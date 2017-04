Modos de atreverse a la autogestión

Con el fin de crear un espacio cultural que permita difundir y promocionar el arte en Paraná, un grupo de 18 mujeres decidió fundar una asociación civil sin fines de lucro. Gap18 se concretó cuatro años atrás en formato de galería de arte y aún hoy continúa vigente con importantes repercusiones en el circuito. AIM entrevistó a tres de sus integrantes: Miriam Tello, Norma Enríquez y Mónica Jacquet.

Convocadas en el taller de arte La cueva, bajo la coordinación de Miriam Tello y Melody Laurencigh, un grupo de participantes decidió poner en marcha una propuesta autogestiva en la ciudad. La idea surgió del deseo de exhibir de manera conjunta las diferentes producciones que fueron llevando a cabo, pero las notables repercusiones motivaron a que este colectivo implementara un espacio de exposiciones abierto a la comunidad. En la actualidad son 15 quienes, de forma mancomunada, se reúnen todos los miércoles para debatir sobre nuevos proyecto e ideas de gestión para el lugar. Este tipo de propuestas no resulta una tarea sencilla, sumado a que en este caso particular la galería no obtienen presupuesto por venta de obras; resulta necesario cubrir gastos de catálogos, montaje, mantenimiento, alquiler y rendir los diferentes impuestos. Por este motivo, para que este proyecto –como tantos otros en Paraná- funcione, es necesario generar una consciencia respecto al trabajo del artista y la importancia de su rol en la sociedad.

En diálogo con AIM, Miriam señaló que en la ciudad residen muchos artistas de gran talento que otorgan un significado diferente al campo cultural pero que la proximidad con la galería no siempre se da de forma repentina. Requiere tiempo poder establecer una nueva propuesta, lograr convocatoria y crear un vínculo que los motive a participar, que logren ver cómo es el modo de trabajo y la seriedad puesta en él. “Paraná tiene este problemita: es difícil encontrar un lugar para exponer. Armamos este espacio y nos pareció maravilloso, luchándola, porque no es fácil. No tenemos hasta ahora ningún sponsor oficial más que el apoyo del municipio que nos hace las tarjetas y la difusión -y en algunas muestras diferentes empresas-. Estamos algo cubiertas pero siempre buscando apoyo para sostener esto. Pero bueno, nuestra idea está en comunicar el arte y transmitirlo a todos, que no sea un público exquisito”, comentó.

Durante el primer año lograron realizar once muestras pero, además del esfuerzo que implica concretar cada objetivo, debieron reducir la cantidad para extender los plazos de presentación de cada exposición ya que muchas personas no lograban concretar las visitas. Entre cruces de palabras, expresaron que les resulta estimulante cuando los artistas muestran interés en el lugar y deciden participar como, también, cuando el público se acerca al espacio, le gusta y vuelve. Si bien los concurrentes se fueron renovando desde sus inicios hasta la actualidad, la convocatoria de visitantes siempre resultó numerosa y pudo llegar a personas que no frecuentan el circuito: “La gente es un poco tímida. Pasa, mira y no se anima a entrar porque dice: yo de pintura no sé nada. Bueno, nosotras invitamos a que entre, mire y pregunte”, explicó Mónica.

En estos días la galería presenta la cuarta muestra de Atrevidas. La propuesta que se llevó a cabo por medio de una convocatoria abierta es su homenaje al Día internacional de la mujer, conmemorado el 8 de marzo. Para esta ocasión decidieron evocar el trabajo de dos figuras emblemáticas para la ciudad que son: Celia Schneider (1929 -2013) y Gloria Montoya (1935-1996). La presentación estuvo en palabras de su amigo y compañero de trabajo, Carlos Asiaín. La caracterización de cada una de ellas y la reseña de sus obras, logró crear un aire emotivo dentro del ambiente: “Estuvo muy bueno porque en la apertura de muestras siempre se hacen presentaciones, pero ésta tuvo un carisma especial. La gente estuvo muy contenta y se mostró muy agradecida. Hubo mucha calidez, tanto de parte del Gap como de la gente que nos ayudó y la verdad es que estuvo muy lindo”, manifestó Norma.

Además de las pinturas de estas distinguidas artistas, se presentaron trabajos en diferentes técnicas de artistas emergentes y de trayectoria. La convocatoria que se difundió por la página de la galería, logró reunir a 25 participantes y obligó a reeditar la experiencia con el formato Atrevidas a la hora del té, próxima a inaugurar.

Además de esta invitación, Gap18 tiene un programa de muestras temporales que busca establecerse por medio de la reincidencia en el uso de los nombres: Mascarada inaugura en una fecha próxima a la Fiesta de disfraces a modo de adhesión al evento; Más allá de la pintura y el objeto invita a que coexistan de manera estrecha el objeto y la producción personal de cada artista, logrando una obra única por fuera del formato de la pintura tradicional; y Andá… contale a Magoya!, es una muestra de tango que se establece como cierre del ciclo anual donde la propuesta se expande hasta el sector de la vereda para que bailarines, músicos y diferentes expresiones convivan durante la apertura. De este modo se busca que los artistas reconozcan las propuestas y esperen la fecha para participar. En su generalidad las exposiciones son abiertas y la galería cobra un costo mínimo, simbólico, para cubrir los gastos.

Si bien en su mayoría las obras están a la venta, el mercado de arte paranaense es casi inexistente. Sin hacer la transferencia, pero con intención de estimular la producción del artista y que la idea de trabajo no resulte una mera utopía, Gap18 se ofrece como promotor para el contacto con los diferentes artistas que participan: “Tratamos de que los cuadros tengan un precio razonable para que se puedan adquirir. Se han vendido pero la idea es que si tenés que hacer un regalo, un cuadro pueda ser algo accesible. Claro que hay artistas importantes que ponen otro precio, pero estaría buenísimo que suceda”, expresó Norma.

El consumo de obras de arte, desde la presencia en muestras hasta la adquisición de originales, es un acto poco común en la ciudad. Son escasos los coleccionistas o aficionados que deciden invertir en producciones únicas de gran valor. Algunas personas recurren a los comercios para comprar pinturas seriadas y otras, que ansían con poder adquirir producciones auténticas, por distintos motivos se satisfacen con copias impresas. Sobre esto último Miriam comenta que en la dificultad de comprar obras, las personas adquieren reproducciones que no poseen la misma significación. Algo que nos remite a lo que Walter Benjamin, en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1989), denomina como pérdida del aura. Ese faltante del aquí y ahora de la existencia del original, irrepetible al del lugar en que se encuentra y al ritual en el que tuvo su primer y original valor útil. Miriam expresó que “el público no consume obras de arte. Nosotras lo que queremos es también que eso se logre; que sea parte del bienestar de las personas tener una obra en la casa. No es lo mismo tener un original que una copia. También es nuestra función mostrar y contarles, y creo que la gente empieza a sentir que el original trasmite de otra manera. Pero, lógicamente, estamos en una situación que, económicamente, cuesta y hay que sostenerlo”.

Quienes deseen visitar Atrevidas, o participar de la próxima convocatoria Atrevidas a la hora del té, pueden acercarse a la galería ubicada en Alameda de la federación 355, los lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 12:30 o de 17:30 a 19:30. También pueden contactarse a su Facebook: Gap Galería De Arte Paraná.

Por: Valentina Bolcatto, Licenciada en Artes Visuales. AIM.

Contacto: valentinabolcatto@gmail.com