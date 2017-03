Denuncian deuda de más de 5 millones con Caja Municipal

Concejales del bloque Cambiemos de la municipalidad de Villa Paranacito denunciaron que se arrastra una deuda de más de 5 millones de pesos en aportes a la Caja de Jubilaciones Municipal. En septiembre del año pasado se firmó un convenio de pago estableciendo una cuota de 115 mil pesos por mes, que afirman, tampoco se ha cumplido. La edila Carolina Konecny, afirmó a AIM que “desde nuestro punto de vista, lo que hace el municipio es usar la Caja como financiera. Se queda con los aportes patronales y con eso hace obras o cubre otros gastos”.

La municipalidad de Villa Paranacito atraviesa un difícil momento económico, según expresó el mismo intendente Gabriel García en la ordenanza que hizo llegar al Concejo Deliberante el 14 de septiembre de 2016 para ratificar un nuevo convenio de pago con la Caja de Jubilaciones municipal. En el texto se expresó que “la situación financiera no es la más alentadora, está muy difícil encararlo y hay que ser prudente en el manejo de los gastos”. También se reconoció allí una deuda consolidada con la entidad de 5.571.624, 31 pesos y se establece un plan de pago de 120 cuotas mensuales (10 años) de 115.163,74 pesos iniciales, con un interés anual del 22 por ciento.

Según el bloque de concejales de Cambiemos de la localidad, se trata de extender en el tiempo los mecanismos que se vienen utilizando desde anteriores administraciones. La concejal Carolina Konecny, expresó : “Lo que se hizo en el Concejo Deliberante fue ratificar un nuevo convenio. Anteriormente, en la intendencia de Carmen Toller se había firmado otros convenios de pago porque se estaban debiendo cuotas, y el gobierno de García (Gabriel) empezó ya sin pagar los aportes a la caja. Hicieron uno nuevo y al día de hoy ya no están abonando las cuotas”.

Los concejales tienen una opinión formada de cómo se contrajo la deuda y se llegó a la situación de que una municipalidad que tiene como presupuesto total para este año la cifra de 44.084.118,78 pesos, deba más de 5 millones a su Caja de Jubilaciones. “Lo que hace el gobierno municipal, desde nuestro punto de vista, es usar la caja como financiera. Se queda con los aportes patronales y con eso hace obras, cubre otros gastos”, explicó y continuó: “Además, si por ejemplo un empleado sacó un crédito en la caja, les retienen el pago de la cuota, pero ese dinero no vuelve a la caja. Es decir que no están recibiendo la plata que el empleado tiene que devolver”.

La dirección de la Caja de Jubilaciones de Villa Paranacito está compuesta por empleados, un representante del Ejecutivo y dos concejales, uno de cada bloque (Cambiemos y FPV). “Lo que nosotros vimos en las reuniones a las que asistimos, es un interés muy limitado de los empleados en general y desinformación. En algún momento la ex intendenta, Carmen Toller, decía que prefería darle unos pesos más a los empleados que pagar lo que debían. Y estaban embargando su futuro”.

Sobre la situación de la Caja de Jubilaciones la edil destacó: “Hoy sobreviven porque la caja tiene pocos jubilados. En algunos años vamos a tener varios más, porque hay personas que ya tienen los 30 años de servicio. Cuando empiece a haber más jubilados se va a entender que está desfinanciada. Ellos invirtieron en propiedades, tienen departamentos, terrenos, pero no reciben los aportes”.

“Alguna vez se planteó pasar la caja municipal a la provincia, pero es muy delicado, porque las propiedades y otras inversiones van a pasar también al ámbito provincial y hoy son de los empleados”, enfatiza. “Si esos cinco millones se pagaran pueden hacer otras inversiones. Tienen un muy buen terreno que estuvieron considerando transformar en una especie de complejo turístico, cosa que además daría trabajo a otra gente en Villa Paranacito”.

Sobre la política que asumió el gobierno del intendente Gabriel García, expresó: “En algún momento se dijo que se iban a poner al día pero no se hizo, porque no sólo no se paga la cuota, sino tampoco regularmente los aportes mes a mes, por lo que se hace cada vez más grande. Cuando ratificamos el convenio entendimos que al hacer esas cuotas, que eran de 115 por mes, a propuesta de ellos, era algo que podían pagar y resulta que no alcanzó”.

“Termina siendo el banco de la municipalidad. Lo que nosotros creemos es que con toda la ayuda que se nos ha dado, todos los ATN que han entrado, que eran para cubrir desequilibrios económicos, se hubiera podido pagar. Está claro que no es la única deuda que tiene la municipalidad, pero es la más delicada”. Villa Paranacito cerró el ejercicio en 2016 con 57.559.077,58 pesos de los cuales, 10.500.000 fueron aportes del tesoro nacional (ATN).

En la discusión del presupuesto de este año, los concejales advirtieron que la cuota que la municipalidad debía abonar a la Caja de Jubilaciones no figuraba: “cuando aprobamos ese presupuesto para 2017, que fue muy discutido, no se consideraba en la parte de deuda el pago de la cuota de 115 mil por mes. Es decir que proyectaban sabiendo que no lo iban a pagar”.

El pago de la deuda y el equilibrio en las finanzas

La concejal Carolina Konecny se pone en la piel de todo el bloque al expresar su opinión de los pasos que habría que dar para salir de esta situación: “Nosotros no pretendemos, sabiendo cómo está la municipalidad que, por ejemplo, se corte o embargue la coparticipación para pagar la deuda. Lo que pedimos es que se cumplan los convenios que suscribieron”.

“Es un tema delicado porque están los trabajadores de por medio. Creemos que se han manejado recursos para pagar el convenio. Y poniéndonos del lado de los trabajadores, la idea es buscar un poco de equidad y que la cosa funcione para todos igual. Concretamente no están cumpliendo con su obligación con el empleado y se está usando esa plata para financiar el municipio”.

Además, manifestó su preocupación, “el día de mañana cuando estén todos jubilados, no sabemos cómo van a hacer”.

De la Redacción de AIM.