Lo tuyo y lo mío

Un célebre discurso de Don Quijote ante un grupo de cabreros, después de mirar fijamente un puñado de bellotas, se refiere a la edad de oro, caracterizada ante todo por no conocer la idea de propiedad, la diferencia entre tuyo y mío.

“Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío.

Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes: a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían.

En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo.(…)

Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre; que ella sin ser forzada ofrecía, por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. (…) No había la fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué juzgar ni quién fuese juzgado.

Y agora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta; porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. Para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos.”

Este relato mítico, legendario, fabuloso o como se lo quiera llamar desde nuestra perspectiva moderna, nunca dejó de fascinar a la humanidad desde que ya no vive en la edad de oro, o desde siempre si es cierto que nunca vivió en ella. Incluso doctrinas actuales, presentadas como “científicas” para hacerlas aceptables, ponen la edad de oro al final y buscan los medios de cambiar el mundo, de transformar la vida de modo que vuelva a ser insignificante la distancia entre “tuyo” y “mío”.

Los teóricos liberales insisten en cambio en que la propiedad privada siempre ha existido en la esfera individual, lo que no parece sencillo de aceptar si consideramos que la misma idea de individuo es relativamente reciente y poco valorada donde se vive en comunidad y no en soledad o en aislamiento impuesto por el individualismo.

La primera víctima de la consolidación de la idea de propiedad privada, que no parece ser innata ni original ni estar grabada en la naturaleza humana, es la tierra, porque la idea se afirmó cuando se produjo la revolución agrícola en el neolítico.

Como la tierra, si era objeto de propiedad lo era de la comunidad, ese habría sido su origen y solo después pasó a ser privada, individual.

La explicación es que el trabajo del grupo produjo excedentes, que fueron guardados como propios, en el principio por todos pero luego por especialistas que pasaron a tener una consideración especial como custodios de la riqueza colectiva, y fueron alimentados y vestidos por el resto.

Sería entonces el excedente, lo no necesario para el consumo inmediato, que no se debía pasar sin demora de la mano a la boca, el que abrió camino a la propiedad privada, al individualismo, a las clases sociales, al gobierno y más adelante, al despotismo y los abusos de todo tipo.

Después de largas idas y venidas, en Europa aislada de sus centros de provisión y comercio por la expansión árabe, que le cortó los caminos comerciales al oriente, la única forma de propiedad fue la tierra durante el feudalismo, que en estado de pureza no conocía el dinero.

Cuando comenzaron a aflojarse los lazos feudales, junto a la propiedad de la tierra y el derecho señorial se afirmó la propiedad individual, al principio mucho menos importante, al punto que no merecía regulaciones ni normas sobre la herencia.

Todo cambió radicalmente para acercarse al mundo actual con la revolución industrial, el abandono de la agricultura y la aparición de la especulación con bonos y acciones.

El cambio de manos de la propiedad alcanzó también a la tierra, que pudo comprarse y venderse una vez perdida la posición excepcional que mantuvo casi durante un milenio.

En medio de esta evolución lenta, llena de contramarchas y muy cargada de elementos ideológicos que consagraban con un halo de santidad las relaciones sociales, nunca aquella edad de oro que menciona Cervantes en el Quijote dejó de estar presente en los anhelos más profundos e irrenunciables de la humanidad y tuvo de tanto en tanto eclosiones que hicieron época, algunas sangrientas, otras desesperadas, otras esperanzadas.

En la Edad Media europea, sobre todo después del año 1000, proliferaron movimientos populares, a veces multitudinarios, poco atentos a la pureza teológica, pero muy inclinados a la denuncia áspera y a la acción violenta. Como entonces todo debía tomar forma religiosa y nada se concebía fuera de los dogmas cristianos, la interpretación de la predicación de Jesús en un sentido popular más de una vez hizo temblar a la jerarquía católica.

Los movimientos “heréticos”, según las etiquetas que el clero se apresuraba a pegarles, se basaban en que Jesús había predicado para los pobres. Los ricos eran sus enemigos, y actuaban en consecuencia, poniendo el riesgo los cimientos económicos de la iglesia y su autoridad como jefa de una dictadura espiritual indiscutible, protectora justamente de la estructura jerárquica que consagraba la riqueza.

