Personas tóxicas: Mejor prevenir que curar

Las neurociencias dicen que la gente “tóxica” existe y que se encarna en quienes perturban el bienestar ajeno y vampirizan al semejante. Y endilgan a fallas químicas la irrigación de esa toxicidad. “Sus conductas se traducen en patologías, y la coexistencia con ellos resulta casi imposible, ya que constantemente marcan lo que hacemos mal o no podemos hacer. Aprender a ver estas personalidades es aprender a respetar y valorar los tiempos propios”, afirmó a AIM la licenciada en Psicología Eliana Humhofe.

Los ejemplos son claros: está la persona que destila un odio visceral y se regodea con la humillación del otro, la que avasalla al semejante, la que busca manipular con mentiras, la que agrede innecesariamente y desvaloriza al otro para sentirse bien, la que daña con intención y nunca propone una reparación, la que incomoda con sus actitudes, la envidiosa de todolo ajeno y la que urde los problemas para acercar sus soluciones. Si tenés cerca a alguien así, mejor aléjate rápido.

En diálogo con esta Agencia, Humhofe explicó que a veces, “encontramos en nuestra vida personas que bloquean nuestro deseo de cambio, poniendo trabas a lo que queremos lograr, sea desde las frases negativas como ¿para qué vas a hacer eso?; no vas a poder, seguro no te sale; si no cambias (a mi gusto) te vas; hasta acciones que emprenden para que no avancemos, algunas obvias, otras más sutiles. Comprar alimentos que no debemos comer, frustrar planes o cosas que sí queríamos hacer, llegar tarde, o no avisarnos de algo, sólo por citar algunos ejemplos”.

Relaciones tóxicas

La realidad es que las personas tóxicas constantemente marcan lo que hacemos mal o no podemos hacer, pero nunca destacan lo que sí hacemos bien.

La psicóloga afirmó que, en general, hay relaciones tóxicas, donde la otra persona no tolera que estemos bien, es decir, quieren que “seamos miserables juntos”.

La profesional destacó que esas personas “quieren mantener el sistema (relacional) como está, ejerciendo el poder sobre el otro, porque obtienen algún beneficio, por lo que siempre el problema es nuestro y nosotros tenemos la culpa”.

Las personas tóxicas demandan de nosotros tiempos y espacios, a costa de nuestra salud y felicidad. “Exigen que respondamos a sus pedidos, utilizan la manipulación o la amenaza para lograr su cometido. No nos tienen ninguna consideración, ya que para estas personas lo de ellos es lo primero y más importante, y lo nuestros no existe en sus consideraciones. Son sumamente narcisistas. Es decir, primero yo, segundo yo, tercero yo”.

Grandes diferencias

La psicóloga aseguró que existe una diferencia muy grande entre pedir y demandar algo. “Pedir implica respeto por el otro, incluye la posibilidad de decir que no. Demandar en cambio, es exigir, implica que el otro debe responder, es ubicarme en un lugar superior, donde no hay posibilidad de decir que no sin una consecuencia. Aquí no hay respeto mutuo”.

Mejor observar antes de avanzar

Aprender a ver estas personalidades es aprender a respetar y valorar los tiempos propios. “Saber que mi tiempo vale y elegir con quien quiero compartirlo es quererme lo suficiente para rodearme de personas que me den cariño, me respeten y me acompañen en lo que quiera emprender”.

De la Redacción de AIM.