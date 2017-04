Linge! un mundo para descubrir

El enorme mundo de los lingeras, personajes tan importantes en la historia de nuestro país que fueron desapareciendo cuando dejaron de funcionar los trenes, será el hilo conductor del unipersonal del actor Ezequiel Caridad. Quiénes fueron, qué lugares transitaban, qué ideales tenían, sus anécdotas, sus cuentos, todo estará en Linge! un espectáculo para descubrir el mundo mágico de estos hacedores. “El más grande desafío es el estar en soledad en el escenario frente a una platea que espera que los hagas reír. Ese será mi desafío con esta obra”, afirmó a AIM el artista.

En diálogo con esta Agencia, Caridad recordó que en 2015 obtuvo una beca del Instituto Nacional del Teatro para realizar una formación integral en teatro corporal con el maestro Jorge Costa, en Capital Federal. “Yo venía sintiendo la necesidad de hacer algo solo, en el escenario. Fue entonces que en medio de estos estudios le propuse a Jorge que me dirija en un espectáculo con las herramientas que yo estaba tomando en sus clases; el aceptó enseguida y me preguntó sobre qué trataría; yo le dije que la única imagen que tenía era la de un linyera. Había una canción, La canción del linyera, de Antonio Tormo, que me daba vueltas en la cabeza y pensaba: tengo que hacer algo con esto. ¡Y así fue que comenzamos a ensayar y crear lo que hoy es Linge!”.

El artista se expresa con tanta pasión cuándo habla como cuándo está sobre las tablas. “Cuando terminábamos las clases, tomábamos un subte y nos íbamos a una sala que alquilábamos para poder hacer los ensayos. Así fue la mitad del 2015, de clases y ensayos. Cuando termine la beca, ya no viajaba más a Buenos Aires, así que continué en 2016 ensayando sólo, y con la mirada y acompañamiento de Paula Righelato, dándole forma al material y aprovechando las veces que Jorge venía a Paraná para mostrarle los avances y que le diera sentido a lo que ya teníamos. Hubo mucho cuerpo, mucho escribir y cranear. Cuando nos dimos cuenta teníamos material de sobra”.

-¿Cuánto tiempo hace que lo estás trabajando?

Casi dos años de trabajo. Comenzamos a trabajar en la idea en agosto de 2015. A fines de 2016 hice una muestra del trabajo en proceso a los alumnos de la sala Saltimbanquis, de Carlos Vicentín. A él también le debo un enorme agradecimiento por disponer de su espacio para poder ensayar con Jorge cada vez que el venía a Paraná.

-¿Qué descubriste que no supieras con esta obra?

En primer lugar, descubrí un enorme mundo sobre estos personajes, tan importantes en la historia de nuestro país, los linyeras. Personajes que fueron desapareciendo cuando dejaron de funcionar los trenes. Quienes fueron, que ideales tenían, sus anécdotas, que lugares transitaban, etc. Descubrí además, que hay mucha más información en el anecdotario popular, que en los libros de historia. Todos hemos conocido (por lo menos los de mi edad y más grande) de chicos algún personaje “de la calle”, un linyera, croto o vagabundo. Los veíamos en nuestros barrios, y nosotros (los niños) curiosos los rodeábamos de preguntas; pero muy pocas veces sabíamos porque ellos decidían vivir de esa forma, tan diferente a la nuestra, sin posesiones materiales. O no nos interesaba. Lo que no sabíamos, es que muchos de ellos perseguían un ideal, la de ser libres.

Todo eso se perdió, hoy en día vemos gente en la calle pero porque no tienen donde vivir, consecuencia de este mundo capitalista. Entonces, lo que yo intento hacer con este espectáculo, es rescatar un poco a ese personaje, ese que andaba por las vías en busca de nuevos horizontes, con el único fin de sentirse libre.

El arte como herramienta creativa

En un mundo en el que los límites entre las disciplinas se diluyen cada vez más y en el que los más creativos saltan constantemente sobre esos bordes, hay preguntas que suenan cada vez más fuerte. ¿Se puede enseñar a alguien a ser artista? ¿Qué habría que enseñarles a quienes tienen esa vocación?

Caridad explicó que “es difícil definir qué es ser artista. Yo creo que todos (en cierta medida) somos artistas, con la diferencia que algunos entrenamos específicamente la cualidad en la que nos sentimos más cómodos: el teatro, circo, música, plástica, la danza. Así como el talento; no creo que haya personas innatamente talentosas, sino personas que dedican esfuerzo, trabajo y mucho empeño a desarrollar y entrenar, para así convertirse en personas talentosas. Solo hay que sentirlo, quererlo y hacerlo. No hay ninguna receta”.

El artista agregó que dicta clases de entrenamiento actoral: payaso y clown. “Una de las cosas sobre las que insisto siempre es no juzgarse ni juzgar a los demás. Ser generoso, aceptarnos tal cual somos, aceptar a los demás y bajar los egos. Esto, considero que es clave para el buen desarrollo de una actividad artística, sea cual sea. Y por supuesto, en paralelo a esto vamos trabajando y entrenando sobre la actividad que realmente nos interesa”.

Unipersonal, un desafío

Consultado sobre qué desafíos representan para el actor los unipersonales, afirmó que “el más grande desafío es el estar en soledad en el escenario frente a una platea que espera que los hagas reír. Ese creo que es el gran desafío, el trabajar en soledad. Solo vos y nadie más, sin compañeros en la escena sobre quienes apoyarse si algo no salió como se esperaba. Pero el desafío no es solo en el escenario, sino que además en lo previo, en el ensayo. Ahí también hay un gran desafío, ensayar en soledad, sin la mirada de alguien que te diga si está bien o no lo que estás haciendo. Entonces de repente te encontras solo en la sala y te preguntas: y ahora, ¿por dónde empiezo? En relación a esto, Jorge siempre me decía: tenés que empezar por lo que más te gusta, lo que te da placer. Y así uno va aprendiendo, con el ensayo, con la prueba-error. Pero también otro desafío importante es aprender que uno no está solo. Cuando comencé a trabajar en este espectáculo pensé: quiero hacer algo solo. Pero a medida que vas adentrándote en el trabajo, te das cuenta que no se puede hacer algo solo, porque siempre se necesita de la mirada o la mano del que está del otro lado: se necesita un director, una vestuarista, un iluminador, un dibujante, una asistente, y un montón de gente que hacen que todo lo que haces en el escenario, se vea precioso. Esto no es solo fruto del actor que encarna al personaje, sino que también de todos los que están alrededor, desde el que cobra la entrada hasta el que prende las luces para que te veas en el escenario, y el que te hace la nota para difundir lo que estás haciendo. Y en este punto en particular, quiero decir que nada de esto habría sido posible si no hubiese tenido el apoyo incondicional de mi compañera de vida y camino: Paula Righelato; a ella es a quien le dedico de este espectáculo y todo el trabajo”.

Ficha técnica

Linge!

(unipersonal payaso linyera)

Autores: Jorge Costa y Ezequiel Caridad

Actúa: Ezequiel Caridad

Dirección: Jorge Costa

Vestuario: Andrea Fontelles

Iluminación: Sergio Fabri

Dibujo: Javier Solari

Escenografía: Francisco Padilla

Asistencia y acompañamiento: Paula Righelato

Producción: Compañía Teastral