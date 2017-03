El bustismo vuelve sobre sus pasos y dice que la Ley de la Madera genera “perjuicios”

En marzo de 2007, el ex gobernador Jorge Busti dio un fuerte respaldo a la Ley de la Madera para prohibir la venta de rollizos a la pastera Botnia (hoy UPM). Diez años después, desde su bloque de diputados se muestran en sintonía con la decisión del Gobierno provincial de derogar la norma. “Con el tiempo nos encontramos que Botnia no necesita de la madera de Entre Ríos para funcionar y que la provincia ha perdido una importantes plantaciones de árboles y de aserraderos”, dijo a AIM el legislador Daniel Koch.

La “causa nacional” que supo ser el reclamo de Gualeguaychú ya no es tal. La Asamblea ambiental ya no tiene la fuerza de antes y la dirigencia política no se siente obligada a responder como lo hizo en otro momento.

Los argumentos pueden ser diversos, pero resulta inevitable preguntarse qué cambió para que una Ley que se impulsó fuertemente desde el poder político en pleno auge de la lucha contra las pasteras hoy esté encaminada inexorablemente a su derogación, con el aval -al menos en sus argumentos- de quienes en ese momento la respaldaron.

Si bien aclaró que aún no leyó el texto aprobado en el Senado, el diputado del ala bustista del Frente Renovador, Daniel Koch, consideró que “en su momento se dictó una Ley para salir de un brete ante la inminencia de la instalación de Botnia y ante la presión de los ambientalistas de Gualeguaychú con (el actual senador, Alfredo) De Ángeli a la cabeza”.

La Ley impedía la exportación de rollizos para evitar la provisión de materia prima a las pasteras. Jorge Busti actuó con una celeridad poco habitual en los gobernadores y firmó el decreto reglamentario de la norma un día después de su sanción legislativa.

Pero ocho meses después, Botnia empezó a producir pasta de celulosa.

“Con el tiempo nos encontramos que Botnia siguió funcionando igual aunque Entre Ríos no le vendiera madera, que Botnia no necesita de la madera de Entre Ríos para funcionar y que la provincia ha perdido una importantes capitales en cuanto a plantación de árboles y en cuanto a la cantidad de aserraderos que están en los horizontes de Corrientes y Misiones, dado que en esas provincias no está vedado el tema de la venta y, de esta manera, nos encontramos con que hoy, para la industria maderera nuestra tenemos que recurrir a provincias hermanas porque lo nuestro ya no nos alcanza para abastecer el mercado interno”.

Koch argumentó que si se analiza cuál es la materia prima que Botnia utiliza, “nunca vamos a vender rollizos a Botnia porque el rollizo si para hacer muebles vale 100 pesos, para tirantería vale el 50 por ciento y para industria el 20 por ciento. ¿Quién va a plantar madera para venderle a Botnia los rollizos?”, preguntó.

Además, el legislador sostuvo que “la cantidad de forestación de Uruguay alcanza para trabajar a Botnia sin necesidad de utilizar la madera de Entre Ríos”.

Asimismo opinó que “no hay que tenerle miedo (a la derogación de la Ley) porque Botnia sigue funcionando. El tema es trabajar en el control de Botnia, tratar de que no contamine y no ir en contra de la producción maderera que no la está pasando bien hoy”.

Por otro lado, recurriendo al viejo axioma que predice que “hecha la ley, hecha la trampa”, Koch dijo que la prohibición de exportar desde Entre Ríos “no tiene sentido porque si vos querés sacar madera de Entre Ríos a Uruguay la sacás a Corrientes y de Corrientes la llevás para Uruguay”.