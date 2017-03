Gualeguaychú con dos frentes en el kirchnerismo

La visita de Gustavo Bordet a Gualeguaychú el pasado jueves, puso a andar una serie de trascendidos sobre las distintas posiciones en cuanto a qué nombres deberían representar a Gualeguaychú en la boleta del Frente para la Victoria (FpV) de las elecciones legislativas nacionales.

El nombre que impulsaría el intendente Martín Piaggio para integrar la lista de candidatos a diputados nacionales es el de la concejal del FpV Mariana Farfán. Este nombre sería el que cristalizaría los deseos de “fortalecer vínculos” y de “participación” que Piaggio habría expresado en su discurso de apertura durante la reunión conjunta de miembros de los gabinetes local y provincial.

Casi en paralelo a estas palabras, en declaraciones periodísticas brindadas al móvil de Radio Nacional, el diputado provincial Juan José Bahillo manifestó: “Si me piden que sea candidato voy a estar”.

El ruido fue cobrando intensidad, y en medio de las reuniones y los trascendidos, sonó la bocina que anuncia la largada de la carrera hacia las legislativas de este año; así comienzan a sucederse los encuentros entre los diferentes sectores, con un Peronismo provincial que busca llegar a una lista de consenso que, hasta el momento, ni siquiera descarta la participación del ex gobernador Busti.

“Tengo una excelente relación con el ex gobernador Busti”, confesó Mauro Urribarri aquel jueves que encendió la cocina de las listas en la zona. La reunión de José Lauritto y el diputado Bahillo se suman al intercambio por la conformación de una propuesta legislativa que ponga en la escena política a aquellos elementos menos críticos de la relación de Bordet con el Macrismo, vínculo tan cuestionado por el sector que integra el propio Piaggio.

En este sentido cabe preguntarse qué tan posibles son las expectativas de intervención de Piaggio en el armado de las listas.

“Estamos en un proceso de bastante movilización, ya que es un año electoral y se van dando debates entre las conducciones y los espacios locales del peronismo. Somos parte de un proyecto que conduce a nivel provincial Gustavo Bordet, y en este sentido coincido en la opinión del diputado provincial Juan José Bahillo sobre que si el Gobernador y el espacio político se lo pide, está dispuesto a ser candidato”, dijo a Beat 99 la concejal del Frente para la Victoria (FpV) Guillermina Guastavino.

“Más allá de los nombres, que por ahora son anecdóticos, lo más importante es discutir que proyecto político queremos, cómo es la nueva relación que tuvo que plantearse el gobierno provincial con el gobierno nacional siendo este último de un color político distinto al nuestro, cómo es esa relación y de qué manera se establece; esas son las cuestiones que nos generan debates hacia adentro del Justicialismo en este momento”, profundizó.

Las diferencias del Piaggismo con Bordet

“Martín Piaggio ha mostrado algunas diferencias sobre esas relaciones, la considera demasiado fluida, como que el gobernador le hace demasiadas concesiones al gobierno nacional. Desde el “Pemismo”, espacio que integramos con el diputado Bahillo y otros compañeros, creemos que se debe plantear la relación con el gobierno nacional avanzando en una nueva forma de hacer política, en el marco de hacer una autocrítica; por otra parte están los compañeros que consideran que hay que seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, pero la sociedad cambio y pide otras formas, ese vínculo es necesario nos guste más o menos. Esto no significa que nosotros no podamos marcar errores o diferencias, pero hay que privilegiar los intereses de los entrerrianos”, opinó Guastavino.

“El ex gobernador Jorge Busti tiene conversaciones con gente de Bordet, pero no podemos aventurar lo que va a hacer el ex gobernador a quien no se le puede negar su condición de peronista”, dijo la legisladora sobre el acercamiento de Busti hacia Bordet.

El Kirchnerismo duro

“Martín se paró en el lugar que él eligió. Desde la presidencia del partido tomó decisiones de manera inconsulta, se posicionó en ese lugar; trajo a Sabatella, a Moreno, a Máximo Kirchner, y ha demostrado formar parte de esos compañeros -que se dicen el kirchnerismo duro- que no han tenido la capacidad de ver que a nivel nacional perdimos, que a Bordet no le queda otra que tener una buena relación con el gobierno nacional aunque esté lejos de acompañar ese proyecto”, señaló Guastavino.

“La realidad es que Gualeguaychú es la tercera ciudad más importante de la provincia, parece razonable pensar que debe tener representantes en las listas; el único nombre que he escuchado con seriedad es el de Bahillo”, dijo Guastavino que al ser consultada por el nombre de su par, Mariana Farfán, dijo: “Tenemos una buena relación personal y no así en lo político, si bien hemos podido debatir con respeto. Seguramente Mariana sabrá aprovechar esta situación”.

