Puntel: “Hay una fuerte necesidad de que la recomposición salarial no quede en el 18 por ciento”

Con presencia entrerriana, docentes de todo el país demostraron con una masiva movilización en la Capital Federal su férrea voluntad de defender la escuela pública e insistieron con la apertura de la paritaria nacional ante la decisión del gobierno nacional de mantener el tope salarial del 18 por ciento y ante el predominio en el oficialismo de una concepción favorable a la educación privada. El secretario general de la seccional Paraná de la Asociación Gremial de Entre Ríos (Agmer) destacó la “fuerte necesidad de una recomposición salarial mayor al 18 por ciento” y advirtió que la docencia seguirá “levantando la escuela pública porque queremos una educación al servicio de nuestro pueblo”.

La marcha federal educativa fue una contundente demostración de la voluntad de la docencia y, en general, de quienes defienden la educación pública contra las ofensivas privatistas, como también de la intención de romper el techo salarial que el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri intenta poner a las paritarias.

Una importante delegación de docentes de toda la provincia participó de la masiva Marcha federal educativa y uno de los presentes, el secretario general de Agmer Paraná, Claudio Puntel, dejó sus impresiones: “Fue una marcha fantástica, con muchísima gente, ya cuando entrábamos a Buenos Aires y nos cruzábamos con las distintas delegaciones que iban llegando veíamos que iba a ser una marcha muy contundente”, destacó.

La pelea contra el techo salarial

Puntel hizo énfasis en “la exigencia de la apertura de paritarias nacionales” que “viene bien de abajo y es un reclamo sentido en todo el país”.

En este marco, el dirigente del gremio docente sostuvo que “hay una fuerte necesidad de los trabajadores de la educación de que la recomposición salarial no quede en este 18 por ciento que está planteado como techo”.

Sobre la “desgracia” de “caer” en la escuela pública

Por otro lado, el titular de Agmer Paraná hizo referencia a la reacción que generó las polémicas expresiones de Macri sobre la educación pública, cuando el presidente habló de ” la terrible inequidad entre los que pueden ir a escuela privada y aquel que tiene que caer en la escuela pública”. Al respecto, Puntel dijo que la respuesta “estaba presente en cientos de carteles, en muchos cánticos, en algunos guardapolvos pintados. Realmente el ingenio popular es maravilloso y creo que fue algo que volcó también a la gente a salir a la calle a plantearlo”.

El dirigente consideró que no se trató meramente de un furcio: “Yo creo que realmente él lo considera así. No hubo ninguna equivocación ni siquiera fue un lapsus. Es lo que realmente él piensa y su proyecto va a profundizar esto. Que haya una educación de privilegio para una elite y que la escuela pública sea realmente una caída para el que no tiene posibilidad de ir a algún otro lado. Por eso seguimos levantando la escuela pública porque queremos una educación al servicio de nuestro pueblo”.

Malestar por “expresiones desatinadas funcionales al macrismo”

Además de destacar la coincidencia en los discursos respecto del reclamo, Puntel lamentó algunas “expresiones desatinadas” que buscan “tratar de presentar esto como le conviene al macrismo, como una cuestión de la polarización entre el kirchnerismo y el macrismo”. En ese sentido cuestionó las intervenciones de algunos oradores que afirmaron que “la próxima vez que se llene la plaza va a ser para festejar el regreso del gobierno nacional y popular”.

“Los trabajadores somos muy celosos de nuestras consignas y no nos gusta que se monten en nuestra lucha para hacer planteo que no tienen legitimidad. La pelea es contra el ajuste, en eso tenemos una historia, una coherencia, enfrentamos el ajuste venga del gobierno que venga y nos irrita y nos molesta mucho ese tipo de oportunismo”, advirtió.

Sin plan de lucha provincial, los docentes de Paraná a la calle

Por otro lado, el titular de la seccional Paraná se mostró preocupado por la decisión de la conducción provincial del gremio de no definir ninguna medida de lucha hasta el próximo congreso del 7 de marzo pese a no haber aún acuerdo salarial: “Mientras ocurre esto, el gobierno de (Gustavo) Bordet sigue avanzando con las malas liquidaciones, con anuncios y amenazas contra los docentes, sigue ajustando con las partidas de limpieza que no llegan, con las partidas para comedores escolares que no aumentan y nosotros nos encontramos sin plan de acción”.

De todos modos, aclaró que desde la seccional Paraná van mantener el reclamo en la calle “ante el cierre de cargos, la baja de categorías, la precaria situación edilicia”.