotros no va a cambiar una práctica secular que ya no tiene cabida en el siglo XXI.

Montevideo, 23 de febrero de 2017.

Varones por la igualdad. Nos hacemos cargo.

Fuente: Diario La República, Montevideo