La vida de las mujeres

En estas nuevas circunstancias históricas, en que con una huelga general internacionalista la efeméride del 8 de marzo retoma de alguna manera la voluntad de pelea a escala planetaria, que le quiso dar la Internacional de Mujeres Socialistas, al tiempo que constituyó ese día como un día de lucha y de memoria de las mujeres trabajadoras incendiadas por el capitalismo, es oportuno reflexionar sobre lo que se dice y convoca. Por Gustavo Lambruschini, para AIM.

No les deseo [a las mujeres] tener poder sobre los varones,

sino sobre sí mismas.

Mary Wollstonecraft

¿Es posible hallar una distinción -o al menos un matiz- entre dos consignas generalmente usadas como equivalentes en las protestas y expresiones de desobediencia civil y de resistencia a la opresión feministas, a saber, (1) vivas las queremos y (2) las queremos vivas[1]? La posible distinción pasa por la cuestión de la “vida”, esa para la cual están furiosamente ciegos -por el fanatismo y la irracionalidad-, las mafias religiosas y supersticiosas enquistadas en el Estado güelfo y en la sociedad civil ignara, y esos autodenominados “defensores de la vida” (en rigor de verdad, defensores del patriarcado y cómplices de las muertes de mujeres).

Un análisis lingüístico conjetural podría orientar la discusión. En castellano la palabra “vida” es un concepto semánticamente ambiguo. El griego, en cambio, tiene al menos dos palabras que establecen una distinción sumamente elocuente, no sólo para las discusiones de esas disciplinas así llamadas Biopolítica y Bioética (que mucho tienen que decir sobre este asunto), sino sustantivamente para la Crítica o la Filosofía Práctica en general (sc. la Ética, la Filosofía Política y la Filosofía del Derecho).

Por una parte, la palabra zoé se refiere en general a la vida en el sentido material, biológico, si se quiere zoológico, al ser o estar vivo, al ser un zôon o un animal o ser-vivo, al sobrevivir y mantenerse con vida y no estar muerto o ser inanimado; con esta “vida” se encuentra vinculado el trabajo social, no sólo como el mecanismo adaptativo de la especie homo, sino la maldición de la servidumbre doméstica y del trabajo asalariado.

Por otra parte, la palabra bíos se refiere a la vida biográfica, a la vida ética, moral, pública y política, a aquello que hace que la vida no sea un simple episodio biológico o zoológico o “familiar” (gestarse, alimentarse, reproducirse y morir), sino un acontecimiento ético, por el que es deseable y es más preferible vivir que estar muerto; en síntesis, lo que adorna y exalta la vida meramente biológica y la transforma en propiamente humana en el sentido de que adquiere virtud y dignidad humanas. Como es de público conocimiento, los “defensores de la vida” con su cruel misoginia, misantropía y sus vengativas ilusiones trasmundistas ignoran inmoralmente esta distinción.