Slogans vacíos

Crítica al planteo de la gestión local, la hija del senador nacional Guillermo Pedro Guastavino, cerró: “Desde el año pasado un montón de decisiones políticas que se han tomado, suenan bonitas, hacen alusión a frases populares que caen bien en la gente, pero que son slogans vacíos. Cuando escarbás un poco te podés dar cuenta de que no hay nada. El día de la foto del paro de mujeres, lo que me cayó mal es que el mensaje que se daba con esa imagen era que las únicas que podían manifestarse eran las militantes del Piaggismo; me pareció desubicado, tendrían que haber estado ahí las empleadas municipales que son las que le ponen todos los días el cuerpo al funcionamiento de la municipalidad. La marcha no fue lo que una como mujer esperaba que fuera. No fue adecuado monopolizar la marcha desde el área de la Mujer. Quizá para el año que viene hay que revisar esta situación, porque las mujeres de Gualeguaychú evidentemente no se sintieron convocadas a ir a la marcha. No podemos quedarnos en que no queremos más reinas, porque la realidad es que a las mujeres las están matando a palo. Tiene que reunirse la mesa intersectorial establecida por ordenanza para hacer un diagnóstico de la situación en la ciudad y sumar todas las áreas al trabajo del área de género”.

Los nombres: “Aún no se ha profundizado demasiado en ese sentido”

Consultado sobre el nombre de Farfán como la candidata que impulsaría el Intendente Piaggio, otro de sus compañeros de banca, Carlos Silva, opinó: “Con Mariana hemos trabajado en el bloque a la par, no hemos discutido todavía su nombre como tampoco otros nombres de otros compañeros que pueden llegar a postularse para alguna candidatura; estamos centrados en hacer el trabajo por lo cual nos han votado los vecinos. La discusión de las candidaturas se darán más adelante, luego de afrontar algunas prioridades”.

Y concluyó a modo de adelantar las intenciones de su sector: “El PJ conducido por el intendente Piaggio busca una clara apertura con la intención de formar parte de la integración de las listas a futuro, pero aún no se ha profundizado demasiado en este sentido”.

¿Qué opinan desde la Cámpora sobre Farfán o Bahillo como posibles candidatos?

A nivel local, la Cámpora ha acompañado y reivindicado la iniciativa de Piaggio para posicionarse como el representante válido “del kirchnerismo duro” en Entre Ríos. “Martín no niega su pertenencia al proyecto nacional que encabeza la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, dicen. Pero desde el sector que representan el ex vicegobernador José Eduardo Lauritto y el propio Bahillo -con la venia de Guastavino y apostando a la cercanía de Bordet- las fichas comenzaron a moverse en otro sentido.

“La situación que se vive a nivel nacional nos interpela directamente, estamos viviendo un proceso del macrismo que está llevando a una gran parte de la sociedad a la pobreza extrema; en este sentido lo electoral es una posibilidad de participar y trabajar por revertir esta situación”, dijo a R2820 Pablo Fernández, referente local de la agrupación que dirige el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“No participamos ni fuimos informados sobre la reunión de Piaggio y Bordet, Gualeguaychú en todo este tiempo ha estado aportando para el crecimiento del Peronismo, y concretamente para el crecimiento del FpV. Gualeguaychú ha sido una pata fundamental para que el proyecto a nivel nacional continúe aún cuando el gobernador y algunos actores políticos de la ciudad firmaban certificados de defunción del kirchnerismo”, cuestionó el militante.

Y resaltó: “Desde la ciudad hemos dado muestras notorias de que estamos en un proceso de reconstrucción con los mejores hombres. En este sentido el Intendente ha dado pruebas de que sigue enmarcado en el proyecto nacional. Desde la Cámpora no estamos pensando las candidaturas locales, si bien creo que es legítimo lo de Bahillo y lo de la concejal Farfán me parece muy bien”.

“Estamos espectantes a lo que haga nuestra conductora que es Cristina Fernández, cuando creamos que es el momento adecuado vamos a dar las discusiones necesarias. Creo que Mariana ha demostrado sus compromisos con el proyecto nacional, no se cual es su visión de la candidatura, queremos ser precavidos porque es respetable también lo del diputado Bahillo. Pero Mariana ha demostrado cierto respeto, compromiso y lealtad a un proyecto nacional”, recalcó.

“Hay muchos compañeros que salen con candidaturas, pero en su momento aportamos a las listas que se hicieron a nivel provincial y no hemos sido convocados ni por el Gobernador ni por quienes expresan cercanía con el gobernador, incluso tampoco por quien conduce el PJ a nivel Departamental. Hay que ver en que marco se dan esas discusiones porque estaría buenísimo que podamos participar y discutir esos perfiles para qué”, reclamó Fernández.

Y profundizó: “Soy tercero en la lista de congresales provinciales del Peronismo y no he sido convocado ni una sola vez a dar discusiones necesarias, y que aparezcan estos candombes de la política, sin convocatoria, no cae bien a la militancia”.

“Invito a los compañeros a que tengan dos dedos de frente porque la gente la está pasando muy mal y debemos concentrarnos en otras cuestiones; que cuando llegue el momento se discuta como se debe hacer. Seguramente más adelante desde el kirchnerismo duro entrerriano vamos a salir a jugar y anhelamos que Cristina Fernández de Kirchner juegue en la política entrerriana y reafirme también en este sentido su conducción”, concluyó.

Fuente: Reporte 2820