En la Divina Comedia, Mahoma, con el cuerpo abierto en canal de la garganta hasta el ano, mostrando los órganos internos, dirige a Dante en el infierno una recomendación para Fray Dulcino de Novara. Al ver con sorpresa que Dante estaba vivo en el reino de los muertos condenados, porque arrojaba sombra, le recomienda: “pues di a Fray Dulcino, tú, que en breve vas a ver de nuevo el sol, que se provea, si no quiere seguirme presto, de bastantes alimentos a fin de que el asedio y la nieve no dé a los novareses la victoria, que de otra manera no será fácil vencerle”.

Como en ese momento Dulcino ya había sido vencido, no se trata de una profecía, sino de un hecho pasado presentado a manera de vaticinio.

Fray Dulcino, nacido posiblemente en Novara en 1250, se llamaba Davide Tonielli. Fue un reformador puro, que hoy el poder llamaría “extremista” por su rebelión total contra el sistema.

Con sus seguidores, que quizá llegaron a ser 10.000, arrasaron con todo lo que se oponía a su paso, sin detenerse ante el crimen. Ha sido considerado un antecedente de los anarquistas de fines del siglo XIX y principios del XX y también de los socialistas.

Los “dulcinianos” condenaron a la Iglesia por sus riquezas. Predicaron la pobreza como signo de cristianismo verdadero y practicaron la comunidad de bienes y la total libertad sexual de hombres y mujeres.

Se oponían al feudalismo en busca de una sociedad igualitaria basada en la comunidad de bienes, la igualdad de los sexos y la liberación del hombre de toda atadura y restricción.

Vivían en comunidad de bienes y de mujeres y practicaban el sexo como un acto supremo de caridad. El aspecto revolucionario, que a diferencia de los hippies iba más allá del testimonio, era la exigencia de no limitar a ellos mismos la pobreza, sino exigirla a todos. Eso los llevó a crímenes y actos de violencia que hicieron muy fácil al poder eclesiástico condenarlos, combatirlos y exterminarlos.

Umberto Eco, en “El nombre de la rosa” muestra un monasterio donde hay un monje acusado de haber sido dulciniano.

El fraile Remigio da Varagine, da ante el franciscano inglés Guillermo de Baskervile, llamado al monasterio de Sankt Gall para esclarecer algunas muertes misteriosas:

“Quemamos y saqueamos porque habíamos elegido la pobreza como ley universal y teníamos derecho a apropiarnos de las riquezas ilegítimas de los demás”

“Matábamos y robábamos para purificar a los impuros”

“Quizás estábamos poseídos por un deseo inmoderado de justicia”

“Queríamos un mundo mejor, de paz y afabilidad y la felicidad para todos”.

“¿Por qué nos reprocháis la poca sangre que debimos derramar para imponer el reino de la justicia y la felicidad?”

“Había que acelerar la marcha de los acontecimientos”

Guillermo de Baskerville reconoce ante su discípulo Adso de Melk: “La pureza siempre me da miedo”. ¿Por qué? “Por la prisa”. Es decir: la necesidad de apurar la llegada del reino de felicidad esperado, la idolatría del futuro.

Los dulcinistas fueron los Robin Robin Hood de su época, que robaban a los ricos para dar a los pobres

Dulcino, Davide Tornielli, era hijo ilegítimo de un cura según la Inquisición. Otra versión lo considera hijo de una familia rica, que desde joven entró en la iglesia. Fue condenado por un robo y huyó para unirse a la secta de Gerardo Sagarelli, caracterizado como un mendigo loco y sodomita.

Cuando Segarelli murió, Dulcino se convirtió en jefe de la secta de los Hermanos Apostólicos. Cuando la secta había crecido mucho, el antipapa Clemente V envió desde Aviñón un cruzada contra ella.

Dulcino y sus hombres acumularon provisiones mediante pillajes y se refugiaron cerca de Biella. Allí los atacó el frío y el hambre hasta la derrota en 1307. Todos fueron pasados por las armas, menos Dulcino, su compañera Margherita y su lugarteniente Longino di Bérgamo, que fueron enjuiciados por la Inquisición.

Margherita fue crucificada y descuartizada en presencia de Dulcino y luego éste siguió el mismo camino. Los pocos que consiguieron huir murieron de frío en los Alpes, otros quemados por la Inquisición o bajo torturas.

De la Redacción de AIM