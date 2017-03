Sobre la no violencia

La no violencia es un método de lucha para gente muy dura, tanto como los occidentales no solo no pueden serlo por lo general, sino que incluso no entiendan que alguien pueda serlo. Probó su eficacia en la guerra de liberación de la India contra los ingleses. La palabra sánscrita “ahimsa” podría traducirse como “sin acción” o “sin respuesta” y se funda en la ley del karma que sostiene que no hay acción sin reacción, que todo acto, consciente o no, tiene consecuencias que tarde o temprano recaen sobre el actor.

Es una aplicación práctica de una doctrina de mucho mayor alcance, que suele traducirse como “acción en la inacción”. No se debe confundir con una cuestión ética. El símbolo propuesto es el sol, que sin moverse de su posición central en el medio del sistema solar, por su mera presencia mueve los planetas sin hacer nada él mismo.

Gandhi, al recomendar la “ahimsa” en una entrevista para la prensa suiza antes del inicio de la segunda guerra mundial, consultado sobre un país pacífico debía o no permitir el paso por su territorio de un ejército que se dirigía a invadir a un vecino (La Alemania nazi a Checoslovaquia), dijo: ” A riesgo de ser considerado un visionario o un loco, debo responder a esta pregunta de la única manera que se: Si yo hubiera sido un ciudadano suizo o un presidente del Estado Federal, no hubiera permitido el paso de un ejército invasor negándole todos los suministros. En segundo lugar, en una versión suiza de las Termópilas, hubieran podido ustedes ofrecer una muralla viviente de hombres, mujeres y niños e invitar a los invasores a marchar sobre cadáveres. Se podrá decir que tal cosa excede la experiencia y la capacidad de aguante humanas. Sostengo que no es asi, que es perfectamente posibles ( y da ejemplos hindúes) Agrega que si el ejército fuera lo suficientemente brutal para marchar sobre la muralla humana, entonces los que le negaron el avance se habrían limitado a cumplir su deber (su “dharma” o ley propia que brota de la naturaleza de cada uno, no es un concepto legal ni moral).

“Puede usted negarse a admitir tal valor en masas de hombres y mujeres, pero entonces debería admitir que la no violencia está hecha de un paño más duro. Nunca fue concebida como un arma de los débiles, sino de los corazones más recios”. No se trata de un método pacífico, sino de un método eficaz porque ancla en la naturaleza de las cosas, no como se ve, sino como es en esencia.