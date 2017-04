Macri: “Si perdemos las elecciones, es un fracaso”

El jefe de Estado habló sobre los comicios legislativos en una entrevista con la agencia internacional Bloomberg. Confirmó que el 27 de abril se reunirá con Donald Trump.

“If we don’t win the election, it will be a failure”. El presidente Mauricio Macri analizó el escenario electoral en un reportaje en inglés con la agencia internacional Bloomberg y confiado de las posibilidades de Cambiemos dijo que “sería un fracaso” perder en octubre.

“¿Qué porcentaje necesita para sentirse ganador?”, le preguntaron. Y el jefe de Estado contestó: “Nosotros pretendemos convertirnos en la primera minoría. Sabemos que un gran resultado no va a ser suficiente para obtener la mayoría, pero igualmente vamos a continuar creando espacios de diálogo con el resto de los bloques”.

El mandatario se mostró indiferente cuando fue consultado sobre las chances de que la ex presidente Cristina Kirchner sea candidata. “Ella tiene un montón de requerimientos de la Justicia. Pero si quiere ser candidata, que se candidata”, aseguró.

“Yo creo en lo que estamos haciendo. No dependemos de Cristina o de cualquier otro. Dependemos de lo que estamos haciendo todos los días. Quiero trabajar para solucionar los problemas de los argentinos y no me importa lo que ellos hagan. Ellos son opositores y que defiendan las ideas que crean que deben defender. Yo defiendo otras: tenemos un gran futuro y tenemos que definir nuestro rol en un escenario global, con reglas claras”, profundizó.

Macri dio por sentado que el próximo 27 de abril tendrá su primer cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien espera avanzar en la relación bilateral y continuar con los lazos que se habían forjado con la administración de Barack Obama. El Presidente argentino calificó además al gobierno venezolano como una dictadura y a su líder, Nicolás Maduro, como un dictador.