En general, la responsabilidad de la violencia estructural y sistémica contra las mujeres, i. e., su cosificación o reificación -esa que en última instancia les niega la humanidad o “título de hombre”-, es producto tradicional del patriarcado como una antiquísima relación social neolítica aún hoy inmoralmente supérstite incluso en la Modernidad. Sólo el patriarcado como relación social, i. e., la cosificación de las mujeres, puede explicar y volver comprensible ese tipo específico de homicidio, ese crimen específico, que es el femicidio. Como es sabido, el patriarcado considera a las mujeres bienes de cambio y bienes de uso, cosas que son utilizadas y usadas, en última instancia, parte del patrimonio familiar de un varón propietario. La institución fundamental del patriarcado es la “familia”: el “déspota” (o padre de familia), el pater familiae, es la cabeza de la institución patrimonial de la “familia”, i. e., la comunidad de los fámulos y fámulas. No debe sorprender que la socialización en el patriarcado, llevado a su extremo y a su límite, habilite hasta el homicidio mismo, tal como en otras épocas fue legal y legítimo que el “padre” tuviera derecho de vida y muerte, aun sin el pretexto del adulterio. Así no debe sorprender tampoco que la inmensa mayoría de los femicidios se perpetren en el círculo de la familia o lo que opera como su equivalente funcional. Dicho en los términos arriba expuestos, la zoé, la nuda vida de las mujeres, estaba entre los “derechos patrimoniales” del propietario del cuerpo femenino, y la muerte no era percibida ni siquiera como un abuso de la propiedad privada (Cf. oikonomía). Cuando las multitudinarias manifestaciones feministas se movilizan con las consignas ni una menos y vivas las queremos, como desobedientes civiles y aun como resistentes a la opresión, lo hacen motivadas en defensa de esta vida elemental, física y material, y en contradicción con aquellos que creen poseer el derecho de castigar a sus mujeres como objetos de su propiedad y de su posesión, ya sea prendiéndoles fuego como en la Argentina o echándoles ácido en la cara como en la India o las lapidaciones religiosas.

Añádase a esto la cuestión pendiente del “trabajo femenino” (se calcula que el “trabajo no remunerado” por el capital representa el 20 por ciento del PBI), sobre el que la teoría de la acción de Hannah Arendt -leída en claves de los Estudios de Género- puede echar otra luz. En eso que ingenuamente se llama “trabajo”, Hannah Arendt distingue con lucidez dos tipos de acción: por un lado, el “trabajo” estrictamente dicho, y por otro, la “labor”. El uno tiene “fin” (no sólo teleológico sino temporal) en la poíesis (o artefacto) de un nuevo objeto, ya útil, ya bello, que es el resultado de la “acción de las manos” (la transformación teleológica de lo natural). La otra, la “labor” -no ya de las manos humanas, sino del “cuerpo”- es aquello efímero y repetitivo que no tiene fin, un tedioso y monótono eterno retorno circular cotidiano de lo mismo, que es lo que se necesita hacer para mantener vivo, i. e., con vida (zoé), al cuerpo biológico. Con el nombre de “acción”, esa que se realiza con “las palabras” y es la que le da el carácter formal a la “política”, Arendt completa su tipología de actividades. No se necesita mucha lucidez para advertir qué tipo de actividad distribuye a cada quien la socialización humana en términos “familiares” del género.

Ahora bien, la vida propiamente humana, i. e., no como algo puramente biológico, la vida como valor moral, la dignidad de vivir, v. g., el concepto de “vida” que subyace a la consigna republicana revolucionaria de liberté, égalité, fraternité ou la mort, añade a la mera zoé los caracteres formales del bíos, de los cuales se viene ocupando racionalmente y desde hace siglos la Ética y en general la Filosofía Práctica. Hay que destacar que son hechos históricos, políticos y morales conocidos, que por la obligación de los principios o por los imperativos éticos del bíos, se puede y aun se debe sacrificar la vida en el sentido de la zoé: se muere y aun se debe morir por un principio moral, ético o político.

En la Modernidad temprana, más concretamente durante el Renacimiento, se comenzó a elaborar el concepto revolucionario de “dignidad humana”, que hoy se halla naturalizado gracias al triunfo del liberalismo político de la Revolución burguesa, pero que entonces era absolutamente contraintuitivo: la dignidad era un privilegio feudal exclusivo de los dignatarios y no el derecho universal de todo hombre (sc. en el sentido de todo varón). Entonces se determinó la dignidad humana en la Libertad, en la evidencia de que la Libertad es la primera determinación del Espíritu, la nota esencial del ser-humano. A la trabajosa elaboración histórica de este concepto, le subyacen las luchas cruentas (ambiguas para las mujeres) de la Revolución burguesa: los hombres, o mejor, los varones, a diferencia del esclavismo y la servidumbre feudal, se vuelven “propietarios” de sus cuerpos, de sus capacidades y de sus habilidades. En ese contexto heroico se elabora el concepto de Libertad que sintéticamente se podría resumir en (1) la libertad de no impedimento; (2) la libertad como autonomía; (3) en fin, la libertad como independencia, como no tener un amo, un señor o un patrón, del que se depende material o moralmente. Esta libertad se determina en el rechazo de toda tutela y en la asunción de la autonomía para pensar, querer, sentir, hablar y actuar con libertad. Más aún: sólo es auténticamente libre el que está dispuesto a morir y a matar por el valor supremo de la Libertad. En gran medida esta Idea de Libertad se encuentra pendiente de una efectiva realización histórica, pero de una manera completamente escandalosa, le viene siendo negada y retaceada por el patriarcado a las mujeres, que se empeña en continuar considerándolas y tratándolas como cosas. En general, las mujeres no son libres, no tienen dignidad humana, no se les reconoce la dignidad de seres-humanos. Este hecho inmoral tiene como principales responsables a las instituciones misóginas de la “familia”, el Estado y todas las religiones históricas que lo extorsionan y que son también todas ellas patriarcales.

Sin embargo, mucho antes de que la Libertad se volviera el valor ético y político supremo, v. g., el grito ‘sagrado’ que debe ser oído por los mortales como dice el Himno Nacional, las reflexiones éticas y filosófico-políticas acerca del bíos habían adquirido un refinamiento y una sutileza, de ninguna manera contradictoria con el Ideal de la Libertad, que no debe ser dejado a un lado, cuando se discute acerca de “la vida de las mujeres”, sobre todo porque cosificadas por el patriarcado, en general no eran tenidas en cuenta por dichas reflexiones. Sinópticamente: la cuestión y la discusión de la Ética premoderna se centraban en el vivir bien y bellamente, en la vida buena y bella, en la “virtud o la excelencia vital”, i. e., en la “felicidad” (eudaimonía). Nuevamente, de manera general y sintética, tales valores éticos se buscaban y se los hallaba en el “ideal político de la vida” (bíos politikós) y/o en el “ideal de una vida dedicada al conocimiento y la sabiduría” (bíos theoretikós): dos actividades, dos prácticas sociales, que les fueron sistemáticamente negadas a las mujeres por el hecho empírico de ser mujeres hasta bien entrado el siglo pasado y relativamente hasta hoy.

En síntesis, a las mujeres se les ha negado no sólo el ejercicio y la realización de la Libertad, sino el ejercicio y la práctica de la “felicidad”. Insistamos: la responsabilidad es de instituciones inmorales, a saber, las religiones (v. g., el judaísmo, el cristianismo y el islamismo), el Estado (v. g., la policía y el Poder Judicial, etc.) y la “familia” entendida como la institución fundamental del patriarcado.

Así pues, la consigna las queremos vivas, interpretada según una concepción de la vida en términos de bíos -y no restringidamente en términos de zoé- implicaría la adopción de un programa mucho más amplio y profundo para la voluntad moral y política de las luchas feministas. Cuando se escucha la consigna vivas las queremos la memoria suele evocar la rebeldía y la indignación de la consigna del movimiento antisistémico de liberación de los Derechos Humanos, aparición con vida. Así pues, quizá la consigna las queremos vivas no sería totalmente equivalente a la de vivas las queremos; quizá implicaría el reclamo y la reivindicación de la Libertad y la “felicidad” o la “virtud” que hace buena y bella (kalokagathós) la mera vida física. Así pues, las queremos vivas podría estar refiriendo a la voluntad política y moral revolucionaria de emancipación y de liberación, a la voluntad de quererlas no sólo vivas, sino libres, dignas, felices, viviendo bien y bellamente.

* Gustavo Lambruschini, titular de las cátedras de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, en la carrera de Filosofía de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

[1] Según un análisis simplísimo se advierte un hipérbaton y que “las” es un pronombre.